Naisten ja sukupuolivähemmistöjen sateenkaaribaarissa rakennetaan turvallista tilaa ja syödään vegaanisesti.

Kvääristö Missä? Kolmas linja 17. Milloin? Ma–su 11–23 Paljonko? Aamupalasetti 8 e, brunssi 18 e. Esteetön? Kyllä.

Kolmas Linja 17 on ollut monien illanistujaisten osoite. Viimeisimpänä paikassa toimi Taqueria El Rey. Kesäkuussa kulmauksessa aukesi naisille ja sukupuolivähemmistöille suunnattu baari-kahvila, jonka pyrkii toimimaan turvallisena tilana yhdessä olemiseen. Kvääristö sai alkunsa joukkorahoituskampanjalla, johon osallistuneita kuultiin paikan suunnittelussa.

Kvääristö rakentaa turvallista tilaa muistuttamalla asiakkaita pysymään mieleltään avoimina ja välttämään olettamuksia muista ihmisistä, esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen suhteen. Ideaan kuuluu, että jokainen ottaa vastuun ilmapiiristä ja sitoutuu yhteisiin normeihin.

Kvääristö toimii Kalliossa osoitteessa Kolmas linja 17.

Aamupäivällä kello 11 avautuva kahvilakuppila tarjoaa läpi päivän aamupalaa, johon kuuluu kahvin ja mehun lisäksi kaksi tuotetta listalta. Niistä saa koottua kevyen lounassetin, joka kahdeksan euron hintaisena on näinä aikoina ilahduttavan edullinen.

Kvääristön tila on iso ja avara. Tunnelma on verkkainen, lähes harras. Joka toisessa pöydässä salin reunamilla istuu asiakas läppärin kanssa. Ruokaa ei näytä olevan kenelläkään. Kvääristö kehuu wifi-yhteyksiään kaupungin nopeimmiksi ja kutsuu, toisin kuin moni muu ravitsemusliike, asiakkaansa tekemään töitä tiloihinsa. Seinillä Ode Ilon taideteosten seassa on turvallisen tilan ohjeet, joissa kehotetaan kunnioittamaan toisen koskemattomuutta fyysistä tilaa antamalla.

Kahdeksan euron aamiaissettiin voi valita esimerkiksi tuorepuuron ja vegaanisen skagen-karjalanpiirakan.

Ruoka on vegaanista ja raakakakuistaan tunnetun Suvi Tikamon käsialaa. Aamupalalistalla on täytetty leipä, karjalanpiirakka, tuorepuuro, croissant ja mustikkapiirakka. Suosituksesta valitsemme karjalanpiirakkamme vegaanisella skagenilla ja croissantin, sillä sen kerrotaan olevan ”ihan noin itsenäänkin tosi hyvä”.

Vaikka ruokiinkin laitetaan ajatusta, on Kvääristön juttu iltaohjelma, eli stand up, peli-illat, elävä musiikki ja kirjajulkkarit, sekä ohjelman ääressä nautittavat juomat. Myynnissä on kuulemma vain naisten luotsaamien viinitilojen viinejä. Oluista löytyy esimerkiksi naisvetoisen Narvan Kyläpanimon tuotteita. Turvallisen tilan paikassa olettaisi panostettavan tavallista enemmän holittomiin juomiin, mutta niitä ei ainakaan näkyvästi mainosteta.

Peli-illat, kirjanjulkistukset ja stand up ovat tärkeä osa Kvääristön iltaohjelmaa.

Skagen-riisipiirakasta maistamme pientä merellisyyttä, feta-pestoleipä sekä mango-vadelma-mustikkatuorepuuro ovat raikkaita ja mehukkaita. Kaikki maistuu kotoisalta, mutta huolella valmistetulta. Vegaaninen croissant on hyvin paistettu: paksu kuori on karamellisoitunut ja lunastaa tiskillä heitetyt odotukset ilman hilloa nautittavasta makeasta croissantista. Ainoa moite tulee vetisestä appelsiinimehusta, joka muistuttaa sekoittamattoman mehupurkin pinnalle noussutta litkua.

On virkistävää astua kahvilakuppilaan, jossa ideologia on pääosassa. Matala hierarkia tuntuu ja soul soi. Olenkohan ensimmäistä kertaa omassa milleniaalielämässäni lähellä 1960-luvun hippiaatetta, jossa suvaitsevaisuus kuului ydinarvoihin? Hintakin houkuttelee: 18 euron brunssi on kuin tuulahdus 2010-luvun alusta.

Kvääristön linjavedot herättävät ajattelemaan, mitä kaikkea ravintola voi asiakkailleen ja yhteisölleen tarjota. Ja hyvä niin.