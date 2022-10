Munkkiniemen Mauritz tarjoaa lämpimän tunnelman ja onnistuneita elämyksiä.

Mauritz ★★★★ Missä? Munkkiniemen Puistotie 17. Milloin? Ke–to 11–14, pe 11–24, la 12–24, su 12–21. Paljonko? Lounas 25–29 e, baariruoka 6–22 e, alkuruuat 12–19 e, pääruuat 24–36 e, jälkiruuat 10–13 e. Esteetön? Kyllä. Nouto tai kuljetus? Ei.

Helsingin Munkkiniemen Puistokatu on kuin luotu ranskalaistyyppisen bistron kotikaduksi.

Bistro-henkeä vaali pitkään Puistokadun kupeessa oleva Solna. Solna lopetti, mutta maaliskuusta lähtien samanlaista laatua on tarjonnut Mauritz-bistro.

Yhtenä omistajana ja ravintoloitsijana toimii Ysibaarista ja monista muista ravintoloista tuttu Niklas Engblom.

Mauritz edustaa uutta, 1990-luvun lopulla muuttunutta bistro-tyyliä.

Bistro tarkoitti alun perin edullista kotiruokaa tarjoavaa kortteliravintolaa, jossa viini oli keskeisessä osassa.

Usein on väitetty, että sana on perua vuodelta 1814, jolloin Pariisin valtauksessa mukana olleet kasakat tilasivat juomia baareissa huutaen bystro-sanaa. Se tarkoittaa nopeasti. Tarina on hyvä, mutta ei välttämättä totta.

Parikymmentä vuotta sitten huippukokit kyllästyivät pipertämään fine dining -ravintoloissa. He alkoivat perustaa rennompia ravintoloita maailman suurkaupunkeihin. Niitä kutsuttiin hyvin usein bistroiksi. Suomessa Kuurna on yksi ensimmäisistä tyylilajin edustajista.

Nykyajan bistrot harvoin ovat halpoja, mutta ne ovat mutkattomia. Ruoka on usein laadukasta, mutta pelkistyneempää kuin fine dining -ravintoloissa.

Mauritzin yläkerran miljöötä hallitsevat punaiset sohvat.

Mauritz on kaksikerroksinen pienehkö ravintola.

Alakerran värimaailma on rauhoittava. Penkit ovat kauniin turkoosit ja lattian laatoitus tuo mieleen arabikulttuurin estetiikan. Valaistuksen hoitaa valtava kattokruunu. Keskellä on hurmaava pieni baaritiski. Tarjoilu on rentoa, samoin viinikaadot.

Olen testannut ravintolan kerran lauantaina päivällä ja kerran perjantai-iltana.

Yksikään annos ei pettänyt.

Alkupalana nautitussa maa-artisokkakeitossa (12 e) makeus ja happamuus ovat sopusoinnussa. Maku on runsas, mutta on siinä ja siinä, ettei keitto ole suurustettu liian paksuksi.

Lisävivahdetta toivat paahdetut valkosipulisiivut.

Tummanpunaiseksi marinoitunut ja hienosti paahdettu lohipastrami (13 e) on maustettu rohkeasti ilman, että lohen maku on hävitetty.

Lautasella on elementtejä turhan kanssa. Mutta mitäpä sitä naputtamaan, sillä lautaselle asetellut fenkoli-, sipuli-, retiisi- ja etikkakurkkulisukkeet ovat hyviä, vaikka niitä onkin liikaa suhteessa loheen. Sinappikermaviilissä ja sitruunamajoneesissa on riittävästi tehoa.

Raa’asta naudasta tehty tartar (14 e) on nykyään ravintoloiden vakioannos. Mauritzin kaunis versio on vallan mainio, kiitos kuuluu muun muassa paistetulle kapriksille.

Ravintolan hapanjuurileivässä ja yrttivoissa on elämän voimaa.

Pääruokia on neljä, kuten usein bistroissa on tapana. Vegaanisena saa vain yhden, metsäsienirisoton (24 e). Otan risotosta kuitenkin juustoisen version.

Riisi on napakkaa, kokonaisuus mehevä. Metsäsieni on pääosassa, hapokkuutta riittää ja muun muassa timjami tuo syvyyttä. Oman vivahteensa antavat paahdetut siemenet.

Siika (24 e) on tuoretta ja moitteettomasti paistettua. Mukana on hyvin bistromainen, häpeämättömän öljyinen ja vahvasti kantarellilta maistuva kastike perunoiden kera.

Bistroklassikko on myös naudan sisäfilee. Nauta on sen verran epäekologinen ruoka, että se saakin maksaa 36 euroa.

Liha on priimaa ja paisto on juuri sellainen kuin pyysimme. Liha on huumaavan punainen sisältä. Pinnan kiiltävä tumma paahde kertoo huolellisesta paistamisesta kunnon rasvassa. Punaviinikastikkeen kanssa on nähty vaivaa, sen verran intensiivinen maku siinä on. Ranskalaiset perunat ovat läsähtäneitä.

Crème brûléen tuhtia kermaisuutta raikastaa mustikkasose.

Crème brûlée -paahtovanukas (13 e) on huippu. Itse vanukas on tuhtia kermaista herkkua ja kuorrutus kovan rapea. Erinomaiselle tasolle sen nostaa mustikkasose, jota ei ole pilattu liialla sokerilla.

Mauritz on paikka, jonne on turvallista paeta syysmyrskyjä pakoon. Näinä karmeina aikoina tällaista lähiravintolan lämpöä pitäisi olla tarjolla jokaisen nurkilla.