Ravintoloiden joulupöydissä maistellaan tänä vuonna sillien, laatikoiden ja kinkkujen ohella vegaanisia vaihtoehtoja. HS testasi kaksi perinteistä, yhden edullisen sekä yhden jouluruokia välttelevän joulupöydän.

Joulukattaukset ovat saapuneet ravintoloihin monin paikoin marraskuun lopulta alkaen. Toinen aalto joulubuffetteja avautui nyt itsenäisyyspäivän viikolla.

”Näyttää siltä, että ihmiset ovat koronan jälkeen kaivanneet joulupöytää. Päiviä alkaa olla jo täynnä”, keittiöpäällikkö Jarkko Nieminen Kulosaaren Casinolta kertoo.

Perinteistä joulupöytää tarjoava Kulosaaren Casino kerää hänen arvionsa mukaan marraskuun lopulta joululle kestävän sesongin aikana noin 10 000 jouluruokailijaa.

Itämerellä seilaavien Viking Linen laivojen joulubuffeteissa aterioi varustamon arvion mukaan jopa 200 000 ruokailijaa.

Kinkkuja täytyy olla kulttuurieroista johtuen laivalla kahdenlaisia: ruotsalaisille tiiviimpää punasuolattua sekä suomalaisille mureampaa harmaasuolattua.

”Ruotsalaisille on pakko olla janssoninkiusausta. Samoin graavilohet ja sillit, ei tule muutoin joulua”, ravintolapäällikkö Janne Lindholm tietää.

”Moni varmistaa etukäteen, että onhan teillä laatikoita.”

Kevyemmän kasvisruuan suosion kasvu näkyy myös Viking Linella. Laivapöydissä on satsattu uudenlaisiin salaatteihin, lehtikaaliannoksiin sekä munakoisosta tehtyyn vegaaniseen ja sillimäiseen ”svilliin”.

Kulosaaren Casinon ja Kalastajatorpan joulupöydissä korostuvat meren läheisyyden hengessä kalat, mutta molemmissa on huomioitu myös vegaaniruokailijat.

”Pyrimme siihen, että maitotuote on korvattu kauratuotteella. Että maku pysyisi samanlaisena, mutta tuote on muuttunut kasvisruuasta vegaaniseksi”, Kulosaaren Casinon Nieminen kertoo.

Vegaaneille kinkkupöydässä löytyy kuulemma keravalaisen pienyrittäjän artesaaniseitania. Etukäteen pyytämällä saa myös vegaanista laatikkoa.

Kalastajatorppa taas lupaa vegaaneille alkupalalautasella seitsemää eri tuotetta, pääruokana paahdettua ja savustettua juuriselleriä tryffelivinegretillä sekä paahdettua bataattia, lehtikaalia ja cashewpähkinää.

Kun kaupallinen joulusesonki suorastaan koettelee nykyihmistä kestollaan, ei ole ihme, että myös ravintoloissa kehitellään poikkeavia konsepteja.

Fat Lizard tarjoaa neljättä vuotta ja nyt kolmessa ravintolassaan ”sillitöntä, rosollitonta ja laatikoista vapaata joululounasta”. Se tarkoittaa pääruokien osalta esimerkiksi grillattua vasikkaa, kotimaisia makkaroita ja pizzaa.

Sinappikuorrutettua kinkkua ei sentään ole unohdettu Fat Lizardissakaan.

”Rosollia ja laatikoita saa joulupäivänä syödä ihan tarpeeksi”, ravintolapäällikkö Yiu Lam perustelee valittua linjaa.

Hän kertoo varauksia tulleen etenkin työporukoille ”todella hyvin”.

Kampin keskuksen Muji-ravintola kattaa joululounaan ryhmille japanilaisittain. Mujin joululounas koostuu muun muassa japanilaisista tapaksista, kroketeista ja teriyaki-lohesta sekä dashi-soijaliemessä kypsennetystä porsaankyljestä.

Ravintoloiden erikoisuuksiin voi laskea myös perinteisen lipeäkalan, jota Yrjönkadun Karljohan-ravintola on tarjonnut erityisissä lipeäkalailloissaan jo parinkymmenen vuoden ajan. Koronavuosien ja asiakaspalautteen seurauksena ravintolassa on siirrytty aiemmasta buffetista lautasannoksiin.

Vaikka lipeäkalaillat ovat liki loppuunmyytyjä, ravintolan 260 kilon lipeäkalaerästä riittää kuulemma lounaalle, kunhan osaa kysyä etukäteen.

Lipeäkalaa kristallikruunun alla

Kulosaaren Casino Missä? Hopeasalmenpolku 1. Milloin? Joulupöytä 22.12. asti ma–la 11.30–15, 16.30–19.30 ja 20.30–23.00, su 11.30–14.30 ja 16.00–19.00. Poikkeukset: pe 9.12. 11.30–15, to 22.12. 11.30–15. Paljonko? 49 e. Lapset 1–12 v. 2 e /ikävuosi.

