Jos metsäsieniä ei löydy, valmista pasta kaupassa myytävistä viljellyistä sienistä.

Sienipasta on täynnä makuja.

Sienestäjät tietävät ja muut saavat kuulla kyllästymiseen asti taiasta, joka tähän monille niin rakkaaseen harrastukseen sisältyy. Edes hirvikärpäspilvet eivät saa innostunutta sienestäjää jäämään kotiin, sillä metsää parempaa stressinrauhoittajaa saa etsiä.

Sienestämiseen liittyvä jännitys on myös koukuttavaa. Siihen liittyy luontokokemuksen lisäksi etsiminen, (usein) löytämisen ilo ja lopulta herkullinen palkinto.

Sienestäjän tärkein oppi on kerätä vain niitä sieniä, jotka varmasti tunnistaa ruokasieniksi. Opettelimme vuosi sitten tunnistamaan kehnäsienen, josta tuli nopeasti lempparimme. Samoin mustavahakkaan, joka on harmillisesti myös toukkien suurta herkkua.

Joka vuosi keksimme uusia sienireseptejä, mutta vasta sitten, kun muutama rakastettu klassikko on kokattu. Rapea sienileipä, täyteläinen sienirisotto ja tietysti tämä, maailman paras sienipasta.

Reseptin tärkein vaihe on sienten paistaminen. Sienet täytyy paistaa huolellisesti, jotta ne eivät jää vetisiksi. Tämän jälkeen sienten makua korostetaan sopivilla makukavereilla, kuten valkosipulilla, salottisipulilla ja timjamilla. Kerma tuo kastikkeeseen täyteläisyyttä, jota hapokas valkoviini tasapainottaa.

Pastan voi valmistaa myös kaupassa myytävistä viljellyistä sienistä, valitse silloin aromikkaampia lajikkeita, kuten siitake ja portobello.

Valitse ruokaasi laadukas pasta. Hyvä kuivapasta on valmistettu durumvehnästä, leikattu pronssisten suuttimien läpi ja kuivatettu matalassa lämpötilassa. Pronssiset muotit tekevät pastan pinnasta karheamman, jolloin kastiketta tarttuu pastaan enemmän. Laadukkaan pastan tunnistat siis paketin kyljessä löytyvästä ”al bronzo” tekstistä.

” ”Joka vuosi keksimme uusia sienireseptejä, mutta vasta sitten, kun muutama rakastettu klassikko on kokattu.”

Näin onnistut:

1. Paista sienet huolellisesti. Laita pannulle loraus öljyä ja pilkotut sienet. Jos sienet ovat hyvin kosteita, paistaminen kannattaa aloittaa kuivalta pannulta. Kun kosteus on haihtunut, lisää öljyä tai voita ja paista kuumalla pannulla, kunnes sienet ruskistuvat

2. Pastan keittäminen. Tärkeintä on, että pasta on laadukasta, mutta myös sen keittämiseen kannattaa paneutua. Keitä pasta mahdollisimman isossa vesimäärässä. Rivakasti kie­huva vesi pitää huolen siitä, etteivät pastat tartu toisiinsa. Italiassa kultai­nen sääntö pastan keittämiseen on 10-100-1000. 10 g suolaa, 100 g pastaa ja 1000 ml vettä.

.

3. Käytä kastikkeeseen keitinvettä. Korosta sienten makua valkosipulilla, salottisipulilla ja timjamilla. Kerma tuo täyteläisyyttä ja valkoviini tasapainottaa sitä hapokkuudella. Kiillota annos nokareella voita. Pastan tärkkelyspitoinen keitinvesi sitoo kaiken yhteen. Tälle on jopa oma termi italiassa: mantecare. Tärkkelys yhdistetään eli emulgoidaan rasvaan, jolloin pastasta tulee täyteläistä ja kiiltävää.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikoittaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.