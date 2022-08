Pienellä etukäteissuunnittelulla aloittelijankin sieniretkestä tulee onnistunut.

Ruoan terveellisyydestä tai maukkaudesta ei haluaisi tinkiä, vaikka ruoan hinta nouseekin.

Vastaus löytyy lähempää kuin arvaisikaan.

Juuri nyt on oikea aika lähteä sienimetsään, kehottaa sienitutkija Tea von Bonsdorff Luomuksesta, Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

”Sienisadon runsaus riippuu tulevien viikkojen ja kuukausien sateista”, von Bonsdorff toteaa.

Aloittelevan sienestäjän ei välttämättä ole helppoa päättää, mistä lajeista on paras lähteä liikkeelle. Miten siis päästä alkuun?

Von Bonsdorff valitsi neljä helposti tunnistettavaa, maukasta ruokasientä, joita tutkimalla voi aloittaa uuden harrastuksen. Lisäksi hän listaa tärkeimmät seikat, joiden avulla sieniretkestä tulee onnistunut.

”Yksi oppii tunnistamaan sieniä nopeasti, toisella se vaatii enemmän aikaa. Mitä uteliaampi on, sen nopeammin oppii.”

Vaikka listan sienet ovatkin suhteellisen helposti tunnistettavia, tarkkana kannattaa olla. Monilla ruokasienillä on mauton tai pahanmakuinen ja joissain tapauksissa jopa myrkyllinen näköissieni, von Bonsdorff muistuttaa. Aloittelijan kannattaakin lähteä sienimetsälle sieniä tuntevan henkilön kanssa ja tarkistaa pienenkin epäilyksen sattuessa sienen tuntomerkit.

Kantarelli eli keltavahvero

Kantarelli ei keltavahavero on suosittu sieni.

Väritykseltään kokonaan keltainen kantarelli on monelle ulkonäöltä tuttu sieni. Kantarelli kasvaa niin kuusen, männyn, koivun kuin tammen läheisyydessä. Kantarelli on siitä poikkeuksellinen sieni, että sitä voi löytää aina kesäkuusta jopa joulukuuhun asti.

Kantarellilla ei varsinaisesti ole erillistä lakkia ja jalkaa, vaan sieni on muodoltaan suppilomainen. Suppilon alapinnalla on poimuja.

Kantarellilla ei ole muita näköislajeja kuin valevahvero. Kantarelliin verrattuna valevahvero on pehmeä ja ohutmaltoinen. Valevahverolla on selkeät siivumaiset ja oranssit heltat. Kantarelli on tiivismaltoinen sieni, josta tulee esimerkiksi hyvää muhennosta. Marinointi on oiva tapa säilöä kantarellit.

Kantarelli-savutofupiirakka

Lämpimät kantarellileivät

Herkkutatit

Herkkutatteja pääsee poimimaan kesä-syyskuussa.

Myös herkkutateista saa maukasta ruokaa. Herkkutatteja on olemassa useita eri lajeja. Toisin kuin kantarellilla, tateilla on selkeästi erillinen jalka ja lakki. Herkkutattien lakin rusehtava sävy voi olla kaikkea vaaleanruskeasta punaruskeaan. Lakin alapinnalla on pillistö, joka tekee pinnan reikäisen näköiseksi.

Tateista yleisesti suosituimmat herkkutatit kasvavat lajista riippuen männyn, kuusen, tammen tai koivun seuralaisena. Herkkutatit kasvavat kesä-syyskuussa.

Nuoren herkkutatin pillistö on vaalea. Kun sieni kasvaa, pillistön sävy muuttuu keltaiseksi, joka taittaa lopulta vihreään. Herkkutatilla on vaaleanruskea jalka, jossa on valkoinen verkkokuvio. Joillakin herkkutattilajeilla verkkokuvio on selkeämpi kuin toisilla.

Herkkutatin näköislajilla, pahanmakuisella sappitatilla, on myös rusehtava lakki. Herkkutatista poiketen sappitatin jalan verkkokuvio on tumma. Sappitatilla on myös pillistö, jonka väri muuttuu sienen vanhetessa punertavaksi.

Paras tapa säilöä herkkutatit on kuivata ne siivutettuina.

Tatti-simpukkaspagetti

Tattijuliennet

Mustatorvisieni

Mustatorvisieni muistuttaa nimensä mukaisesti torvea.

