Enchanté on oiva lisä Helsingin kahvikentälle.

Pikatesti Enchanté Café Missä? Eerikinkatu 9. Koska? Ti–pe 7.30–18, la 10–19, su 10–17. Paljonko? Suodatinkahvi 3,70 e, cappuccino 5,50 e, mantelicroissant 4,20 e, quiche 5,90 e. Esteetön? Ei.

Eerikinkadun maamerkin Corona-baarin suljettua on kadun Kampin pääty tuntunut tyhjältä. Liekö henkinen vai fyysinen ihmisten ja ilottelun vajaus, mutta joka tapauksessa kadunpätkästä on hävinnyt sen taika.

Vaikka Coronan tilalle on noussut massiivinen hotellihanke, elelee sen vieressä pieniäkin toimijoita, ainakin vielä. Yksi uusimmista on tammikuussa avautunut, erään kaverustrion Enchanté Café. Mikael Malinin, Camille Gruelin ja Jere Lahden kahvila kertoo tarjoavansa erikoiskahvia Ranskasta. Jo paikan nimen lausuessa matkustaa mielessään toisaalle sateisesta Helsingistä.

Toimistoaikojen päättyessä paikka on täynnä pieniä seurueita. Tunnelma on väreilevä ja hempeä. Halogeenisydämet ja pinkit seinät voisivat tuntua jo nähdyiltä, mutta täällä niissä on jotain rehellistä. Kenties siksi, että Malinin positiivinen ja innostunut juttelu sointuu samassa sävelasteikossa interiöörin kanssa.

Enchanté on avannut ovensa Eerikinkadulla tammikuussa.

Tiski on jo valitettavan tyhjä. Croissantit, quiche-piiraat ja macaronsit ovat jäljellä. Sosiaalisessa mediassa nähdyt täytetyt tuulihatut ovat päässeet loppumaan. Harmittaa.

Mutta se kahvi. Kysyn suosituksia. Malin kertoo, että Mademoiselle-kahvilla on hyvä tarina, mutta Bonjour-kahvisekoitus on maullisesti parempaa. Tarinoita on kiva kuunnella, mutta mieluummin juon hyviä makuja.

Bonjourin raakapavut tulevat El Salvadorista ja Perusta, kahvi paahdetaan Ranskassa. Malin valmistaa juoman käsinsuodatusmenetelmällä. Seuralainen ottaa cappuccinon. Otamme myös mantelicroissantin ja tomaatti-quichen.

Iso seurue lähtee baskerit päässään ja ovelta kuuluu reipas au revoir. Jokin siinä herkistää, että ihmiset uskaltavat käyttää kouluranskaansa.

Enchantén tomaatti-quiche on mehevä.

Suodatinkahvi on hyvin valmistettu ja on oikein miellyttävä. Saan itseni kiinni ennakkoluulosta, joka perustuu Ranskassa maistamiini tymäköihin espressoihin. Enchantén kahvit on paahdettu ”suomalaiseen makuun”, eli savuisia ja tupakkaisia tummapaahtoja ei täältä löydy. Tasapainoisia ja pähkinäisiä sen sijaan kyllä. Hintava cappuccino (5,50 e) lähentelee kunnon cappuccinon olemusta: vaahto on paksuhkoa ja maku kanssatestaajan mielestä lempeä.

Enchanté avaa ovensa jo kello 7.30 aamulla ja ottaa tällöin vastaan leipomotuotteet, jotka tehdään Maxime Kellian Le Moulin -leipomossa Herttoniemessä. Vaikka Kellia valmistaakin mantelicroissantit saman päivän voisarvista, ne ovat iltapäivällä ymmärrettävästi hieman väsähtäneitä.

Mantelitäytettä saa etsiä, mutta maku on läsnä. Tomaatti-quiche on mehevä, pohja olisi voinut olla astetta kypsempi.

Mantelicroissantit ja muut leipomotuotteet tulevat kahvilaan Le Moulin -leipomosta Herttoniemestä.

Enchanté on oiva lisä Helsingin kahvikentällä. Paikassa ja sen pitäjissä on energiaa, joka jää kehoon hyrräämään. Oli miellyttävä tavata, Enchanté. Nähdään taas.