Etelä-Helsingin Forza on ylistys italialaisen pizzan moninaisuudelle.

Forza ★★★★ Missä? Pursimiehenkatu 29–31. Milloin? Ti–to 12–22, pe 12–23, la 13–23. Paljonko? Alkupalat 3–7 e, pizzat 17–26 e, lisukkeet 6–10 e, lasi viiniä 10–13 e, pullo-olut 7–9 e. Nouto/kuljetus? Nouto. Esteetön? Kyllä.

”Uskomaton pizzeria!” ”Eri tasolla kuin muut.” Pizzaintoilijoiden ylistäviä lausahduksia alkoi ilmestyä sosiaaliseen mediaan, kun Forza avautui Etelä-Helsinkiin. Pizzaguruksi kutsuttu Luca Platania avasi paikan tammikuussa yhdessä vaimonsa Salla-Maria Platanian kanssa.

Ravintolan sijaitsee perusteellisesti korjatussa Merikorttelissa, josta on kehkeytynyt eräänlainen herkuttelijoiden pyhiinvaelluspaikka. Kehuttu leipomo-kahvila Levain on seinän takana.

Pizzeria istuu vanhaan teollisuuskiinteistöön. Salin tyyli rouheine kiviseinineen ja modernin värikkäine sohvineen on onnistunut. Myös akustiikka toimii: vaikka jokaisessa pöydässä on asiakkaita, puheensorina ei muodostu liian äänekkääksi eivätkä lähellä olevan naapuripöydän salaisuudet kantaudu korviin.

Remontoitu Merikortteli on jo eräänlainen herkuttelijoiden pyhiinvaelluspaikka.

Platanian pariskunnan taival suomalaisella pizzakentällä alkoi kymmenen vuotta sitten Turussa, kun se avasi kauppakeskuksen yläkertaan roomalaista levypizzaa tarjoavan Pizzarium-ravintolan. Rapeat pizzapalat myivät niin hyvin, että nykyisin NoHo Partnersina tunnettu ravintolayhtiö ryhtyi liikekumppaniksi ja Pizzarium levisi muihinkin kaupunkeihin. Myöhemmin syntyi myös useita Luca-pizzerioita. Forza on yksinomaan Platanian-pariskunnan omistuksessa.

Italiasta Suomeen muuttanut Luca Platania ei vanno yhden ”aidon” pizzan nimeen, vaan Forzassa on tarjolla sekä puu-uunissa paistettuja napolilaistyylin pizzoja että rapeita, neliöiksi leikattuja roomalaisia peltipizzoja. Alkupaloista löytyy myös friteerattua pizzaa sekä bianca-pizzaa, 3 e, joka osoittautuu ohutta focacciaa muistuttavaksi, oliiviöljyllä sivellyksi pizzapohjaksi.

Luca Platania tunnetaan erityisesti pizzapohjan kehittäjänä. Hän tekee pizzansa jopa kolme vuorokautta kohonneeseen taikinaan.

Forzassa pohjan erinomaisuuden maistaa. Suolaa on riittävästi, rakennetta löytyy ja tummat paistorakkulat viimeistelevät maun. Pohja on niin nautinnollinen, että reunat jättäville pitäisi langettaa sakko. Tosin testikertojen välillä on eroa: ensimmäisellä kerralla pyöreän pohjan kuohkeus ja rapeus ovat täydellisessä tasapainossa, toisella kerralla rapeus uupuu ja paksusta reunuksesta on tullut turhan pullamainen.

LISTALLA on neljä levypizzaa ja yhdeksän pyöreää pizzaa. Skagen-levypizza, 26 e, on tarjoilijan mukaan paikan hitti. Siinä on ilmavalla pohjalla tomaattikastiketta, salaatinlehtiä, kasa katkarapuja majoneesikastikkeessa sekä kirjolohenmätiä. Vaikka ravut ovat poikkeuksellisen meheviä, jäämme kaipaamaan skagenin raikkautta – tai pizzan täyteläistä makumaailmaa. Eriparinen kokonaisuus on hienoinen pettymys.

Toisella kerralla ylistämme Double crunch - prosciutto e zucchinea, 23 e, sormet rasvasta valuen. Kuuma ja rapea herkku on kuin täytetty leipä: öljyssä paistettujen pohjapalojen välissä on parmesaanikreemiä, italialaista kinkkua ja friteerattua kesäkurpitsaa. Annoksessa on rutkasti syötävää.

Savu kuuluu menunikkarin suosikkeihin. True colors -kasvispizzassa, 22 e, on savumozzarellaa sekä savuista oliiviöljyä, ja vielä kun päällisistä löytyy grillattua paprikaa, pitää olla jo todellinen savunystävä innostuakseen jykevästä kombosta. Tasapainon pizzaan tuovat kuitenkin huolellisesti esivalmistellut kesäkurpitsat ja munakoisot. Täällä ei törmää nahkean vetisiin kasvispaloihin.

True colors - ortolana -pizza.

Double crunch - prosciutto e zucchine -palapizza.

Hinnoiltaan Forza kiilaa kaupungin kärkeen. Kahdenkympin raja pizzasta rikkoutuu, mitä ravintoloitsijat ovat selittäneet raaka-ainevalinnoilla. Lista viliseekin aitoutta todistavia kirjainyhdistelmiä ja Italiasta tuotuja erikoisaineksia.

Erityislaatuista Forzassa on sen omistautuneisuus. Ravintoloitsija häärii salissa, raaka-aineet valitaan tarkasti eikä valmistustavoista tingitä. Lopputuloksena on kovan maineensa ansainnut pizzeria.