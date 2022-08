Pievalta Tre Ripe Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2020 sopii miedohkoille kasvisruoille.

Pievalta Tre Ripe Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2020

Italia, DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi

Tuottaja: Pievalta

Rypäleet: Verdicchio

Hinta: 13,99 e

Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla hyvä

★★★★

Mikä?

Vegaanin viinivalikoima on Alkossa sangen kohtuullinen, esimerkiksi valkoviineistä vajaa viidennes on vegaanisia. Tuottajille on helppoa vastata kysyntään, sillä eläinperäisen kirkasteen vaihtaminen vegaaniseen on melko ongelmatonta. Toisin on esimerkiksi luomutuotannon kohdalla, siihen vaihtaminen on ison työn takana.

Millainen?

Italialainen Pievaltan Tre Ripe Classico Superiore tulee Italian hyvin tunnetulta Verdicchio dei Castelli di Jesin alueelta Adrianmeren puolelta. Tämän vegaanisen viinin väri on vaalea ja tuoksu kohtalainen. Sen erityisen viehättävä piirre on yrttisyys, joka tuleekin heti esille tuoksussa. Muut aromit ovat kepeän hedelmäisiä ja hiukan kukkeita. Hedelmistä voi erottaa niin omenaisia, luumumaisia kuin sitrushedelmienkin aromeja. Maku on kuiva ja hyvin hapokas: viini on melko kevyt mutta miellyttävän intensiivinen ja yllättävän pitkäkin makuinen. Kokonaisuus on hienosti tasapainoinen ja sangen tyylikäs.

Mihin?

Yrttinen ja intensiivinen viini sopii miedohkoille kasvisruoille, joissa on enemmän herkkyyttä kuin jonkin hyvin voimakkaan komponentin jykevyyttä. Tällöin viininkin parhaat puolet pääsevät esiin.