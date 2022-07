Lähes kaikki kala on hyvää ja hyödyllistä syötävää, THL:n tutkija Riikka Airaksinen kertoo. Vanhentuneen roskakala-termin asiantuntija tyrmää.

Kotimaiset kalat, kuten särki, lahna, muikku ja silakka, ovat viime aikoina uineet yhä useammin säilykepurkkiin ja kaupan hyllylle.

Usein on kyse aiemmin ”roskakaloiksi” luokitelluista kalalajeista, joita kalastamalla kunnostetaan järviä. Onko sellaista turvallista syödä?

Alkajaisiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkija Riikka Airaksinen tyrmää roskakala-termin. Lähes kaikki kala on hyvää ja hyödyllistä syötävää, vaikka pienet ja kovin piikkiset kalat vaativatkin vähän enemmän työtä ennen kuin ne saadaan nykykuluttajaa miellyttävään muotoon.

Kansan suussa sana kuitenkin elää, ja siksi vaikkapa särjestä tai lahnasta voi syntyä sellainen mielikuva, että se ei olisi yhtä hyvää ravintoa kuin jalokalat lohi, taimen tai kuha.

Järvien hoitokalastukset tahraavat etenkin särjen mainetta. Jos järvikin puhdistuu, kun sieltä kalastetaan paljon särkeä, voiko särki olla terveellistä syötävää?

”Hoitokalastuksen idea on, että ravinteet, jotka kala elinikänsä aikana syö kasvaakseen ja lisääntyäkseen, eivät sen kuollessa vapaudu takaisin vesistöön. Ravinteet ja myrkyt eivät liity toisiinsa eli ravinteikkaasta järvestä pyydetyssä kalassa ei lähtökohtaisesti ole sen enempää ympäristömyrkkyjä kuin muissakaan”, Airaksinen sanoo.

Esimerkiksi elohopeaa on tyypillisesti Airaksisen mukaan enemmän humuspitoisissa järvissä, jotka yleensä ovat karuja eli vähäravinteisia.

Ravinteet valuvat vesistöihin pelloilta ja ympäristömyrkyt, kuten dioksiinit, PCB-yhdisteet ja elohopea, yleensä sateen mukana taivaalta, teollisuudesta tai muistona menneiden sukupolvien jätteenkäsittelytavoista.

Aiempina vuosikymmeninä mereen ja järviin upotetut ongelmajätteet ovat enimmäkseen hautautuneet pohjasedimenttiin. Ruoppaukset ja virtausten muuttuminen saattavat kuitenkin nostaa niitä veteen ja siinä eläviin kaloihin.

Suomen Ympäristökeskus seuraa järvien elohopeapitoisuuksia, joissa on isoja eroja. Paras tieto oman kalajärven tilasta löytyy paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Mittauksia tehdään kuitenkin melko satunnaisesti.

”Eri järvistä pyydetyn kalan puhtaudessa on toki eroja. Jos kalastaa itse ja syö pelkästään samasta paikasta pyydettyä saman lajin kalaa, voi olla riski, että saa kalasta ajan mittaan paljon jotain tiettyä haitta-ainetta”, Airaksinen sanoo.

Elohopeaa on eniten järvien petokalojen, kuten hauen, kuhan ja ahvenen isoissa ja vanhoissa yksilöissä.

Ruokaviraston verkkosivujen mukaan esimerkiksi siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made sisältävät lähes merkityksettömiä pitoisuuksia ympäristömyrkkyjä ja niiden käyttöä voi lisätä täysin turvallisesti.

Tämän perusteella särki- tai muikkusäilykkeitä voi syödä huoletta.

Uusissa kalajalosteissa on särjen, muikun ja siian ohella usein lahnaa ja järviahventa. Näitäkin on tiettävästi turvallista syödä säännöllisesti.

”Lahnasta ei juuri ole olemassa mitattua tietoa. Se on kuitenkin särkikala ja melko matalalla tasolla ravintoketjussa, joten siinä tuskin on merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita”, kertoo tutkija Ville Junttila Suomen Ympäristökeskuksesta.

