Tanniinien ryhdistämä Antonutti Cabernet Franc 2020 -viini käy moneen ruokaan.

Antonutti Cabernet Franc 2020

Italia, DOC Friuli

Tuottaja: Antonutti

Rypäleet: Cabernet Franc

Hinta: 13,80 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Friulin alue tunnetaan raikkaista valkoviineistään. Viikon viinin tuottaja Antonutti on kuitenkin löytänyt alueen potentiaalin myös punaviineihin. Viini on tehty Cabernet Franc -rypäleestä, joka on tunnetuin Ranskan viileähkön Loiren alueen lajikkeena. Viinin maun perusteella on aivan ilmeistä, että Italian koilliskulmassa sijaitsevan Friulin olosuhteet muistuttavat Loiren aluetta, ja lajikkeesta saadaan aikaan oivia viinejä.

Millainen?

Keskisyvän rubiininpunaisessa viinissä on kohtalainen tuoksu. Aromit ovat pääasiassa tyypillisen punaisen marjaisia, mutta lisäksi tuoksussa on esillä kuivahkon metsän sävyä eli puun ja havujen aromeja.

Maku on kuiva ja selkeän hapokas, keskitäyteläisen viinin tanniinit ovat yllättävän kohtuullisia ja maukkaita. Keskipitkä maku on ilahduttavan raikas, mutta siinä on samalla sopivasti punaviinimäistä syvyyttä.

Mihin?

Keskitäyteläinen, pirteä ja tanniinien ryhdistämä viini on hyvä yleiskäyttöinen ruokaviini. Se sopii esimerkiksi kermaisen sienipastan kanssa. Raikas hapokkuus pitää ruoan kerman kurissa ja viinin aromien metsäiset piirteet sävyttävät osuvasti sienien makuja.