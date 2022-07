Señorio de Rubios Albariño 2021 -viinin hapokkuus raikastaa kala-annosta.

Señorio de Rubios Albariño 2021

Espanja, DO Rías Baixas

Tuottaja: Señorio de Rubios

Rypäleet: Albariño

Hinta: 14,95 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Ruokaviininä riesling on varma ja hyvin suosittu valinta. Jos se alkaa jo kyllästyttää, tässä on vinkki: Alkossa on hyvä valikoima hapokkaita espanjalaisista valkoviinejä. Esimerkiksi Kataloniassa cavan lajikkeista tehdään myös valkoviiniä. Baskimaan txakolinat ovat omintakeisen kepeitä, Ruedan verdejot raikkaita.

Tämän viikon suositusviini on Rías Baixasin Albariño-lajikkeesta tehty viini, joka on tyypillisesti sopusuhtaisen aromaattinen ja kepeän raikas. Viini tulee Atlantin viileältä rannikkoseudulta.

Millainen?

Señorio de Rubios Albariñon tuoksu muodostuu omenasta, persikasta, yrteistä ja kukkaisuudesta.

Maku on yllättävä: Ensin viini on kovin kepeä ja mieto, sitten raikas hapokkuus tuntuu koko maun loppuun asti. Vasta loppupuolella maussa alkaa tapahtua, kun keltaiset hedelmät sekoittuvat hentoon kukkaisuuteen ja aivan lopussa myös mineraalisuuteen.

Jännittävän makuinen, oikein tyylikäs viini.

Mihin?

Viinin hapokkuus tekee siitä varsin hyvän kaverin vaikka rasvaiselle lohelle. Viinin aromaattisuus sopii kesäisten kasvisten ja yrttien makuun.