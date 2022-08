HS:n ruokatoimitus testasi etenkin Tiktokissa ihastuttaneen tavan valmistaa tofua. Tavallisella kartioraastimella raastettu tofu sopii monenlaisiin ruokiin mausteita vaihtelemalla.

Monen ensimmäinen ajatus tofusta saattaa yhä olla mauton ja kumimainen kuutio aasialaisessa ruoassa. Todellisuudessa ollaan tultu pitkälle noista ajoista, ja nykyään tofua voi ostaa kaupasta muun muassa valmiiksi maustettuna, paistettuna, vartaina sekä jauhelihaa imitoivana muruna.

Näillä pitkälle prosessoiduilla tofutuotteilla on kuitenkin hintaa melko paljon enemmän verrattuna maustamattomaan tofupalaan, joten keinot saada maustamattomasta tofupalasta herkullista ovat tervetulleita. Tässä on yksi sellainen.

Raastettu tofu on etenkin sosiaalisessa mediassa levinnyt tapa valmistaa ”nyhtötofua” eli pulled pork -tyylistä ruokaa. Mausteista riippuen nyhtötofu sopii erinomaisesti esimerkiksi tacojen ja pitaleipien väliin sekä kulhoruokiin. Yleisin makuvariaatio vaikuttaa olevan bbq-kastikkeella maustettu raaste, mutta tofun syntyseuduilta tutut aasialaiset mausteet, kuten seesamiöljy ja inkivääri, pitävät maut raikkaampina.

Kuten muidenkin tofuruokien, tämänkin valmistus aloitetaan tofun kuivaamisella. Vain siten tofu imee riittävästi makuja itseensä. Tofupala kiedotaan puhtaan keittiöpyyhkeen tai muutaman talouspaperipalan sisään ja enimmän nesteen annetaan imeytyä pyyhkeeseen tai paperiin painon alla.

Tämän jälkeen tofupala raastetaan kartioraastimen karkealla terällä. Raasteeseen sekoitetaan mausteet sekä öljy, ja sitten tofu paahdetaan uunissa pellillä tai uunivuoassa.

Raastetussa paahdetussa tofussa on rakenne kohdallaan, eikä siinä ole tietoakaan kumimaisesta suutuntumasta. Pinta on paahtamisen jälkeen mukavan rapsakka, mutta tofu on myös pehmeää ja mehevää.