Katajanokalle äskettäin auennut Le Paris on osa pienten ranskalaisten kahviloiden nousua pääkaupunkiseudulla.

Le Paris Missä? Satamakatu 5. Milloin? Ma–pe 6–20, la–su 8.30–16. Paljonko? Croissant 3,20 e, éclair 6,00 e, kahvi 2,50 e, latte 4,20 e. Nouto? Kyllä. Esteetön? Ei.

Macaronseista se alkoi, ranskalaisten leivonnaisten uusi nousukausi. Henkäyksenkeveät mantelikeksit ihastuttivat katsojia vuonna 2006 ilmestyneessä Marie Antoinette -elokuvassa. Pian ne ilmestyivät television kokkikilpailuihin vaikeana haastetehtävänä, sitten Stockmannin samppanjabaarin tiskiin ja lopulta kauppojen pakastealtaisiin.

Seuraavana vuorossa olivat mantelicroissantit, joita ranskalaiset kahvilat alkujaan valmistivat hävikiksi jääneistä voisarvista. Niistä tuli Helsingissä jo viitisen vuotta sitten niin suosittuja, että osa kahviloista ja leipomoista ryhtyi valmistamaan mantelisarvet suoraan tuoreesta taikinasta. Silti ne usein loppuivat kesken.

Suosionpurskahdukset kertovat laajemmasta ilmiöstä: ranskalaiset tuulet puhaltavat vahvasti pääkaupunkiseudun ravintola- ja erityisesti kahvilakentällä. Helsinkiin on viime vuosina avautunut monta ranskalaista kahvilaa: Chez Janet, Enchanté Café, Le Jardin, Le Grenier… Mutta mistään uudesta muodista niissä ei ole kyse, pikemminkin paluusta juurille.

Helsingin vanhimmat kahvilat ovat 1800-luvun puolella aloittaneet Cafe Ekberg sekä Kluuvikadun Fazer. Molempien perustajat olivat hakeneet oppinsa Pietarista, jossa nojattiin ranskalaisiin konditoriaperinteisiin. Karl Fazer kävi opintomatkalla myös Pariisissa.

Tuore uusvanhan ranskalaisen kahvilatradition tulokas löytyy Katajanokalta, Tove Janssonin puistoa vastapäätä. Le Paris on pieni kulmakahvila, jollaisia Pariisissa on satoja: samaan aikaan koruton, elegantti ja hieman kitsch.

Täältä ei löydä trendikkäitä pastellisävyjä eikä kuivakukka-asetelmia, mutta kuluneessa kivilattiassa on juuri oikeanlainen salmiakkikuvio. Kahvila sopii ympäristöönsä. Muhkeiden jugendtalojen katveessa koiratkin näyttävät päivästä riippumatta olevan elegantilla sunnuntaikävelyllä.

Pieni pala Pariisia löytyy Katajanokalta Tove Janssonin puiston laidalta.

Leivonnaiset tulevat kaupan omasta leipomosta Herttoniemestä. Ne kiikutetaan tiskiin kukonlaulun aikaan, sillä kahvila aukeaa arkisin jo aamukuudelta. Valikoimassa on sekä peruscroissantteja että manteliversioita, perinteinen suklaaleipä eli pain au chocolat, macaronseja, oopperakakkua, éclaireja, marjaleivonnaisia ja kakkuja.

Kahvi on asiaankuuluvan tummapaahtoista ja croissantin kuori rapsahtaa suussa ihanasti. Voisarven rakenne on tavallista sitkeämpi, mutta miellyttävällä tavalla: croissant ei murene palasiksi, vaan sitä saa oikeasti purra. Maku on erinomainen, ja voilla leivotut paperinohuet kerrokset erottuvat taikinasta. Laatutyötä on myös pain au chocolat, jonka kerroksista paljastuu oikeaoppisen tummaa, miltei kitkerää suklaata.

Le Paris -kahvilan croissant poikkeaa edukseen paistopisteiden höttösarvista. Painava ja sitkas croissant on laatutyötä.

Kaiken huipentaa éclair, tuulihattutaikinasta valmistettu ja täytetty pieni tanko. Vaikka kyseessä on leivonnainen, taikina on sivuroolissa. Le Parisin suklaa-éclair on todellinen taidonnäyte. Sen täyte eli tummasta suklaasta valmistettu ganache on silkinpehmeää ja kuohkeaa. Tarinan mukaan éclairin salamaa tarkoittava nimi juontuu siitä, että leivonnaiset katoavat parempiin suihin salamannopeasti. Tämä éclair on nimensä veroinen.