Montecillo Crianza 2017 -viinissä on kosteahkon sekametsän aromia juuri sopivasti.

Montecillo Crianza 2017

Espanja, DO Rioja

Tuottaja: Bodegas Montecillo

Rypäleet: Tempranillo

Hinta: 13,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Yksi ruoan ja viinin yhdistämisen periaatteista on etsiä kummastakin samankaltaisia aromeja. Silloin ruoka ja viini säestävät toisiaan ja parhaimmillaan luovat kiehtovan intensiivisen makuyhdistelmän.

Sienten metsäiseen makuun sopivat usein viinit, joissa on maamaisia aromeja. Näitä löytää monesti sopivasti kehittyneistä, laadukkaista punaviineistä. Edullisemmista punaviineistä eräitä suosikkejani ovat Riojan crianzat, jotka kehittyvät nopeammin kuin kalliimmat reservat tai grand reservat.

Millainen?

Montecillo Crianza 2017 on väriltään aavistuksen kehittyneen oloinen, taittumassa rusehtavaksi. Viinin tuoksu on kohtalainen. Maku on kuiva ja tanniinit jo pehmenneet. Hyvä hapokkuus pitää viinin raikkaana, mutta samaan aikaan kohtalaisen voimalliset tummien marjojen aromit sekä riojalle tyypillinen nahkaisuus antavat muhevuutta. Kaiken tuon alla tuntuu kosteahkon sekametsän aromia juuri sopivasti. Maku on keskipitkä ja tasapainoisesti kehittynyt.

Viiniä voi löytyä Alkosta jo vuosikertana 2018, joka ei vielä ole samalla lailla kypsynyt.

Mihin?

Napakat, kuumalla pannulla paistetut kantarellit luovat viinin kanssa oivan yhdistelmän maamaisia makuja ja nostavat sinänsä hyvän arkisen viinin selvästi herkullisemmaksi.