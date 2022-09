Kylmä kahvi kaunistaa, ainakin jälkiruoan.Tee ylijääneestä kahvista kuorrutus, mausta sillä kääretortun täyte tai keitä kinuskiksi. Pakasta loput jääpalamuotteihin ja käytä jääkahviin.

Kokeile kahvia vaikkapa kierrepullissa: tuttu ja rakas aromi löytyy maukkaan täytteen lisäksi pullan päältä, jossa makuraidoituksen muodostaa kahvilla terästetty tomusokerikuorrutus.

Tutun troikan eli voin, kanelin ja fariinisokerin lisäksi pullan täytteeseen voi vielä lisätä hieman pikakahvijauhetta.

Pääset nopeasti kahvipöytään, kun otat avuksi kaupan valmiin croissanttaikinan, ja kiepautat mehevät kierteet siitä.

Kuuma vinkki: Nämä leivonnaiset kannattaa syödä vastapaistettuna, jolloin niiden maku on parhaimmillaan.

Kääretortussa kahvi maistuu vienosti sekä täytteessä että kuorrutteessa.

Kääretorttu saattaa kuulostaa ajatuksena hieman vanhanaikaiselta mutta on mainettaan ihanampi. Hyviä puolia on paljon: pohja paistuu nopeasti ja täyte on helppo tehdä, ja sekä pohjaa että täytettä voi varioida loputtomiin.

Oheisessa leivonnaisessa on kaikuja iki-ihanasta unelmatortusta. Tumman kääretorttupohjan sisään kääräistään vienosti kahvilta maistuva tuorejuustotäyte. Päälle valutetaan lisää kahvinmakua kuorrutteessa, joka on mokkapaloista tuttua.

Kahvikinuski kruunaa pikakahvilla maustetun jäätelön.

Jos kaipaat etukäteen valmisteltavaa jälkiruokaa, tee jäätelöä. Sen voi pakastaa odottamaan syöjiä jo hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. Viileämmän vuodenajan jäätelö saa syvää makua kahvikinuskista ja pikakahvijauheesta.

Jos jäätelön tekeminen itse kuulostaa aivan liian työläältä, niin osta kaupan valmista vaniljajäätelöä, mausta se hieman pehmenneenä pikakahvijauheella ja rouhitulla suklaalla. Keitä kylkeen ylijääneestä kahvista kinuski. Tarjoa marjojen tai vaikkapa kanelikeksien kanssa.

Hävikistä herkkua

Meneillään olevan hävikkiviikon kunniaksi katseen voi tarkentaa vaikka kahvipannuun. Kahvi on nimittäin vihannesten ja hedelmien jälkeen jopa kolmanneksi suurin tuotekategoria kotitalouksien ruokahävikissä. Luonnonvarakeskuksen pari vuotta sitten tekemässä tutkimuksessa selvisi, että suomalainen heittää menemään keskimäärin 2,5 litraa valmista kahvijuomaa vuosittain.

Kahvia jää usein pannuun tähteeksi, vaikka kuinka miettisi ja mittaisi tarkasti. Kahvia ei tarvitse kuitenkaan heittää pois, sillä sitä voi käyttää moneen.

Pakasta kahvi vaikkapa jääpalamuotteihin, jolloin se säilyy paremmin.

Kahvipaloja voi käyttää jääkahviin tai surauttaa pikaiseksi smoothieksi banaanin ja jogurtin kanssa. Kahvipalat voi sulattaa myös kakun kostukkeeksi maitotilkan kanssa.

Tässä vielä muutama lisävinkki ylijääneen kahvin jalostamiseksi: Kiisselinrakastaja suurustaa kahvin sokerin kanssa simppeliksi jälkiruoaksi ja tarjoaa kermavaahdon kanssa. Suklaamousse ei pahastu kahvilorauksesta, samoin paistille tai muulle lihalle tehtävät kastikkeet hyötyvät pienestä määrästä kahvia.

Myös kahvia sisältävät klassikot, kuten tiramisu tai mokkapalat kannattaa pitää mielessä. Molemmissa herkuissa kahvin maku näyttelee pääroolia.

Muista kuitenkin, että paras jämäkahvi on tuoretta. Jos kahvi on päässyt unohtumaan kuumaan pannuun pitkäksi aikaa, kahvin maku on jo niin kitkerää, että sitä ei enää kannata käyttää.