HS:n haastateltavat ovat eri mieltä siitä, pystyykö mansikan makeudesta saamaan vihiä marjan ulkonäön perusteella.

Kesä ja mansikat ovat erottamaton kaksikko. Kotimaisen mansikan sesonki onkin nyt parhaimmillaan. Kovasti odotettu, mutta iloisena yllätyksenä tuleva marjan makeus saa aikaan riemua: Tältä mansikan kuuluu maistua!

Mutta voiko mansikan makeuden nähdä marjan ulkonäöstä?

Ruokakirjailija Emilia Vartiaisen mukaan kyllä.

Mitä tummemman punainen mansikka, sitä makeampi se yleensä on. Pienikokoiset mansikat ovat yleensä isoja mansikoita makeampia, Vartiainen toteaa.

Hänen mukaansa oranssiin taittavia tai muuten vaaleiden mansikoiden ostamista kannattaa välttää.

Tosin jotkut mansikkalajikkeet taittavat luonnostaan oranssiin. Tällainen lajike on esimerkiksi Sonata. Lajikkeesta riippuen vaalea tai oranssihtava väri voi kuitenkin olla myös merkki siitä, että mansikka on vielä raaka.

Jos mansikka näyttää kovalta, se ei luultavasti ole makea, Vartiainen sanoo.

Värin lisäksi myös mansikan muoto kielii sen mausta, Vartiainen sanoo. Hänen mukaansa ”kuvankauniiden” marjojen ulkonäkö saattaa hämätä. Upeimman näköinen mansikka ei nimittäin välttämättä ole maultaan paras.

”Jos marjat eivät ole klassisen mansikan mallisia, vaan eriskummallisen näköisiä, ne ovat usein yllättävän makeita”, Vartiainen sanoo.

Värin ja ulkomuodon lisäksi voimakas tuoksu on Vartiaiselle merkki siitä, että mansikka on makeaa.

Asiantuntija Emma Kaakko Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta taas sanoo, että mansikan ulkonäön perusteella ei pysty sanomaan marjan mausta mitään.

Hänen mukaansa mansikan makuun vaikuttavat monet asiat, kuten marjan saaman veden, lämmön ja ravinteiden määrä. Lisäksi marjan makeuteen vaikuttaa lajike. Eikä sekään ole automaattinen tae makeasta mansikasta.

”Mansikoissa on hyvin paljon erinäköisiä ja -värisiä ja -kokoisia marjoja, joten ulkonäön perusteella ei pysty päättelemään marjan makua. Saman lajikkeenkin marjat voivat maistua hyvin erilaisilta”, Kaakko sanoo.

Kevään ja kesän säät ovat olleet mansikan kypsymisen kannalta ihanteelliset, Kaakko sanoo. Alkukesän viileys ja vesisateet antoivat mansikoille hyvät kasvuolosuhteet. Aurinko ja helteet olivat hänen mukaansa marjojen sopivalle kypsymiselle ”viimeinen silaus”.

Niinpä mansikat ovat tänä vuonna makeita ja laadukkaita, Kaakko toteaa.

Laadukkuudesta huolimatta mansikkalajikkeiden maut jakavat mielipiteitä. Kaakko sanookin lajikkeen makeuden olevan makuasia.

Mansikoiden viljelijät miettivät tilakohtaisesti, mikä mansikkalajike sopii juuri heidän tilansa maaperään ja mikä viljelytapa on kullekin mansikkalajikkeelle paras, Kaakko toteaa.

”On olemassa vanhoja perinteisiä lajikkeita, mutta nykyisin on paljon uusia hyviä lajikkeita saatavilla. On vaikea sanoa, mikä kenenkin mielestä olisi paras. Maistajan oma kokemus määrittelee, mikä mansikkalajike on makea”, Kaakko sanoo.

”Jos mansikka näyttää hyvältä ja on laadukkaan oloista, niin siinä on jo hyvät lähtökohdat saada makeaa marjaa”, hän jatkaa.

Vartiainen vannoo perinteisen Polka-lajikkeen nimeen.

”Kun se on sesongissa, ne ovat olleet parhaita mansikoita, joita olen syönyt”, Vartiainen sanoo.

Mansikan laatuun vaikuttaa myös se, miten marjaa käsittelee keräämisen jälkeen.

Kaakko kertaa mansikalle ihanteelliset säilytysolosuhteet: Marjat olisi hyvä säilyttää viileässä. Jos mansikat käy poimimassa tilalta itse, ne on hyvä pakastaa pian keräämisen jälkeen.

Kaupasta muovirasioihin pakattuja mansikoita ostaville Kaakolla on vinkki.

”Jos mansikat ovat jo vähän valuvan oloisia, niin ne mansikat voivat sopia paremmin hillojen tai mehujen raaka-aineeksi kuin syöntimarjaksi.”

Myös Vartiainen sanoo, että jääkaapin lämpötila on mansikan säilyvyyden kannalta hyvä asia. Makeuden kannalta se ei kuitenkaan ole paras ratkaisu.

”Mansikka menettää makeuttaan, kun sen laittaa jääkaappiin. Jos kaupan kylmähyllystä ostaa mansikoita, ne eivät luultavasti ole yhtä makeita kuin esimerkiksi torilta ostetut mansikat.”

Hän myös muistuttaa, että ilman kylmäsäilytystä mansikat pilaantuvat nopeasti etenkin kuumalla ilmalla. Yön ajaksi hän suosittelee mansikoiden laittamista jääkaappiin.

Millaisessa lämpötilassa mansikoiden maku sitten säilyy parhaiten?

Ihanteellisin säilytyslämpötila mansikoille on Vartiaisen mukaan mökillä. Siellä mansikat säilyvät parhaiten huoneenlämpöä viileämmässä ja jääkaappia lämpimämmässä liiterissä.

Mansikoista voi tehdä monenlaisia leivonnaisia. Vaikka Vartiainen onkin innokas leipoja, mansikoista ei hänen mielestään tarvitse leipoa mitään.

”Mansikat ovat niin erityisiä ja niiden sesonki on lyhyt, joten ne ovat parhaimpia sellaisenaan.”

