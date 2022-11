Viinin tiukka maku sopii loistavasti lihan ja juuston kumppaniksi.

Aroa Jauna 2018

Espanja, DO Navarra

Tuottaja: Aroa Bodegas

Rypäleet: Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot

Hinta: 12,98 e

Saatavuus: Kohtalainen, Helsingissä ja Vantaalla muutamassa myymälässä.

★★★★

Mikä?

Tämä viini on esimerkki hyvästä hinta-laatusuhteesta. Se tulee Espanjan Navarrasta, joka ei alueena ole kovin hyvin tunnettu. Silloin tällöin sieltä kuitenkin kumpuaa markkinoille hyvin tehtyjä ja laatunsa nähden todella edullisia viinejä.

Millainen?

Keskisyvän rubiininpunaisessa viinissä on kohtalaisen voimakas tuoksu. Aromeja ovat mustaherukka, mansikka, luumu, mausteet ja hento kaakaomainen paahde. Maku on täysin kuiva, tuntuvan hapokas ja reilun tanniininen. Maun hedelmäisyys on hyvin tyylikäs ja mausteinen jälkimaku on sopivasti keskipitkä.

Viinissä on nuorekas, mutta sangen tasapainoinen kokonaismaku. Viinin maku kehittyy ja pyöristyy muutaman vuoden ajan. Tämän hintatason viinissä on harvoin kypsyttämispotentiaalia. Tyylikäs viini onkin siksi laadultaan oikein hyvä ja luonteikas.

Mihin?

Yleensä reilun tanniininen punaviini, jossa on tiukan karvas maku, ei ole monen mieleen seurusteluviininä. Tällainen viini on parhaimmillaan ruokapöydässä, jossa se luo ryhdikkäitä yhdistelmiä esimerkiksi liha- ja juustoruokien kanssa. Ruoan kanssa viinin tiukkuus vähenee ja tyylikäs maku pääsee maittavasti esille.