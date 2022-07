Kauppojen valikoimissa on nykyään runsaasti erilaisia lihankorvikkeita. Ruokabloggaaja ja -kirjailija Elina Innanen kertoo vinkit, joilla lihankorvikkeista saa grillissä maistuvia.

Tänä kesänä kasvisten, makkaroiden ja pihvien lisäksi grillataan myös kasviproteiineista valmistettuja tuotteita. Kasvipohjaisten tuotteiden valikoima on viime aikoina kasvanut vuosi vuodelta.

Kasviproteiineista tehdään muun muassa ”pihvejä”, ”siipiä” ja ”leikkeitä”. Ruokakirjailija ja Chocochili-blogin kirjoittaja Elina Innasen mukaan soija, vehnäproteiini ja herneproteiini ovat yleisimpiä raaka-aineita, joista lihankorvikkeet valmistetaan.

Mistä kannattaa aloittaa, jos lihankorvikkeiden grillaaminen kiinnostaa, mutta tuotteiden valitseminen tuntuu vaikealta?

Kannattaa katsoa tuotteiden sisältämiä raaka-aineita. Muuten kuin maistamalla ei oikein tiedä, mikä kasviproteiineista on omaan makuun. Maun lisäksi proteiineissa on myös koostumuseroja, Innanen sanoo.

Innaselle itselleen maistuvat erityisesti soijaproteiinista tehty ”kana”. Innasen grillissä paistuu myös vehnäproteiinista valmistettu ”pippuripihvi”. Vegenakit ja -makkarat ovat Innasen mukaan helppoja grillattavia.

Vegemakkarasta ja perunasta tulee hyviä vartaita. Samoin soijaproteiinista valmistettu ”vegekana” sopii vartaisiin, Innanen vinkkaa.

Lihaa muistuttavien jalosteiden grillailussa pääsee pitkälle, kun ottaa huomioon muutaman seikan.

”Tuotteita ei tarvitse varsinaisesti kypsentää, sillä ne ovat puolivalmisteita. Vegetuotteissa ei ole esimerkiksi salmonellavaaraa, kuten kypsentämättömässä kanassa. Riittää, että vegetuote saa nätin paistopinnan”, Innanen sanoo.

Innasen mukaan on olemassa myös lihankorvikepihvejä, jotka eivät ole läpikypsiä. Ne valmistetaan hänen mukaansa hyvin samalla tavalla kuin lihapihvi.

”Vegepihvikin saa jäädä sisältä meheväksi. Kuiva lihankorvike ei varmasti ole kenenkään ykkösvalinta grillatessa.”

Lihankorvikkeita ei Innasen mukaan kannata grillata liian kauan, sillä lihan tavoin ne kuivuvat liiassa kuumuudessa.

” Lihankorvikkeiden grillauksen haastavin vaihe koittaa jo ennen grillin ääreen asettumista.

Kuten ruoanlaitossa usein, myös vegetuotteiden grillaamisessa mausteet antavat raaka-aineelle tarvittavan sysäyksen. Esimerkiksi pestomarinadi sopii soijaproteiinista valmistetun ”kanan” kanssa hyvin, Innanen vinkkaa.

Monet lihankorvikkeet ovat Innasen mukaan valmiiksi maustettuja. Maustamattomiakin tuotteita on, mutta Innanen muistuttaa, että usein lihankorvikkeissa on runsaasti suolaa. Nykyisin markkinoilla on saatavilla myös vähäsuolaisia tai kokonaan suolattomia tuotteita, hän sanoo.

Hieman yllättäen lihankorvikkeiden grillauksen haastavin vaihe koittaa jo ennen grillin ääreen asettumista.

Saatavilla olevissa tuotteissa on Innasen mukaan paljon laatu- ja makueroja.

”Tärkein ja vaikein osuus on löytää itselleen sopivimmat tuotteet. Jos jokin ei maistu, niin toinen vastaavanlainen tuote saattaa olla tosi hyvä”, Innanen sanoo.

Tämä saattaa vaatia pitkäjänteisyyttä.

”Täytyy jaksaa kokeilla eri tuotteita. Ei kannata luovuttaa heti”, hän jatkaa.

Mikä sitten sopii syötäväksi lihankorvikkeiden kanssa?

Esimerkiksi perunasalaatti, tuo grilliruokien lisukeklassikko, Innanen vinkkaa.

Monet syövät sekä vegetuotteita että lihatuotteita. Jos sillin ja uusien perunoiden yhdistelmä kyllästyttää, sillin voi korvata kasviproteiinilla. Innasen mukaan uudet perunat maistuvat myös lihankorvikkeiden kanssa.

Innanen kannustaa grillaamaan myös kauden kasviksia. Heinäkuussa sesongissa ovat muun muassa kesäkurpitsa. Kesäkurpitsan valmistamisessa ongelmia aiheuttaa usein kurpitsan taipumus muuttua vetiseksi paistettaessa.

Tähän Innasella on niksi.

”Kesäkurpitsasta tulee parasta, kun sen grillaa nopeasti melko kuumalla grillillä. Liian alhainen lämpötila ja pitkä kypsennysaika tekee sitä vetistä.”

Innasen tämän kesän lisukesuosikki on tomaatista ja maissista tehty salaatti. Siinä hän hyödyntää maissit, joita on jäänyt yli edellisen päivän grillaamisesta.

Elina Innasen vinkit kauden kasvisten grillaamiseen

Vartaita grillatessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ainekset kypsyvät samaan aikaan. Parhaat kasvisvartaat syntyvät yleensä vain parista eri raaka-aineesta.

Lähestulkoon kaikkia kauden vihanneksia voi grillata! Esimerkiksi uuden sadon porkkanat ovat superherkullisia ihan sellaisenaan öljyn ja suolan kanssa grillattuna.

Useimpia kasviksia ei kannata grillata ylikypsiksi. Munakoiso on poikkeus, sillä se on herkullisimmillaan suussa sulavan pehmeänä.

