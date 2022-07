Ravintola Palace sai pitkän odotuksen jälkeen toisen Michelin-tähtensä. Lisäksi Turun Kaskis-ravintola sai ensimmäisenä Helsingin ulkopuolella sijaitsevana ravintolana Michelin-tähden.

Tänään ravintola-alan pohjoismaiset huippuosaajat on palkittu Stavanger-salissa, Norjassa. Jännitettävää palkitsemisillassa riitti ja ilta olikin suomalaisittain loistokas, jopa historiallinen.

Erityisen upea ilta oli ravintola Palacelle, sillä se sai toisen Michelin-tähtensä. Ravintolalle on povattu toista tähteä jo ainakin kahtena aikaisempana vuonna, mutta se on jäänyt saamatta. Nyt keittiömestari Eero Vottosen ja hänen tiiminsä pitkä odotus palkittiin.

Palace sijaitsee Helsingissä rakennuksessa, jonka kymmenennestä kerroksesta avautuu upeat näköalat. Vuonna 1987 Suomen ensimmäinen Michelin-tähden saikin juuri Palace.

Aikaisemmin suomalaista Michelin-tähtihistoriaa on tähän mennessä tehnyt ravintola Chez Dominique. Hans Välimäen ravintola on saanut kaksi Michelin-tähteä. Ravintola lopetti toimintansa vuonna 2013. Nyt Palace asettuu tähän voittokkaaseen jatkumoon.

Keittiömestari Eero Vottonen luotsaa Palace-ravintolaa.

Palacen menestys ei ollut illan ainut suomalaisvoitto. Turkulainen Kaskis-ravintola sai ensimmäisen Michelin-tähtensä. Keittiömestari Erik Mansikan ja Simo Raision luoma menu sai tunnustusta.

Paikka sai myös toisen palkinnon, kun ravintolan Christina Haukka palkittiin Sommelier Award -palkinnolla. Michelin-tarkastajat kehuivat Haukan ammattitaitoista palvelua.

Suomen Michelin-arvostelijoita on tänä vuonna kritisoitu muun muassa Helsinki-keskeisyydestä. Ainoastaan yksi Michelin-oppaan tämän hetkisistä suomalaisravintoloista sijaitsee Helsingin ulkopuolella, Turun Kaskis.

Muissa Pohjoismaissa ravintoloita on arvosteltu pääkaupunkiseutua laajemmalla alueella. Nyt Varsinais-Suomen ensimmäinen Michelin-tähti tuo myös Turun ravintolakulttuuria ansaitusti laajemman ihmismäärän tietoisuuteen.

Suomi sai myös Michelin Green Star -tähden, joka myönnettiin Natura-ravintolalle. Perinteisten Michelin-tähden lisäksi instituutio jakaa myös Michelin Green Star -tähtiä. Vihreän tähden saa, kun ravintola ottaa ympäristön erityisen hyvin toiminnassaan.

Myös viime vuosi oli suomalaisittain upea, kun helsinkiläinen Finnjävel Salonki sai ensimmäisen Michelin-tähtensä. Finnjävelin Salonki-puolella saa fine dining -ruokaa, Salin puolella annokset ovat mutkattomampia.

Finnjävel on erikoistunut suomalaiseen ruokaan. Paikan omistavat ravintoloitsija-keittiömestarit Henri Alén ja Tommi Tuominen. Tuomisella on kaksi Michelin-tähteä. Finnjävelin lisäksi hän omistaa Demo-ravintolan, jolla on tähti vuodesta 2007.

Lue lisää: Suomi sai uuden Michelin-ravintolan – Finnjävel Salongin tarjonta ylistää mummojen kokkausta

Tänä vuonna palkitsemispäivä alkoi suomalaisittain yllättävissä tunnelmissa. HS kertoi aamulla, että Michelin-tähdellä palkittu ravintola Inari suljetaan. Ravintolaa ei kuitenkaan tule lopettamassa kokonaan, vaan tulee aukaisemaan ovensa uudestaan toisessa paikassa.

"Syksyllä näemme erilaisia pop-up-ravintoloita, joilla raotetaan yleisölle vihjeitä uudesta suunnastamme ja kehittyneistä ideoista uudelle Inarille. Palaan piirustuspöydän ääreen aloittelijan mielellä", Inarin ravintoloitsija Kim Mikkola kertoo tiedotteessaan.

Suomen Michelin-oppaan uudet ehdokastulokkaat ovat helsinkiläiset Boulevard ja Shelter, mutta kumpaakaan niistä ei palkittu tähdillä. Nähtäväksi jää, tulevatko ne vielä tulevaisuudessa saamaan tähtiä.

Helsingin Sanomien viime vuonna julkaistussa jutussa veikattiin, että koska korona oli sulkenut ravintolat niin pitkäksi aikaa, tähtiä ei menetettäisi kovin helposti. Korona on vaikuttanut tilaisuuden järjestämiseen kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tänä vuonna tähdet voitiin kuitenkin jakaa taas paikan päällä.

Michelin-tähtiä voi saada yhteensä kolme. Jos ravintola on kategoriassaan erityisen hyvä, se on yhden tähden arvoinen. Kahden tähden ravintolaan kannattaa tulla, vaikka lomamatkaan kertyisikin lisäkilometrejä. Kolmen tähden ravintola on jo nähtävyys itsessään. Raaka-aineiden laatu, valmistustapa, makujen yhteensopivuus, persoonallisuus, rahanarvoisuus ja laadun pysyvyys ovat seikkoja, perusteella ravintolaa arvioidaan.