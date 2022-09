Lulu’s ammentaa makunsa aasialaisesta keittiöstä, kuten niin monet uudet kokkivetoiset ravintolat.

Lulu’s ★★★ Missä? Pohjoisesplanadi 17. Milloin? Ke–to 17–00, pe–la 16–02. Paljonko? Yksittäiset annokset 9–28 e, maistelumenu 56 e. Esteetön? Ei. Nouto tai kuljetus? Ei.

Elokuussa avattu Lulu’s -ravintola sijaitsee paraatipaikalla Pohjoisesplanadilla. Suurista ikkunoista voi ihailla merta, Kauppatoria ja Havis Amanda -patsasta.

Geometrinen mustavalkoinen lattia, keltaiset muhkeat sohvat ja viherkasvit luovat tunnelman, jossa viihtyy pitkään. Piristävää on rakkautta väreilevän punaisen käyttö tuoleissa, hyllyissä ja jälkiruokalautasissa. Tilassa on avaruutta ja tunnelmaa, joka näyttää hyvältä Instagramissa. Osa asiakkaista näyttääkin tulleen enemmän kuvaamaan itseään someen kuin syömään.

Ravintola on ultratrendikäs, kuten ravintolan perustajilta, Yes Yes Yes ja Chéri -ravintoloista tutuilta Richard McCormickilta ja Alex Niemiseltä voi odottaa.

Uutukaisen yhteydessä toimii myös 15-paikkainen japanilainen omakase-ravintola Latitude 25, joka siirtyi Espan kulmaan Korkeavuorenkadulta.

Vain kasvisruokaa tarjoavan Lulu’sin pääpaino on aasialaisessa keittiössä, mutta joukossa on vivahteita myös Euroopasta – kuten monessa uudessa ravintolassa. Helsingin keskustasta ei tahdo enää löytää uutta kokkivetoista ravintolaa, jossa keskeisessä roolissa eivät olisi yuzu-sitrushedelmä, misotahna ja shiso-yrtti.

Kiitettävää pienistä ja jaettavista annoksista koostuvalla listalla on se, että enemmistö ruuista on vegaanisia tai saatavissa vegaanisena. Palvelu on ystävällistä ja luontevaa.

Maistelumenu maksaa 56 euroa henkilöltä, mutta tarjoilijan mukaan sitä ei voi tilata vain yhdelle.

Vegaanisen ”osterin” herkkä kauneus ei jatkunut maussa.

Ennakko-odotukset ovat korkealla, mutta ensimmäisenä testattu maapähkinämaidosta tehty ”osteri” (9 e) pudottaa maankamaralle. Maku on kaukana annoksen herkästä kauneudesta, aivan kuin olisi syönyt viiliä sitruunaisessa soijakastikkeessa kukan kera.

”Ei ole kovin hyvä idea tarjota vegaaniruokaa tapetun osterin kuoressa”, vieraani kommentoi.

Merilevällä maistettujen riisipalleroiden (12 e) sisällä on varsin mautonta jakkihedelmää. Mukana on myös wasabinlehteä, tilliä ja shisoa, mutta kokonaisuutta vaivaa eiliseltä maistuva kovettunut riisi. Makuyhdistelmä on suorastaan apea.

Hyvään avokadodippiin (13 e) tuo mielenkiintoa kevätsipuli ja suutuntumaa pähkinät. Munakoisodippi (13 e) on vielä monipuolisemman makuinen, kiitos paahdetun valkosipulin ja sitrushedelmien. Dippien kanssa tulee leipää. Vegaaninen leipä on paksu lätty, jota ei todellakaan jää kaipaamaan. Focaccia-leipää muistuttava ei-vegaaninen versio on maittavaa mutta liian suolaista.

Pitkäpalkoisen parsapavun ja parsakaalin yhdistelmä (15 e) on maistettu yuzulla, misolla ja parmesaanilla. Siitä löytyy myös häivähdys tryffeliä. Makuyhdistelmä on mieluisa, mutta yksi annos kahdelle jaettuna on aivan riittämiin tätä herkkua.

Dragon-porkkana-annoksessa (15 e) on mukana muun muassa fenkolia, omenaa ja kantarellia. Makuyhdistelmä toimii, mutta parhaat päivänsä nähneet maapähkinät pilaavat tunnelmaa.

Molemmilla testikerroilla mieluisimmat annokset löytyvät listan comfort-osasta.

Juustoinen udon-nuudeliannos (16 e) on maustettu salvialla ja mustapippurilla. Mainio annos muistuttaa italialaisten pastaklassikoiden cacio e pepen ja carbonaran yhdistelmää.

Hassumpi ei ole myöskään Lulu’s lings -annos (16 e), jossa nyyttien sisällä on siitakesieniä, munakoisoa ja seesamia. Maittavaa kokonaisuutta on raikastettu limellä ja chilillä.

Ssäm-annos (28 e) koostuu salaatinlehdistä, joiden väliin voi tacojen tapaan asetella kasviksia ja rapean pehmeitä tofuja. Tofut ovat maagisen hyviä.

Elokuussa avattu ravintola sijaitsee paraatipaikalla Pohjoisesplanadilla.

Jälkiruuista yuzulla maustettu löysä sitruunainen kreemi (12 e) ei tarjonnut minkään sortin elämystä, vaikka annokseen on aseteltu marenkia, kookosta ja vaikka mitä.

Vielä heikompi esitys on vegaaninen jäähdytetty créme caramel (13 e), jonka ympärillä on iso määrä muodikkaalla matcha-teejauheella maustettuja pistaasipähkinöitä. Jälkimaku on kuin olisi nuollut liian kauan ladossa seissyttä heinää.

Ravintolan värikkään tyylikkäästi pukeutunut ja ilolla palvellut hovimestari-tarjoilija aisti mielipiteemme jälkiruuasta. Hän juoksi poistuessamme ulko-ovelle asti ilmoittamaan, että annos on kuulemma päätetty poistaa listalta.

Omistankin tämän arvostelun yhden tähden hänelle.