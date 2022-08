Ricossa Piemonte Nebbiolo Rosato 2021 on hinta-laatusuhteeltaan oikein hyvä viini.

Ricossa Piemonte Nebbiolo Rosato 2021

Italia, DOC Piemonte

Tuottaja: Ricossa

Rypäleet: Nebbiolo

Hinta: 10,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Roseeviinien nykyinen suosio on laajentanut mukavasti myös sen tuotantoa eri puolilla. Moni paikalliselle markkinalle suunnattu viini on nopeasti muuttunut vientituotteeksi. Esimerkiksi Italia ei aikaisemmin ollut kummoinenkaan roseeviinimaa, nyt sen viinejä myydään Suomessa heti Ranskan jälkeen toiseksi eniten.

Viikon viininä on piemontelainen edullinen kuiva roseeviini, joka on tehty Nebbiolo-lajikkeesta.

Millainen?

Viinin väri on hennosti pinkki ja tuoksu kohtalainen. Maku on täysin kuiva ja osuvasti pirteän hapokas. Aromeina on maussa aluksi vadelmaa ja punaherukkaa, loppupuolella hiukan metsäistä ja mineraalista sävyä. Kokonaisuudessaan hiukan simppeli mutta herkullisen oloinen viini. Myös loistava hapokkuus ja ryhtiä luova loppumaku ovat tässä hintaluokassa melko harvinaisia, joten hinta-laatusuhde on oikein hyvä.

Mihin?

Tasapainoinen ja raikas roseeviini on mainio yleisviini sadonkorjuuajan kasvisvoittoisille ruoille. Maut eivät viinissä ole liiallisen voimakkaita, siksi se sopii monentyyppisiin annoksiin – etenkin jos ruokakin on tasapainoista eikä siinä ole leimallisen kärjekkäitä tai vahvan mausteisia komponentteja.