Upean jälkiruokaviinin maun aromit paljastuvat vähitellen ja hitaasti. Viini sopii erityisesti pähkinäisten jälkiruokien kanssa.

Clemente VII Vinsanto del Chianti Classico Riserva 2009

Italia, DOC Vinsanto Del Chianti Classico

Tuottaja: Castelli del Grevepesa

Rypäleet: Malvasia, Trebbiano

Hinta: 26,82 (1/2 pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★★★

Mikä?

Tämä makea vin santo -tyylinen viini on tehty kuivatuista rypäleistä. Viini on laitettu mehun puristamisen jälkeen pieneen tammitynnyriin käymään, ja kypsytetty siinä yli neljä vuotta.

Tällä metodilla saadaan aikaan hyvin tiiviin makuisia, hapokkaita ja aikaa kestäviä upeita jälkiruokaviinejä.

Millainen?

Väri on tyylikkään meripihkainen. Tuoksu on runsas, ja sitä dominoivat kuivattujen ja vähän hapettuneiden hedelmien sekä tammen pähkinäiset ja manteliset aromit. Mukana on myös kardemummaa, vaniljaa ja kanelia.

Maku on paksun makea, mutta sitä taittaa loppumaussa kohtalainen hapokkuus. Maun aromit ovat riemastuttavan monipuoliset, ja ne paljastuvat vähitellen, hitaasti, osa vasta todella kauan viinin nielemisen jälkeen. Aivan upean makuinen viini.

Mihin?

Vahvan makuinen viini on omiaan kaikkien pähkinäisten jälkiruokien kera. Viinin maussa mausteet, manteliset aromit ja kuivatut hedelmät limittyvät mainiosti erilaisten pähkinöiden makuun. Viini säilyy avattuna useita viikkoja jääkaapissa.