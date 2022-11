Ruotsissa vuonna 2017 perustettu ja nopeasti kasvanut Bastard Burgers -ketju tunnetaan erityisesti smash-burgereistaan.

Pikatesti Bastard Burgers Missä? Mikonkatu 6. Milloin? Ma–to 11–22, pe 11–22, la 12–24, su 12–21. Paljonko? Hampurilaiset 9,90–11,90 e, lisukkeet 3,90–6,90 e. Nouto? Kyllä.

Kun maailman menestynein pikaruokaketju McDonald’s aikanaan perustettiin Yhdysvalloissa, konseptissa painotettiin kahta asiaa: hygieniaa ja lapsia. Se kannatti. Tutkijoiden mukaan amerikkalaisten pakkomielle hygieniaan vauhditti ketjun menestystä. McDonalds’issa asiakkailla oli esteetön näkymä keittiöön, jossa metallipinnat kiilsivät.

Lapset olivat kohderyhmänä nerokas, sillä he toivat mukanaan vanhempansa. Onhan hampurilainen täydellistä lastenruokaa: mieto ja pehmeä jauhelihasämpylä, jonka syömiseksi ei tarvitse osata käyttää haarukkaa ja veistä. Koostumus sopii maitohampaille, ja makea ketsuppi viimeistelee kaiken ikäisille sopivan herkun.

Vuosikymmenten aikana hampurilaispaikat ovat alkaneet etsiä uusia kohderyhmiä. Ruotsissa vuonna 2017 perustettu ja nopeasti kasvanut Bastard Burgers sai alkunsa nuorten miesten kaveriporukasta. Samantyyppiselle yleisölle se on suunnattukin. Brändiin ovat alusta lähtien kuuluneet räyhäkkään nimen lisäksi oluttarjoilu, pöytiin liimatut tarrat ja kovaääninen hiphop. Modernisti kaikki hampurilaiset ovat saatavilla myös vegaanisina versioina.

Nopeasti kasvanut burgerketju sai alkunsa nuorten miesten kaveriporukasta.

Bastard Burgers avasi ensimmäisen putiikkinsa Suomeen lokakuussa. Asianharrastajat tuntevat ketjun nimenomaan smash-hampurilaisista. Se tarkoittaa, että hampurilaispihvi painetaan ronskisti littanaksi pannua tai kuumaa parilaa vasten. Tällöin lihan pinta karamellisoituu rapeaksi ja paahtuneeksi.

Tai niin ainakin olisi tarkoitus.

Bastard Burgersissa kaikki hampurilaiset ovat saatavilla myös vegaanisina versiona.

Testaamme seuralaiseni kanssa perusburgerin eli Bastardin sekä liha- että vegaaniversiona. Kasvishampurilaisen pihvi on monille tuttua Beyond Meat -lihankorviketta, joka on valmistettu muun muassa herneestä ja pavuista. Se on yksi markkinoiden maukkaimmista valmiista vegepihveistä. Silti kyseessä on puolivalmiste. On vaikea kuvitella, että tämän hintaluokan paikassa lihahampurilaisen välissä tarjottaisiin pakasteesta tulevia eineksiä.

Liha- ja kasvishampurilaisia yhdistää Bastard Burgerissa yksi asia: valju makuprofiili. Erityisesti brändin imagoon nähden aromit ovat mietoja. Seuralaiseni kommentoi, että lihapurilaisen hallitsevin maku tulee suolakurkusta eikä smash-tekniikalla paistettu pihvi lunasta odotuksia. Pihvin pinta ei ole erityisen rapea tai paahtunut.

Vegepurilaisen pihvi sen sijaan on käristetty tummaksi, ja se tuo mukavan pienen aromin. Maku on silti vaisumpi kuin esimerkiksi saman hintaluokan Bun to bun -ketjun burgereissa. Bastardin sämpylät ovat mauttomia, jopa aavistuksen jauhoisia. Niissä ei ole briossitaikinaan kuuluvaa rasvaisuutta. Valjuus vaivaa myös paikan ranskalaisia, jotka ovat vähäsuolaisia ja kalpeita.

Sosiaalisessa mediassa kotimaisten hampurilaisharrastajien mielipiteet Bastard Burgersista jakautuvat, mutta yksi asia nousee esiin: paikan hampurilaiset ovat hintaan nähden pieniä. Itse en pidä sitä ongelmana. Kohtuullisen kokoinen burgeri on helpompi syödä asiaankuuluvasti käsin. Mutta bastardit tarvitsevat sämpylöidensä väliin kipeästi lisää makua – ainakin jos he aikovat houkutella asiakkaikseen muitakin kuin lapsia.