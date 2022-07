Kesäisten kasvisten kanssa viinin tulee olla kevyt ja raikas, kuten tämä Dr. Pauly-Bergweiler Riesling Trocken 2020, arvioi viiniasiantuntija Jouko Mykkänen.

Viikon viini on Dr. Pauly-Bergweiler Riesling Trocken 2020.

Dr. Pauly-Bergweiler Riesling Trocken 2020

Saksa, Mosel

Tuottaja: Dr. Pauly-Bergweiler

Rypäleet: Riesling

Hinta: 12,48 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Kesäisten kasvisten kanssa sopivan viinin valitseminen on melko helppoa. Viinin tulisi olla kevyt, raikas ja mielellään sopivan aromaattinen. Yksi yleisimmistä vaihtoehdoista on trendikäs riesling, joita Alkossa on iso ja monipuolinen valikoima.

Tämän viikon viini on rieslingin edullisemmasta päästä, jonka hinta-laatusuhde on oikein hyvä.

Millainen?

Pauly-Bergweiler Riesling Trocken 2020 on reilusti tuoksuva viini, jossa omenaisen ja greippisen perusaromin päällä on paljon aromaattisia elementtejä kuten ananas, persikka ja kukkaisuus.

Maussa viini on aluksi todella runsaan makuinen, sitten piristävän kirpeä hapokkuus tulee esiin ja johdattaa viinin keskipitkän maun raikkaaseen lopetukseen, jossa aromaattisuus on edelleen aika tuntuva.

Runsasmakuinen ja kevyt viini on hintaansa nähden oikein hyvä, siinä on viehättävä maku ja raikas tunnelma tasapainoisessa paketissa. Viini on vahvasti kolmen tähden arvoinen, luonteikas riesling.

Mihin?

Viini sopii hyvin esimerkiksi uuden sadon kasvisten kanssa.