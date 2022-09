Viilenevä vuodenaika saa kaipaamaan lämmittävää ruokaa – sellaista kuin keitto. Kokeile paahdettua tomaattikeittoa, pikaista broileri-nuudelikeittoa tai kotoisaa jauheliha-makaronikeittoa.

Vaatteissa on nyt suosittua 1990-luvun ja 2000-luvun muoti, mutta kyseisiltä vuosikymmeniltä lainataan ideoita myös keittiöön ja kokkaamiseen. Sosiaalisessa mediassa, etenkin Tiktokissa, kokkaajia houkuttelee nyt tomaattikeitto.

Tämä simppeli soppa sopiikin moneen tilanteeseen: niin arkiseksi, muutamasta raaka-aineesta valmistuvaksi päivälliseksi kuin viikonlopun brunssipöydän pieneksi, lämpimäksi tarjottavaksi.

Tälle vuosikymmenelle matkatessaan keitto on muuttunut entistä intensiivisemmän makuiseksi. Keittoon tulevat tomaatit paahdetaan uunissa sipulien kanssa, jossa uunin lempeä syleily antaa mukavan lisämaun kasviksille. Viimeisestä silauksesta huolehtii mukaan sekoitettava vuohenjuusto.

Tomaattikeiton tomaatit paahdetaan uunissa sipulien kanssa.

On päiviä, jolloin arkiruokaankin jaksaa panostaa aikaa ja vaivaa. Sitten on niitä tavallisen harmaita päiviä, jolloin nälkä on kasvanut jo liian suureksi ja kekseliäisyys on täysin nollassa, mutta ei kuitenkaan tee mieli tarttua einesvalikoimaan.

Niihin hetkiin kannattaa valita ruoka, joka valmistuu vikkelästi, vähistä aineista, kuten tämä broileri-nuudelikeitto.

Liemeen käytetään pikanuudeleiden mausteet, esimerkiksi tom yamin makuiset, ja kookoskerma.

Nuudeleiden lisäksi kattilaan nakataan kypsymään kasviksia. Ne voivat olla oikeastaan mitä tahansa, vaikka jääkaapin kylmälokerossa lymyilevät, melkein unohtumaan päässeet porkkanat, kaali ja herkkusienet.

Joukkoon voi halutessaan pilkkoa muutaman kirsikkatomaatin ja tarvittaessa lisätä pakastimesta tai kuivakaapista maissia. Ruokaisuutta keittoon tuo kypsä broileri, johon esimerkiksi kaupan valmis grillattu rintafilee on hyvä vaihtoehto. Kasvissyöjien soppaan voi kuutioida broilerin sijaan esimerkiksi marinoitua tofua.

Jos on tarpeen saada keitto entistä nopeammin pöytään, keittoon voi käyttää kaupan valmiiksi pilkottuja kasviksia.

Jauhelihasopassa tuorejuuston voi korvata esimerkiksi lorauksella kermaa.

Kuka pelkää makaronia muualla kuin makaronilaatikossa? Jos sanoit mielessäsi hep, niin selätä kauhusi ja tee edullisesta pastasta tämä kotoisan makuinen keitto.

Etäisesti italialaista minestronea muistuttavassa sopassa yhdistetään samaan pataan kaksi iki-ihanaa lohturaaka-ainetta eli sarvenmuotoinen pasta ja jauheliha. Keiton tomaattinen liemi saa pyöreyttä tuorejuustosta.

Jos kotona ei satu olemaan tuorejuustoa, niin soppaan voi lorauttaa kermaa tai korvata juuston mascarponella tai ranskankermalla. Viimeisen silauksen keitto saa raastetusta parmesaanista.

Vinkki: Kovaa, lähes loppuun raastettua parmesaaninkannikkaa ei kannata heittää pois, vaan sen voi pakastaa. Kannikan voi hyödyntää myöhemmin laittamalla sen porisemaan keittoon tai lisäämällä sen esimerkiksi pastakastikkeeseen.