Kortteliravintolalle on kysyntää äkkiä lähes täyteen rakennetussa Sompasaaressa.

Sump ★★★ Missä? Sompasaarenlaituri 12. Milloin? Ma 11–14.30, ti–to 11–22, pe 11–23, la 14–23. Paljonko? Alkuruuat 13–15 e, pääruuat 16–28 e, jälkiruuat 10 e. Lounaat 11,30–12,50 e. Nouto? Vain lounasaikaan. Esteetön? On.

Kylteissä lukee ”Sompasaarenlaituri”. Tähän tulee upea rantabulevardi, johon voi kuulla laineiden liplatuksen ja johon kaareva silta tuo Merihaasta asti raitioliikenteen, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Vetävä näkymä on vielä kuitenkin vain suunnittelijoiden havainnekuvissa.

Mutta on Sompasaari nytkin elämys. Merellinen maisema tarjoaa odottamattomia näkymiä Helsinkiin. Tuolla Kalasatama, sitten Suvilahti ja suoraan edessä Hanasaaren hiilikasat ja uuden asuntoalueen rakennustyömaat. Ja sitten uudet ja vanhat monumentit Uspenskin katedraalia myöten.

Äkkiä lähes täyteen rakennettuun Sompasaareen on tullut jo useita ravintoloita, joista yksi on perinteisen kortteliravintolan oloinen Sump. Runsaan vuoden toimineen ravintolan terassilta aukeavat näkymät veden yli kuvauksellisille, taiteilijoitakin innoittaneille hiilikasoille.

Sumpin ravintoloitsijoilla on taustaa Vammalan seurahuoneelta, irrallaan ketjuista. Mukavassa palvelussa on maakunnan juohevuutta.

Sump avattiin Sompasaareen runsas vuosi sitten.

Lounasaikaan Sump tulee täyteen. Todennäköisesti asiakkaat ovat näiltä kulmilta, sillä Kalasatamasta kulkeva bussi ei tule aivan ovelle. Alkuillasta paikallisuus vielä korostuu. Sompasaarta kauemmaksi, edes läheiseen Kalasatamaan, ei tarvitse lähteä syömään. Sen kuulee pöytäkuntien puheista.

Lounaan ruokalista on laadittu huolella, varsinkin kasvisvaihtoehto osoittaa luovuutta. On tofua, pestoa ja kauden kasviksia. Käyntipäivänä kylläkin lihaisa poromakkara vei voiton tomaattirisotosta. Makkara oli hyvää, rapeakuorista ja oikeasti pohjoisen makuista. Se ei ollut keittiön oma tuote, vaan tullut ”jostakin”.

Lounaaseen kuuluvaa muhevaa kurpitsakeittoa tuotiin aluksi kupponen.

Lounaslistalla on päivän keiton lisäksi myös hyvin hoksattu konsepti, viikon kala ja viikon liha. Kala on ollut esimerkiksi paistettu kuha piparjuurikastikkeen kanssa. Liha on vedonnut harvinaisuudellaan: paistettua naudan kieltä ja kaprista. 16,50 e on edullinen hinta näistä. Sympaattista, kun lounasviiniä saa 6 e/12 cl ja myös lounasolut on edullinen.

Loistolounaan jälkeen odotukset olivat iltavisiitillä korkealla.

Suppeahko à la carte -lista on kiinnostava ja nojaa laadukkaisiin, pientuottajien raaka-aineisiin.

Tarjolla on myös yllätysmenu. Otaksuin ilmiötä jotenkin aikansa eläneeksi. Aito yllättäminen on haastavaa, eikä se ihan onnistunut täälläkään.

Esittelyn mukaan yllätysmenu elää ”sesonkien vaihtuessa”, mutta se koostuikin à la carte -listan ruuista.

Neljä ruokaa maksaa 52 e. Annokset varmaan olivat hieman tavallista pienempiä, koska erikseen tilattuina aterialle olisi kertynyt hintaa noin kymppi enemmän. Hyvin ne kuitenkin täyttivät lautasen.

Alkuruoka Vitello tonnato oli koottu herkullisista perinneaineksista, kyyttövasikasta ja tonnikalamajoneesista. Annoksen suolaisuus vain oli yläkanttiin. Lienevätkö sardellit tai vastaavat päässeet yllättämään?

Väliruuassa risotossa ei siinäkään kitsasteltu: mustat pilkut riisin seassa olivat ehtaa tryffeliä. Annosta täydensivät paistetut kantarellit. Mutta taas oli suolaa annosteltu rennolla ranteella.

Pääruuassa Hauki Wallenbergissa oli kelpo kalapihvin alla reippaan kokoista mustajuurta, jossa oli kunnolla purutuntumaa. Annos ui rapukastikkeessa. Siis hyvät lisukkeet, mutta taas oli rutkasti suolaa.

Hauki Wallenberg -annoksessa oli runsaasti rapukastiketta.

Jälkiruoka hyvitti: kirsikkaa, suklaata ja lakritsijauhetta, vegaanista kaikki. Siinä oli paheellisen hyvä ja kaunis yhdistelmä.

Yllätyksistä jäivät puuttumaan vain listan kasvisannosten lisäksi siika, peurapaisti ja villisikaburger. Ja mustikkajälkkäri.

Summaten: kelpo lähiöravintolalle on kysyntää.