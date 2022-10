Lämpimien leipien fiini ranskalaisserkku Croque monsieur kuorrutetaan tuhdilla valkokastikkeella.

Croque monsieur -leipä on ranskalainen klassikkoherkku.

Yksi syksymme kohokohdista on miestemme järjestämä, jo perinteeksi muodostunut lämmin leipä -illallinen. Silloin lämpimiä leipiä nautitaan läpi menun, ja mukana on aina uusia, yllättäviä makuyhdistelmiä. Leivän päältä on löytynyt niin maksamakkaraa kuin mustaamakkaraakin – ja niistä jälkimmäinen toimi ehdottomasti paremmin.

Kannustamme ihmisiä kutsumaan useammin ystäviä kylään, sillä yhdessä syöminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Erilaiset lämpimät leivät ovat täydellisiä arki-iltojen illanviettoon.

Croque monsieur on ”lämppäreiden” hienostunut serkku, jonka ranskalaiset ovat brändänneet tunnetuksi bistroklassikoksi. Oikeaoppisessa leivässä ei pihistellä juuston määrässä, ja viereen nostetaan iso keko vinegretillä maustettuja salaatinlehtiä. Hapokas salaatti on tärkeä, sillä se tasapainottaa annoksen rasvaisuutta.

Ranskassa leipä tehdään usein paahtoleipään. Me rakastamme rapeita reunoja, joten valitsemme sen sijaan hapanjuurileivän. Leipäviipaleet voidellaan ja paahdetaan pannulla kullanruskeiksi. Leivälle lusikoidaan mornay-kastiketta joka on juustolla tukevoitettua valkokastiketta eli bèchamelia.

Päälle lisätään voimakasta gruyére-juustoa, keittokinkkua, lisää juustoa ja paahdettu leipäviipale. Leipä vuorataan kastikkeella ja juustoraasteella ja gratinoidaan uunissa kullanruskeaksi.

Näin onnistut:

1. Aloita béchamel-kastikkeen tekeminen valmistamalla roux eli voi-jauhoseos. Sekoita vehnäjauhot pannussa voin joukkoon ja kypsennä seosta muutaman minuutin ajan. Lisää maito seokseen koko ajan vatkaten, kunnes seos on tasaista. Keitä kastiketta noin viiden minuutin ajan, kunnes se on paksuuntunut. Béchamelista tulee mornay, kun siihen sekoitetaan kourallinen juustoraastetta.

2. Leivät voidellaan ja paistetaan pannussa molemmilta puolin kullanruskeaksi. Paahda leivät pannussa, jonka voit laittaa uuniin, kun leivät lopuksi gratinoidaan. Esimerkiksi valurautapannussa.

3. Kerros kinkkua, kaksi kerrosta mornay-kastiketta ja kolme kerrosta juustoa. Croque monsieur -leipien kasaamisessa ei pihtailla täytteiden määrässä.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikoittaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.