HS:n syöntikypsien avokadojen testissä vaihtelua oli paljon: mukaan mahtui aivan raaka avokado sekä kypsyysasteeltaan täydellisiä avokadoja.

Avokadosta on tullut kiinteä osa suomalaisten ruokavaliota viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Kotona käyttövalmiiksi kypsyvien avokadojen lisäksi saatavilla on myös syöntikypsiä avokadoja.

Miten hyvän yksilön voisi tunnistaa jo kaupassa?

Kypsän avokadon kuori on tummanvihreä ja antaa aavistuksen periksi, kertoo Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen. Kypsyyttä pystyy arvioimaan myös painamalla hedelmää varovasti sen kummastakin päästä.

Tuovinen toteaa, että avokadoja ei kuitenkaan kannata puristella kaupassa liikaa, jotta vältytään hävikiltä. Kotona avokadon kypsyyttä voi Tuovisen mukaan huoletta testata puristamalla.

Toinen niksi avokadon kypsyyden testaamiseen on Pirkalta. Jos kantaa irtoaa herkästi, avokado on kypsä. Sopivan kypsän avokadon hedelmäliha on Pirkan mukaan vihreää tai kellertävää. Niksi tosin toimii vain kerran. Lisäksi kannat saattavat Tuovisen mukaan olla irronneita jo hedelmän ostovaiheessa.

Kypsän avokadon hedelmäliha on pehmeää ja kivi irtoaa helposti, Tuovinen toteaa. Jos avokado on raaka, kivi istuu tiukassa.

Hedelmälihan väri saattaa antaa pientä osviittaa avokadon kypsyydestä: mitä vihreämpi hedelmäliha, joka on väriltään tasainen, sitä todennäköisemmin avokado on kypsä.

Tuovinen kuitenkin muistuttaa, että hedelmälihan väri saattaa vaihdella lajikkeesta riippuen.

Joskus vihreässä hedelmälihassa näkyy mustuneita kohtia. Ne eivät välttämättä ole merkki pilaantuneesta hedelmästä, Tuovinen sanoo.

”Avokado on voinut saada osuman, jolloin hedelmäliha on tummunut kyseisestä kohdasta. Yleensä tumma osuus näkyy pinnassa”, Tuovinen selventää.

Jos hedelmäliha on tummunut pintaa syvemmältä ja esimerkiksi kiven ympäriltä, avokadoa ei kannata Tuovisen mukaan syödä. Myös epämiellyttävä haju on yleensä merkki hedelmän pilaantumisesta.

Avokadot ovat parhaimmillaan alkuvuodesta, jolloin ne ovat sesongissa.

Näin tiedät avokadon olevan sopivan kypsä:

– Tumma kuori

– Helposti irtoava kivi

– Pehmeä hedelmäliha

– Maista

HS testasi, ovatko syöntikypsinä myytävät avokadot todella syöntikypsiä.

Testin yhteydessä tehtiin myös hintavertailua. Syöntikypsien avokadojen kilohinta verrattuna verkkopusseissa myytäviin avokadoihin on huima: monien syöntikypsinä myytävien avokadojen kilohinta huiteli noin kahdeksassa eurossa. Kotona käyttövalmiiksi kypsyvien avokadojen hinta oli usein noin neljä euroa.

Pirkka

Aavistuksen vaalea kuori. Kypsän vihreä hedelmäliha, jossa ei näy mustuneita kohtia. Kermaisen näköinen koostumus. Syödessä avokado tuntuu kuitenkin aavistuksen raa’alta, koostumus vielä liian tiiviin oloinen. Avokado myydään irtona.

Discovered.nl

Hyvän tumma kuori. Hedelmälihassa näkyy aavistuksen mustaa kuoren tuntumassa, muuten avokado näyttää hyvän vihreältä, koostumus on kermainen. Kivi liikahtaa, kun avokadon halkaisee. Avokado myydään muoviin pakattuna.

Avocado

Sopivan tumma kuori. Hedelmälihan väri on sopivan vihreä. Hedelmän koostumus on napakka, mutta pehmeä. Koostumus tuntuu hieman vetiseltä, mutta se ei haittaa makua.

Nature’s Pride, irto

Avokadon tumma kuori kielii kypsästä hedelmästä. Osa hedelmälihasta irtoaa kuoresta, kun avokadonpuolikkaat irrottaa toisistaan, kun hedelmän halkaisee. Hedelmäliha mössööntyy helposti. Koostumukseltaan kermaisen pehmeä. Hedelmälihassa näkyy tummaa kiven vieressä. Avokado myydään irtona.

Pirkka, syöntikypsä pikkuavokado

Tumma kuori antaa odottaa avokadon olevan kypsä. Veitsellä leikatessa avokado leikkaantuu kauniisti puoliksi. Hedelmäliha on sopivan vihreää, ei näy tummia kohtia. Koostumus on täydellinen, kermaisen napakka.

Siitä huolimatta, että pakkauksessa puhutaan pienistä avokadoista, avokadot vaikuttavat melko samankokoisilta testin muiden avokadojen kanssa. Avokadot myydään muovissa.

Nature’s Pride -avokado muovissa

Avokado tuntuu kovalta kuin kivi, mutta kuori näyttää yllättävän tummalta. Siinä on aavistus vaaleanvihreää. Hedelmäliha näyttää vielä todella tiiviiltä, avokado vaikuttaa raa’alta.

Lusikka uppoaa vaivoin puolikkaan avokadon lihaan. Avokado on niin raakaa, että se narskuu hampaissa.

Nature’s Pride -avokado kartonkirasiassa

Kuoressa on hieman vaaleanvihreää sävyä. Hedelmäliha on pehmeän ja kermaisen näköistä, kivi on hieman irrallaan. Väri on hyvän vihreä. Koostumukseltaan hedelmäliha on miellyttävän kermaista ja pehmeää, kuitenkin sopivan napakkaa. Avokado myydään kartonkirasiassa ilman muovikäärettä.

Pakkausratkaisussa huomio kiinnittyi siihen, että Nature’s Pride -merkiltä myydään avokadoja kolmessa erilaisessa pakkauksessa: irtona, muovikääreeseen pakattuna ja kartonkirasiaan pakattuna. Tämän testin otannan perusteella voi todeta, että kartonkirasiassa myytävät Nature’s Pride -avokadot ovat kaikista kolmesta vaihtoehdosta sopivimpia syötäväksi heti.

