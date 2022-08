”Ovi on käynyt niin tiuhaan, että henkilö­kuntakin on ihmeissään” – Kaivo­puistoon avautunut huvila­ravintola on kaupungin kuumin uutuus

Tämän kesän kuumin osoite Helsingin Kaivopuistossa on ollut Puistokatu 4.

Elm ★★★ Missä? Puistokatu 4. Milloin? Ma–pe 11.30–22, la 13–22. Paljonko? Alkuruuat 4–19 e, pääruuat 22–34 e, jälkiruuat 10–11 e. Esteetön? Kyllä

Kaivopuistossa sijaitsee 1800-luvun lopussa rakennettu uhkea puuhuvila, jonka ilmastoasioihin keskittyvä Tiina ja Antti Herlinin säätiö osti pari vuotta sitten. Ajan nakertama rakennus vaati perusteellisen korjausremontin, joka valmistui heinäkuussa. Nyt esimerkiksi diivojen diivan, Ida Aalbergin kotina palvelleessa huvilassa tehdään tiedettä, taidetta ja etelänpuoleisessa päädyssä myös ruokaa.

Huvilan ravintolan nimi on napakka Elm (jalava), ja ravintolan ovi on käynyt niin tiuhaan, että henkilökuntakin tunnustaa olleensa ihmeissään.

Miljööhän on ihana. Terassilta ja sisätilan ikkunapöydistä on viehko näköala Kaivopuistoon, jossa voi tavallisena elokuisena tiistai-iltana bongata vaikkapa krikettitreenit. Sali on remontoitu pieteetillä, ja ihailtavaa riittää kirjaimellisesti lattiasta kattoon.

Omistajatahot kutsuvat Puistokatu 4:ää ”ekologisesti kestävän tulevaisuuden tekijöille” tarkoitetuksi ”kotipesäksi”, joten on varsin ymmärrettävää, että ravintolatoimintaa harjoittamaan valikoitui ravintola Nollasta tuttu kolmikko, Luka Balać, Carlos Henriques ja Albert Sunyer. Nollahan on muun muassa hävikkiasioissa ollut suomalainen uranuurtaja.

Elm ei ole Nolla numero kaksi, vaan sen konsepti on monta pykälää kasuaalimpi kuin Nollan, jonka muuten Suomen Gastronomien Seura valitsi vuoden 2022 ravintolaksi.

Elm tarjoaa välimerellistä ruokaa nettisivujensa mukaan ”turhia kikkailematta”. Se lupaus toden totta pitää. Kikkailemattomimmillaan keittiö esiintyy vaikkapa Prego no Pao -annoksessa. Se koostuu sämpylästä, jonka välissä on nuijittu pihvi sekä sinappia ja siinä kaikki. Yksinkertaisuus ei tietenkään tarkoita sitä, ettei ruoka voisi maistua hyvältä – ja niin kyllä maistui ronski pihvileipäkin.

Tarjonta koostuu ravintoloitsijakolmikon kotiseudun ruoka-annoksista ja kotiinpäin vedossa on parhaiten onnistunut portugalilaislähtöinen Henriques, sillä listalla on selvästi eniten sen seutukunnan sapuskoita. Valinta on jopa hieman uskalias, sillä portugalilainen keittiö on, noh, varsin rajallisesti edustettu maailman gastronomisessa perintöluettelossa.

” Makujen ilotulituksia ei kahdella testikäynnillä osunut kohdalle.

Kaiken kaikkiaan Elmin linjaa leimaavat konstailemattomuuden lisäksi hillityt maut ja maltillinen mausteiden käyttö. Makujen ilotulituksia ei kahdella testikäynnillä osunut kohdalle, mutta sen sijaan useidenkin annosten verran huolellisesti valmistettua kotoisan sympaattista suuhunpantavaa.

Kun annokset ovat yksinkertaisia ja elementtejä on vähän, niin on selvää, että jokaisen palasen pitäisi loksahtaa paikalleen.

Testikäynneillä Elmin keittiössä sattui muutama notkahdus. Ensimmäisellä käyntikerralla munakoisokroketin kuori oli liian paksu ja maistui turhan happamalta. Toisella kerralla rakenne ja maut oli viritetty kohdilleen, ja annos nousi alkupalaosaston kärkipaikoille.

Ensimmäisellä käyntikerralla myös pääruoka, kuha, oli jäänyt paksummasta päästä raa’an rajamaille. Toisella käynnillä kalan kypsyysaste oli moitteeton.

Elmin listalla on ravintoloitsijoiden kotiseutujen ruokia, eniten makuja tulee Portugalista. Grillatun mustekalalonkeron päällä on molho verde -yrttikastiketta.

Listalla on pitkä liuta pienehköjä jaettavaksi suunniteltuja annoksia, ja varsinaisia pääruokia on kolme. Niistä pisimmän korren vetäisi kasvisannos, mikä oli mukava yllätys.

Uunipaahdettu riisi ja sieniä kuulosti ankealta menneiden vuosikymmenien kotiruualta. Mutta kuin ihmeen kaupalla riisistä, öljystä, sienistä, mausteista ja ties mistä oli kehkeytynyt uunissa lähes askeettisen ronski mutta monivivahteinen ruoka, jossa maut olivat hienossa tasapainossa.

Kasvisruuan vastapainoksi myös luomunaudan filee oli paistettu hyvin, ja salsa verde -kastike myötäili lihaista aromia onnistuneesti.

Jälkiruuista crema catalanassa appelsiini ja kaneli maistuivat juuri oikeaoppisesti ja kuori rasahti niin kuin kuuluukin.

Mukavaa kyllä ravintola-alaa piinaava ammattitaitoisen työväen pula ei näkynyt Elmissä. Salihenkilökunta hoiti työnsä pätevästi, mutkattomasti ja luotettavasti. Tyylillä, joka sopii erinomaisesti paikan kotoisaan henkeen.