Sisävesien ahventa sen sijaan seurataan, ja niistä löytyy välillä paikallisia ongelmia. Yleisesti ottaen Junttila pitää kuitenkin myös sisävesien ahvenia turvallisena syötävänä.

”Kannattaa suosia pieniä ahvenia, joihin ei ole ehtinyt kertyä myrkkyjä.”

Elohopean ohella kaloihin päätyy dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Ne sitoutuvat rasvaan, joten niitä on eniten Itämeren rasvaisissa kaloissa silakassa, lohessa ja nahkiaisessa.

Pikkukalat ovat näitä turvallisempia jo siksi, että niiden liha on huomattavasti vähemmän rasvaista. Sisävesien rasvaisin pikkukala on muikku, jonka rasvaprosentti on 2,8. Esimerkiksi merilohen rasvapitoisuus on 7,8 prosenttia.

Koska kalaa suositellaan syötäväksi muun muassa terveellisten rasvahappojen takia, pitääkö vähärasvaista kalaa syödä selvästi enemmän kuin lohta tai silakkaa?

”Pikkukaloissakin on riittävästi rasvaa hyvien rasvahappojen saannin turvaamiseksi. Kala on myös D-vitamiinin, proteiinin, jodin ja fosforin lähde, ja niitäkin vähärasvaisesta pikkukalasta saa runsaasti”, Airaksinen sanoo.

” Käsittely ja säilöntä eivät tiettävästi tuhoa kalan rasvahappoja ja D-vitamiinia. Kalan terveyshyödyt siis saa myös kalajalosteita syömällä.

Jos haluaa varmistaa, että saa kalasta vain hyötyjä ja mahdollisimman vähän haittoja, kalasäilykkeitäkin kannattaa syödä monipuolisesti. Kun ei käytä aina samaa ja samasta paikasta pyydettyä kalatuotetta, riskiä jonkun tietyn haitta-aineen kertymisestä ei ole.

Virallinen suositus syödä kalaa kaksi tai kolme kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen on siis edelleen hyvä ja turvallinen ohje.

”Siinä mielessä uudet kalasäilykkeet ovat todella hyvä lisä tarjontaan: niillä saa helposti vaihtelua kala-annoksiin”, Airaksinen sanoo.

Virallisen nyrkkisäännön ulkopuolella on muutama poikkeus ja ongelmalaji. Vesistöjen ravintoketjun huipulla elelevä hauki kerryttää itseensä elinaikanaan niin paljon elohopeaa, että etenkään isoja vanhoja haukia ei ole hyvä syödä säännöllisesti. Säilykehauki kannattaa siis jättää harvinaisten herkkujen listalle.

Sisävesien isokokoiset ahvenet, kuha ja made eivät nekään kuulu päivittäin syötävien kalojen listalle. Niitä ei toki juuri jalosteissa näykään, vaan ne myydään yleensä tuoreena kalatiskin puolelta.

” Raskaana olevien ja imettävien kannattaa välttää haukea kokonaan.

Hauen ja muiden isojen petokalojen käyttöä rajoittava elohopea on erityisen haitallista pienille lapsille, joiden keskushermosto vasta kehittyy. Lapsille ja hedelmällisessä iässä oleville suositus on syödä haukea, isoa, perkaamattomana yli 17-senttistä silakkaa tai Itämeren merilohta tai -taimenta korkeintaan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Raskaana olevien ja imettävien kannattaa välttää haukea kokonaan.

”Elohopea on sikiölle ja pienelle lapselle haitallinen, mutta jos vanhempi kalamies syö silloin tällöin haukea, hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Pikkukaloista tehdyt säilykkeet sopivat kaikille”, sanoo Airaksinen.

Ehkä vielä joskus haukikin voidaan vapauttaa pannasta.

Ruokaviraston mukaan kalojen elohopeapitoisuudet ovat 2000-luvun aikana pienentyneet yleisesti ottaen alle puoleen viime vuosituhannen lukemista. Airaksinen kertoo, että myös dioksiinien ja PCB:n pitoisuudet ovat laskeneet jo pitkään, ja ne ovat enää kymmenesosa 30–40 vuoden takaisista määristä.