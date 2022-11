Tässä on syksyn herkullisin kurpitsa­ruoka: Helppojen gnocchien maku­yhdistelmä on pettämätön

Makean kurpitsan, rapean salvian, paahteisen ruskistetun voin ja suolaisen parmesaanin liitto hurmaa maistajan.

Herkullinen ja monikäyttöinen kurpitsa on yksi lempikasviksistamme. Kun ymmärtää kurpitsan potentiaalin, voi olla vaikeaa katsella sitä lyhtynä portailla, mielessä ne kaikki herkut, joita siitä olisi voinut tehdä.

Kuten kurpitsagnocchit.

Gnocchi on perinteisesti perunasta ja jauhoista valmistettu myky. Se on peräisin Pohjois-Italiasta, jonka kylmä ilmasto on soveliaampi perunan kuin viljan kasvatukseen.

Kuten pastasta myös gnocchista on kymmeniä eri versioita eri puolella Italiaa. Gnoccheja voi valmistaa perunan lisäksi lähes mistä vain, mutta kurpitsasta tulee mielestämme kaikkein parhaimmat. Kurpitsagnocchit ovat peräisin Piemontesta, jossa ne tarjoillaan perinteisesti salviavoin kanssa.

Voin ruskistaminen tuo annokseen paahteisuutta ja rapeaksi tiristetty salvia rakennetta. Suolainen parmesaani taittaa kurpitsan makeutta.

Gnocchin valmistus on helppoa. Paras lopputulos syntyy käsin: taikinaa pitää tunnustella, jotta rakenteesta tulee juuri oikeanlainen. Jauhoja laitetaan mahdollisimman vähän, mutta niin, että taikina pysyy kasassa.

Jos jauhoja lisää liian vähän, gnocchit hajoavat keitinveteen. Liiallinen jauhomäärä taas tekee niistä turhan tiiviitä. Taikinaa ei saa myöskään työstää liikaa, sillä sitko tekee gnoccheista kumisia.

Gnocchin tunnusomaiset urat eivät ole olemassa vain estetiikan vuoksi. Urien avulla kastike tarttuu gnocchiin helpommin, ja tekee siitä entistä herkullisemman.

Makean kurpitsan, rapean salvian, paahteisen ruskistetun voin ja suolaisen parmesaanin makuyhdistelmä on pettämätön.

Näin onnistut:

1. Hyvässä gnocchissa on säästeliäästi jauhoja. Määrä riippuu kurpitsan lajikkeesta ja sen sisältämästä kosteudesta sekä siitä, minkä verran kurpitsasta haihtuu kosteutta uunissa. Soseuta kurpitsa suoraan pellille haarukalla tai perunaprässillä. Anna jäähtyä hetki. Lisää sitten jauhot, kananmuna ja mausteet.

2. Sekoita ainekset yhteen ja muotoile taikinapalloksi kevyesti ja nopeasti. Lisää jauhoja tarpeen mukaan. Pehmeiden gnocchien salaisuus on pehmeä taikina.

3. Käytä jauhoja sekä pöydällä että käsissä, ja ripottele jauhoja tarvittaessa myös taikinatangon pintaan. Leikkaa tangosta noin 1½ cm:n kokoisia paloja ja paina kevyesti haarukalla kuvio pintaan. Jos omistat gnocchilaudan, voit kevyesti liu’uttaa gnocchit peukalolla lautaa pitkin.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikoittaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.