Kulosaaren Casinolla saamme ikkunapöydän, niitä salissa onneksi riittää. Joulumusiikki soi vaimeana, ja salin täyttää puheensorina. Nyt ollaan hetken aikaa arjen yläpuolella.

Alkupalapöydässä on lähemmäs parikymmentä ruokalajia. Parhaisiin paloihin kuuluvat graavilohi, savulohi ja aladobi. Pielisen savusärki on raikasta ja ajan hermolla oleva valinta pöytään. Päinvastainen ratkaisukin löytyy: pienellä tarjoiluvadilla on ranskalaista hanhenmaksapateeta.

Siianmäti-smetana näyttää olevan suosituimpia alkupaloja. Pikkuruinen mätikulho tyhjenee nopeasti, ja täydennystä saa hetken odotella. Kuoritut, höyrytetyt perunat olisivat kalaherkkujen kanssa maukkaampi ratkaisu kuin tarjolla olevat kuorineen keitetyt, voissa pyöritellyt paksunahkaiset pikkuperunat.

Kasvisvaihtoehtoja on alkupalapöydässä niukasti, mutta pääruokapöydässä on sekä perinteistä kinkkua että seitankinkkua. Kummankaan maku ei herätä suuria tunteita. Isoin pettymys ovat kuitenkin laatikot. Ne ovat yltiömakeita, ja lämpövuoasta huolimatta lanttulaatikko on päässyt kylmenemään.

Lipeäkala kuuluu hintaan, ja se tilataan erikseen. Kala tuodaan 10 minuutin kuluttua höyryävän kuumana. Maku on lempeä, rakenne täydellisen lohkeava. Lisukkeina tarjotut hernepyree ja untuvainen béchamel-kastike eivät jätä toivomisen varaa.

Rieslingin (12,80 e/16 cl) kanssa lipeäkala on lounaan ehdoton kohokohta. Siitä tosin seuraa, että jälkiruokapöytä juustoineen, joulutorttuineen, konvehteineen, marmeladeineen ja kakkuineen on rajattava yhteen valintaan. Pala tahmaista, suklaakakkua maistuu tähtianiksella maustetun mango-jogurttimoussen kanssa. Kahvi ei hintaan kuulu, vaan pitää tilata erikseen (4,80 e).

Kulosaaren Casinolla pääsee merelliseen maisemiin.

Joulukinkku on valmistettu perinteiseen tapaan.

Lempeä lipeäkala oli täydellistä.

Kulosaaren Casinon jälkiruokapöytä.

Parasta on kaikki

Svenska Klubben Missä? Maurinkatu 6. Milloin? Joulupöytä ti–la 17.12. asti klo 12–15 ja 18–21. Lisäksi 19.–21.12. klo 12–15. Paljonko? 68 e. Lapset –50 %, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Lisämaksusta lipeäkalaa 12 e / henkilö.

Svenska Klubbenin alkuruokapöytää koristaa tonttuhahmo lahjarekineen, jälkiruokapöytää vartioi olkipukki. Kotoisaa ja lämpöistä!

Alkupalapöydässä on valittavana parikymmentä vaihtoehtoa. Kokonaisuus on selkeä ja harkittu. Tuore kirjolohenmäti on tarjolla omassa kulhossaan, hienonhienoksi hakattu punasipuli ja smetana omissaan.

Miedosti suolattu graavilohi sulaa suuhun, ja glögisillissä on löydetty suolaisen, makean ja mausteisuuden tasapaino. Rapean omenan ja juurisellerin yhdistävä waldorfinsalaatti on yksinkertaisuudessaan koukuttavaa.

Rosollikin antaa parastaan. Mainio oivallus ovat tervalla maustetut paahdetut punajuuret, jotka tarjotaan paahdettujen mantelilastujen kanssa.

Laatu ei notkahda lämpimiin ruokiin siirryttäessä. Sinappihunnutettu kinkku on mehevää ja juuri sopivan suolaista.

Jos on joululaatikoiden ystävä, tänne kannattaa tulla melkeinpä vain niiden vuoksi. Erityisen hyvää on lanttulaatikko, jossa maistuvat valkopippuri ja inkivääri.

Jälkiruokapöydän ehdoton tähti on portviinillä maustettu luumukiisseli.

Lähes 70 euroa maksava joulupöytä kuuluu kaupungin hintavimpiin, ja lasillinen (16 cl) viiniä nostaa hintaa kympillä. Mutta maut ovat kohdillaan ja palvelu huomaavaista.

Painavin pohdinta onkin, että olisiko sittenkin kannattanut tehdä pöytävaraus iltakattaukseen tai ajoittaa lounas lauantaille. Tämän pöydän äärellä tekee mieli nauttia pitkään ja hartaasti.

Ravintola Svenska Klubben toimii skotlantilaisarkkitehdin suunnittelemassa rakennuksessa Liisanpuistikon laidalla.

Svenska Klubbenin alkupalapöydässä on valittavana parikymmentä vaihtoehtoa.

Joulukinkku ja sen lisukkeet.

1901 rakennetun talon juhlasalia valaisevat upeat kristallikruunut. Kankaiset lautasliinat taiteltu viuhkoiksi ja viinilasit katettu valmiiksi.

