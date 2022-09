Kotimainen Pretty Boy -ravintolaketju vie kanansiivet ja frittibroilerin astetta laadukkaampaan suuntaan.

Pretty Boy Wingery Missä? Neljä ravintolaa pääkaupunkiseudulla, mm. Tripla- ja Iso Omena -kauppakeskuksissa. Milloin? Aukioloajat vaihtelevat toimipisteittäin. Paljonko? Annokset 13,90–16,90 e. Nouto/kuljetus? Kyllä.

Syökää kanaa, aneli animaatiopossu McDonaldsin joulumainoksessa 2000-luvun alussa – ja monet tottelivat. Keskimäärin suomalainen popsii nyt broileria ja kalkkunaa noin 25 kiloa vuodessa. Kasvu on ollut valtavaa: vuonna 1995 luku oli 7,5 kiloa.

Broilerin suosio näkyy myös ravintolamaailmassa. Jenkkilän kuuluisin kanaketju Kentucky Fried Chicken rantautui Suomeen viime vuonna. Kotimaisia broileriravintoloita ovat muun muassa Siipiweikot, Hook ja Boneless.

Siipikarjaa on pitkään mainostettu terveellisempänä ja kevyempänä vaihtoehtona punaiselle lihalle. Terveys ei kuitenkaan ole tuoreiden kanaravintoloiden myyntivaltti. Näissä paikoissa ei hienostella eikä mietitä kaloreita, sillä kyseessä on pikaruoka tai baarimättö. Tahmeita, sotkuisia kanansiipiä tai rasvassa keitettyä frittibroiskua syödään käsin, samalla katsotaan ehkä lätkää isolta ruudulta ja otetaan bisset.

Suomen virallinen siipikaupunki on tähän asti ollut Tampere. Esimerkiksi Siipiweikot on levittäytynyt Tampereelta Helsinkiin, vaikka yleensä ravintolakonseptien suunta on päinvastainen. Mutta nyt on pääkaupunkiseudun vuoro vastata.

Tuore kanaketju on ehtinyt laajentua pääkaupunkiseudulla neljään toimipisteeseen.

Pretty Boy Wingery näki päivänvalon alkujaan Töölöntorille parkkeeratussa ruokarekassa. Nyt ”premium-kanaa” tarjoava ketju on ehtinyt laajentua pääkaupunkiseudulla neljään eri toimipisteeseen. Vauhtia selittää osaltaan yrityksen nimekkäät taustavoimat. Ruoka-alan puuhamiehet Sami Rekola ja Mikko Mollberg ovat tuttuja niin huippukokkikilpailuista kuin pikaruokaketjujen lanseerauksista. Koronavuosina he päättivät keskittyä kanaan.

Pretty Boyn Triplan toimipisteessä ei haise paistinrasva eikä pauhaa lätkä. Olutta on toki tarjolla, mutta broilerinsa voi nauttia myös Aperol Spritzisin tai rieslingin kera. Ketjun broileri on kotimaista ja peräisin Kariniemen tiloilta. Tällä kertaa testiin pääsevät klassiset buffalosiivet sekä japanilaistyylinen kanahampurilainen, milk bun burger. Molemmissa annoksissa broileri on mehevää, pehmeää ja maukasta.

Pääroolin varastavat kuitenkin kastikkeet, jotka ovat ravintolan omaa tuotantoa. Sen huomaa. Buffalokastike on aivan eri maailmasta kuin kaupan valmistavara. Se on rohkean etikkaista, ja tasapaino makean, tulisen ja happaman välillä koukuttaa.

Kanaravintola Pretty Boyn ääneen lausuttu tavoite on ”nostaa siipiruokailu uudelle tasolle”. Erityisesti kastikkeiden osalta tämä onnistuu. Kasvissyöjille ketju tarjoaa soijapohjaisia no chicken -tuotteita. Niiden rakenne on uskottavan säikeinen ja rapea. Silti myös vegaanipiireissä huomiota on herättänyt ennen kaikkea paikan kastikevalikoima.

Kun myös ranskalaiset ovat erinomaisia ja siipiannoksen lisukkeena tarjottavat pikkelöidyt kurkut hienostuneen raikkaita, on pakko todeta, että kauniiden poikien homma toimii. Sen verran kanaskenen toivoisi kuitenkin vielä siistiytyvän, että Pretty Boyssa olisi tarjolla ohuiden serviettien lisäksi myös kosteuspyyhkeitä. Kauppakeskuksessa on pitkä matka vessaan pesemään käsiä.