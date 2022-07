Ravintolakriitikko Jouni K. Kemppainen nauttii fiinin ravintolan annosesittelyistä, mutta syö mielellään myös brittikeittiön klassikkopikaruuan.

Kaikki me olemme naureskelleet karikatyyreille fiinien ravintoloiden ylitsepursuavista annosesittelyistä. Tiedättehän: tämä kaskinauris on kasvanut nilsiäläisen pellon itäpuolen rinteillä ja se on nostettu luomulampaan villasta kudottuun lapaseen verhotulla kädellä neljä tuntia sen jälkeen, kun kuunkierto on ohittanut puolivälin.