Hyvä ruokasieni on myös mustatorvisieni, joka on ulkomuodoltaan torvimainen, väriltään harmaanmusta tai ruskeanmusta. Torven ulkoreuna näyttää röpelöiseltä.

Sieni maastoutuu helposti. Se kasvaa tuoreissa kangasmetsissä, joissa on kuusta ja koivua. Mustatorvisieniä voi löytyä esimerkiksi kaatuneen puunrungon läheisyydestä. Mustatorvisienen satokausi on elokuusta lokakuuhun.

Ruskotorvisieni on mustatorvisienen näköislaji. Myös ruskotorvisieni on herkullinen ruokasieni. Ruskotorvisieni on mustatorvisientä matalampi ja ruskeampi.

Mustatorvisieni sopii erinomaisesti esimerkiksi keittoon tai risottoon.

Kaura-sienirisotto

Halloumi-sienipasta

Karvarousku

Karvarousku viihtyy kangasmetsissä.

Karvarousku on vaalean punertava, toisinaan ruskean punertava sieni, joka viihtyy koivun lähettyvillä kangasmetsissä. Karvarousku kasvaa parhaimmillaan elokuulta lokakuulle saakka.

Karvarouskun jalka on useimmiten ontto, kun jalan tyven leikkaa pois. Lakissa on vyöhykkeitä. Sienen karvainen lakinreuna on kiertynyt pitkään sienen jalkaa kohti, kunnes lakki laakenee. Lakin alapinnalla on siivumaiset heltat. Kun lakin murtaa, lakista tihkuu polttavaa valkoista maitiaisnestettä. Syötävien rouskujen neste ei ole koskaan kirkasta, vaan usein valkoista. Maitiaisneste voi myös olla toisen väristä.

Värillistä maitiaisnestettä erittävät rouskut sopivat syötäväksi 7–10 minuutin keittämisen jälkeen. Niin myös karvarousku, joka on parhaimmillaan sienisalaatissa. Karvarousku kannattaa säilöä suolaamalla.

Karvarouskulla on valkoisia näköislajeja. Myös nämä näköislajit ovat rouskuja, joista suuri osa soveltuu syötäväksi keittämisen jälkeen.

Vinkit aloittelevalle sienestäjälle: Sienikirjan avulla pääsee alkuun, mutta sienet oppii tuntemaan parhaiten kävelemällä metsässä – keräämällä, haistelemalla ja tarkastelemalla sieniä. Sienien myrkyt eivät tartu sormien ihon läpi. Sienilajin tai -ryhmän tunnistamisessa yksi tuntomerkki ei riitä, vaan lajituntemus syntyy monen tuntomerkin yhdistelmästä. Sieniä opetellessa sieni kannattaa nostaa maasta kokonaan, tyvineen päivineen, jotta näkee sienen kaikki tuntomerkit. Maassa kasvavista sienistä käytetään yleensä koko sieni. Myös jalka on käyttökelpoinen, kun sen tyven poistaa. Sieniä suositellaan aina kypsennettäviksi, niitä ei kannata syödä raakana. Kun sieniä valmistaa ruoaksi ensi kertaa, niitä kannattaa maustaa mahdollisimman vähän. Näin huomaa, miltä itse sieni maistuu ja millainen rakenne sillä on. Jos sienet säilöö pakastamalla, ne kannattaa kypsentää pannulla ilman rasvaa. Rasva eltaantuu helposti, jos sienet ovat pakkasessa pitkään. On myös sienilajeja, joita voi pakastaa raakana. Sienikirjoissa sienille annetaan usein tähtiä yhdestä kolmeen. Yhden tähden saaneet sienet ovat hyviä, kolmen tähden sienet erinomaisia. Tähtimäärä perustuu usein siihen, millaiseksi sieni on vuosikymmenien aikana koettu. Sienikirjan tekijä voi myös itse päättää, monta tähteä haluaa kullekin sienelle antaa. Maun lisäksi tähtimäärään saattaa vaikuttaa sienen tunnistettavuus ja satoisuus. Sieniä kannattaa kerätä ämpäriin, koriin tai paperipussiin. Muovipussissa taas bakteerit lisääntyvät nopeasti. Lähde: sienitutkija Tea von Bonsdorff, Helsingin yliopisto

