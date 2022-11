Uuden Tanssin talon ravintolassa tunnelma on kohdillaan, mutta ruokapuoli kaipaa hiomista.

(t)raba ★★★ Missä? Tanssin talo, Tallberginkatu 1/122. Milloin? Ma–pe 9–16, la 11–18. Myös Tanssin talon esitysten yhteydessä. Paljonko? Lounas 11,30–13,50 e. Alkuruuat 12 e, pääruuat 24–34 e, jälkiruuat 10 e. Juhlamenu 50 e. Nouto? Kyllä.

Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus, 900 ihmisen työpaikka ja vuosittain puolen miljoonan kävijän vierailukohde.

Valmistuessaan 1943 se oli Suomen suurin rakennus. Purkuhankkeet uhkasivat toteutua 1980-luvulla. Ratkaiseva rooli Oy Nokia Ab:n ja Helsingin kaupungin säilyttävässä sopimuksessa oli kaupunginvaltuutettu Jörn Donnerilla.

Nykyään kulttuuritehtaassa tapahtuu joka puolella, ja paikan hengen ja luovuuden hurmoksen aistii.

Tanssin talon alkuvuodesta valmistunut uudisrakennus liittyy taidokkaasti vanhaan tehdaskiinteistöön. Sen ravintolapalvelut tuovat Kaapelitehtaalle lisää tarjontaa.

Traban visuaalinen ilme puhuttelee. Seinien kuviin on dokumentoitu vanhoja tehdastiloja, joiden rouheus näkyy ravintolassakin.

Sisustuksessa kierrätys on kunniassaan. Messinkipellillä peitetyt erikoiset ravintolapöydät näyttävät tutuilta. Taitavat olla Kauppatorin varrella pari vuotta toimineesta Espasta. Tuolit ovat vanhempaa mutta vankkaa vuosikertaa.

Ravintolan kalusteet ovat muista ravintoloista kierrätettyjä.

Ravintolayhtiö Restelin hoitama ravintola kertoo esikuvakseen New Yorkin italialais-amerikkalaisen keittiön.

Lounaalla tarjolla oli kasviskeittoa, paahdettua broileria ja kuoriperunoita, eikä esimerkiksi pannupizzaa, joka on maailmalle levinnyt amerikanitalialainen herkku. Monipuolinen salaattipöytä vahvistaa, että Trabassa terveellisyys on voittanut roskaruuan.

Lounasajan lopulla syömään tuli selvästi talon omaa väkeä. Tanssijoille ja muille ruumiillisen työn tekijöille ruoka maistui isoin annoksin.

Lounaan salaattipöytä ylitti monen lounasravintolan tarjonnan.

Tanssin talon esitysiltoina Traban konsepti muuttuu. Silloin on voimassa tanssiesityksiä edeltävä, ”juhlava” pöytiintarjoiltu kolmen ruokalajin menu, mikä kuulostaa hyvin newyorkilaiselta. New Yorkissa on kuulemma viime vuosina tapahtunut muutos suosituimmissa illallisajoissa. Jo kello 18 alkava päivällisaika on yleistynyt, koska eristettyä covid-aikaa eläneet ihmiset haluavat ehtiä illan aikana erilaisiin rientoihin tai sitten esikaupunkijuniin.

Esitysillan menun alkuruoka oli näyttävä ja tasapainoinen vitello tonnato, jossa ehtaa vasikanpaistia täydensivät tonnikalakreemi, kekseliäät paahdetut kaprikset ja rucola.

Pääruoka oli rapeanahkaiseksi paistettua kasvatettua siikaa, siihen prikulleen sopivaa rapuvaahtoa ja kurpitsapyreetä.

Toinen ruokailija pääsi tilaamaan ruuat erilliseltä listalta. Alkuun valikoitui burratajuusto, jota ei joka päivä saa eteensä meikäläisissä ravintoloissa. Cataniasta tuotu tuorejuustopallukka oli saanut seurakseen paahdettuja tomaatteja ja päälleen vielä herkullista tomaattivettä. Jalapenonokareet toivat aromikirjoon tulisuutta. Kerrassaan loistoannos.

Pääruoka sitten floppasi. Grillattua kotimaista naudan entrecôtea oli peräti 200 gramman pläjäys. Kypsyysaste oli pyydetynlainen, mutta monen himoitsemasta juhlavasta klassikkopihvistä se jäi kauas sitkeytensä vuoksi. Bearnaisekastike oli sellaista kuin pitääkin, mutta ranskanperunoiden röykkiö oli yhdentekevä. Pihvi ei ollut hintansa, 34 euron, arvoinen tilaus, ja se alensi Traban pistemäärää.

Molempien illastajien jälkiruoka crème brûlée oli maustettu lakkahillosilmällä ja lakupölyllä maukkaasti ja neuvokkaasti.

Juomapuoli on Traballa hallussa. Juhlavuutta ateriaan toi laseittain myynnissä ollut Taittinger-samppanja.

Oman mausteensa illalliseen tuo paikan henki. Loppuunmyydyn tanssiesityksen odotus väreilee ilmassa: tarjoilijat ovat mukana tunnelmassa ja pitävät huolen tarjoilurytmistä. Luovuuden hurmos nostaa niidenkin tunnelmaa, jotka ovat tulleet Trabaan vain syömään.