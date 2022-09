Sanchome hukuttaa yksinkertaisuuteen perustuvan japanilaisen kauneuden yltäkylläisyyteen.

Sanchome ★★★ Missä? Kluuvikatu 2. Milloin? Ti–to 17–24, pe–la 16.30–24 (keittiö sulkeutuu klo 22). Paljonko? Sushit 9–24 e, muut annokset 6–66 e, maistelumenut 59 e, 79 e ja 96 e. Esteetön? Kyllä.

Kokki Tomi Björck on ylivoimaisesti menestynein ravintolayrittäjä 2000-luvun Suomessa.

Farang-ravintolassa yrittäjäuransa aloittanut Björck on sanonut haaveilleensa pitkään japanilaisesta ravintolasta. Toive toteutui toukokuussa, kun hän ryhmineen avasi hotelli Kämpin yhteydessä Sanchomen.

Sanchomessa on myös kalliimpi kuusipaikkainen Roku Omakase, jossa pelkkä maistelumenu maksaa 250 euroa. Tässä arviossa keskitytään ravintolan Sanchome restaurant and bar -osioon.

Sanchome-ravintolan pääsisäänkäynti sijaitsee Kluuvikadulla.

Odotukset ovat korkealla, kun saavumme ravintolaan japanilaisen ruokakulttuuriin syvällisesti perehtyneen vieraani kanssa. Valitsemme 12 annoksen shirakaba-menun (96 e).

Ensimmäisenä saapuu merileväkrakkeri, jossa on ihanaa keltapyrstömakrillia ja erinomaista mustaa valkosipuliponzua. Seuraavaksi saamme hummeria, katkarapua ja misoa wasabilehden sisällä. Vielä tässä vaiheessa nyökyttelemme tyytyväisinä.

Suomessa joka toinen uusi ravintola näyttää tarjoavan sitruunaista ponzu-etikkasoijakastiketta, yuzu-sitrushedelmää, wasabia ja espanjalaista intensiivisen makuista Iberian possua. Mikäs siinä, kaikki hienoja aineksia, mutta Sanchomen kolmannessa annoksessa Iberian possun hieno maku peittyy hurjaan määrään suolaa.

Välimerta lähestytään myös marmoroitujen härkäviipaleiden annoksessa. Lihan maku häviää hiukan kitkerään, rosmariinilla maustettuun ponzuun. Hokkaidon kampasimpukat kuuluvat illan parhaimmistoon, vaikka nekin on uitettu makeahkossa kastikkeessa. Seurana on erinomaista grillattua merilevää.

Grillattu kanavarras on turhanpäiväinen annos, jollaista ei kuvittelisi syövänsä näin kalliissa paikassa. Kanassa ei maistu grillaus, liha on kuivahkoa eikä päälle voideltua hanhenmaksaa erottaisi, jos sitä ei olisi mainittu listalla.

Hokkaidon kampasimpukat on Sanchomen parhaita annoksia.

Riisi tarjotaan jo tässä vaiheessa, vaikka Japanissa se usein tulee lopussa. Nishiki-riisi on kylläkin huippulaatua.

Hurmaavan rapeissa Iberian possun viipaleissa erottuu taidokas grillauksen maku, mutta miksi hieno raaka-aine pitää uittaa merkitystään etsivään pähkinäiseen kastikkeeseen?

Väliin tulee suunraikastaja, joka on erinomaisesta yuzulla maistetusta sakesta tehty herkullinen sorbetti. Annos on kaunis kuin helmi.

Ennen jälkiruokaa tarjoillaan neljä pientä sushia. Sushiriisi on koostumukseltaan ja maultaan täydellistä. Taimen ja kultaotsa-ahven nousevat nelikon parhaiksi. Mukana tulee oikeaa wasabia, normaalia wasabitahnaa ja wasabisuolaa. Eikö kokki luota kykyynsä käyttää wasabia, kun mukaan tuodaan yhtä erinomaista ja kahta tavanomaista wasabia?

Maitosuklaapaahtovanukas on kelpo tuotos, mutta olen saanut parempia jälkiruokia lukemattomissa helsinkiläisissä ravintoloissa.

Kokki Cliff Lyijynen grillaa vartaita.

Toisella testikerralla sushin riisi on kuivahtanutta ja seassa on kovia jyviä.

Makrillimakista (15 e/6 pientä palaa) löytyy dashimajoneesin lisäksi yuzusta ja chilistä käyttämällä valmistettua kosho-maustetta ja sitruksisen mintun makuista shisoa. Makrillin maku on kadotettu sfääreihin kurkottavaan makukirjoon. Taimen-sushi (9 e/2 kpl) on yksinkertaisin ja paras, vain kalaa, soijaa, hiukan mätiä ja hyvää wasabia. Huippuluokan tonnikala ”o-toro” ( 18 e/2 kpl) on raikasta ja täyteläistä, mutta myös jänteistä.

Kasvistempurassa (24 e) maistuu rasva, mikä osoittaa, ettei uppopaisto ole onnistunut. Grillatussa meriahvenessa (22 e) on herkullinen paahteinen pinta. Kala on niin hyvää, ettei se tarvitsisi kupillista makeaa kastiketta.

Sanchome ei näytä luottavan annoksiensa pääraaka-aineeseen. Ne ovat ikään kuin syy tarjota kastikkeita.

Björckin tiimi on halunnut ymmärrettävästi löytää kaikkia miellyttäviä täyteläisiä makuelämyksiä, mutta vaikuttaa kuin matkalla olisi ollut liian monta kokkia lisäämässä annokseen oman elementtinsä.

Sanchomen ruuista ei löydy japanilaista yksinkertaisuuteen perustuvaa kauneutta.