Mieto ja edullinen mättöpöytä

Ikea Missä? Porttisuontie 18, Vantaa. Milloin? Joulubuffet 23.12. asti ma–pe 11–19, la–su 10–18.30. Paljonko? 15,99 e, jäsenkortilla 12,99 e. Alle 12-vuotiaat 7,99 e, jäsenkortilla 6,49 e.

Black Friday -viikon sunnuntaina Vantaan Ikean ravintola pullistelee myssyihin ja untuvatakkeihin kääriytynyttä väkeä jonoksi asti.

Tavaratalon edullisen joulukattauksen äärellä tuntee saapuneensa syvälle kansan pariin.

Pöytä on katettu suorastaan banaalin tavanomaisella jouluruokavalikoimalla, joka näyttää kuin halpamarketin joulueineshyllystä lapatulta: tarjontaa on edulliseen hintaan nähden riittävän laajasti, mistä huolimatta määrä vaikuttaa korvaavan lautasilla laadun.

Ikean joulupöytä Vantaalla on tarjolla joka päivä 23.12. asti.

Lihapullat kuuluvat ruotsalaiseen jouluun, ja Ikeassa niistä on tarjolla myös lihaton versio.

Juomat kuuluvat Ikeassa joulupöydän hintaan.

Linjastossa on tutuimpia jouluruokia, kuten kahta perussilliä, kalkkuna- ja kinkkusiivuja, laatikoita sekä graavilohta, jota englantia puhuva mies edelläni kuvailee huvittavasti ”limaiseksi” – itse en havaitse poikkeamaa.

Maut ovat odotetun yllätyksettömiä. Parasta pöydässä on tavaratalon ruotsalaistyyliin istuva skagenmössö, jota on kiva lapata ruisleivän viipaleelle, sekä muutoinkin Ikeassa kiinnostavat lihattomat pyörykät. Niiden kanssa tunnen tekeväni jonkinlaisen rikoksen, kun hakeudun jouluaterialla ketsuppipumpun pariin.

Retki Ikean perhehenkiseen joulubuffetiin maistuu kantakaupunkilaisesta sinkkukulmasta hauskan käänteiseltä elämysmatkalta Nousukausi-elokuvan hengessä. Hintaan kuuluvan juomasaarekkeen äärellä tunnen itseni riemastuneeksi lapseksi. Olisipa viiniä.

Mättöhengestä huolimatta jälkiruuan, erikoiskahvin ja glögin jälkeen diili tuntuu etenkin etukortin haltijalle sisäänheitto­hintaiselta: buffetista ei todellakaan poistu henkisesti ravittuna, mutta kehtaako itseä onnitella syntyneestä säästöstä?

Jouluton joulu jäi vajaaksi

Fat Lizard Missä? Mannerheimintie 3. Milloin? Joululounasbuffet arkisin 10.30–12.30 ja 13–15 23.12. saakka. Paljonko? 59 e, Lapset 9–13 v. 25 e, 4–8 v. 15 e, pienimmille ilmainen. Vegaaninen joululounas 36 e.

Pääkaupunkiseudulla kolmen ravintolan pikkuketjuna toimiva ja etenkin oluistaan tunnettu Fat Lizard tarjoilee neljättä vuotta joululounasta, ”joka ei sisällä jouluruokaa”. Kuulostaa hauskalta.

Fat Lizardin joululounasbuffet antaa hinnasta päätellen (59 e, ruokajuomat erikseen) odottaa korkeaa tasoa.

Alkuruokapöytä näyttääkin varsin kutsuvalta merenelävineen ja italialaisine leikkeleineen. Skagenissa on rapujen tuntumaa aivan eri tavalla kuin vaikkapa Ikean vastaavassa. Siian mäti on toisaalta hukutettu mousseen, mikä tuntuu jokseenkin halpamaiselta.

Kalseat katkaravut ja kookkaat vihersimpukat lupaavat enemmän kuin antavat: mieluummin olisin nähnyt pöydässä laadukasta tuoretta graavisiikaa tai vaikkapa kotimaisista kaloista ja kasviksista loihdittua pätevää sushia.

Lämpölamppujen alla muhiva pääruokapöytä tuntuu erityisen vajaalta. Kinkku on mureaa mutta tylsää, paahdettu lohi ja pizza näyttävät lattean arkisilta – etenkin, kun alkupalapöydässä löytyy lohta jo lämminsavustettuna sekä sokerisuolattuna.

Grillatun ja rasvaisen vasikanlihan juju tuntuu piilevän lohen tavoin lämpimässä kastikkeessa.

Jälkiruokapöydän suklaamoussen rinnalla tarjoillaan esimerkiksi irtokarkkeja ja keksejä kuin aasialaisravintolassa.

Paikan vegaanijoululounas maksaa 36 euroa, ja sen verran olisin ollut valmis maksamaan myös perusbuffetista. Nyt kahden oluen kanssa hinta kipuaa jo liki 80 euroon, mikä on antiin nähden liikaa.

Fat Lizardin joulupöytä on kääntänyt selkänsä perinteisille mauille.