Ravintola Story vaihtui Triplassa edulliseen napolilaispizzeriaan. Myös Punavuoren Story on nyt Pikku Napoli.

Pikatesti Pikku Napoli Missä? Triplan kauppakeskus, 4. kerros. Firdonkatu 2B. Milloin? Ma–ti 11–19, ke–to 11–20, pe 11–22, la 12–22, su 12–19. Paljonko? Pizzat 10–12 e, salaatti 7,90 e, jälkiruuat 3,90–7,90 e, cocktailit 9–13 e Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Niin halpaa! Lähes Italian hinnat”, Venetsiasta kotoisin oleva seuralaiseni huudahtaa Triplan uuden Pikku Napoli -ravintolan tiskillä.

Niinpä ja etenkin, jos asetelmaa vertaa Etelä-Helsingin laatupizzerioihin. Niissä pizzat voivat maksaa kaksinkertaisesti.

Pikku Napolin kuuden pizzan listalta margherita ja vaikkapa vegaaninen puttanesca irtoavat kympillä. Hinta on napolilaispizzojen saralla todennäköisesti Helsingin edullisin, mikä on ollut myös Pikku Napolin perustajien tavoite.

Spritz-cocktailin, tomaatti-mozzarellasalaatin, pizzan, oluen ja tiramisun yhdistelmää myydään 39 eurolla.

Pizzan kotikaupungissa Napolissa huipputasoisen margheritan saa noin viidellä eurolla. Suomessa kulut huomioiden kymmenen euron laatupizza on jo edullinen.

Pikku Napolin taustalta löytyy We Are Group -yhtiö, joka tunnetaan Story- ja Sushibar+wine -ravintoloista. Storyn hapanjuuripizza on ollut suosikkejani.

Pikku Napolin resepti ei ole sama kuin Storyssa, vaikka pizzaa on kehittänyt sama mies, Markus Hurskainen. Pikku Napolissa taikina kohoaa kaksi vuorokautta ja paistuu 450-asteisessa sähköuunissa.

Tiskillä tapahtuvan tilauksen jälkeen otamme Aperol spritzin. Se saa spritzeihin erikoistuneelta ystävältäni tyrmäyksen.

”Voi ei. Niin laimea ja vetinen”, hän tuhahtaa ja selittää, miten oikeaoppiseen spritziin ei lisätä jääpaloja kahta tai kolmea enempää. Puolikas appelsiiniviipale kuuluu juoman sekaan – ei lasin reunaan.

Diavola-pizza (12 e) ja valkoinen cacio e pepe (10 e) eivät aiheuta suurta innostusta. Noin kympin pizzaksi tulos on silti hyvä: hieman mauttomassa pohjassa löytyy mukavaa sitkeyttä jopa kumimaisuuteen asti. Salamilla ja nduja-makkaratahnalla täytetyn diavolan tuhti tulisuus sointuu tomaattikastikkeen makeuteen.

Cacio e pepe -pizza kuuluu valkoisiin pizzoihin, tulinen nduja-makkaratahna maustaa punaisen diavolan.

Trendikäs cacio e pepe eli pecorinoa, mozzarellaa, mornay-juustokastiketta ja pippuria sisältävä pizza tuo suolaisessa rasvaisuudessaan mieleen joka kodin retrohätävaran, lämpimät voileivät.

Kermaisen tuhti tiramisuannos on massiivinen jopa kahdelle. Paikan affogato eli espresson ja jäätelön sekoitus tuodaan pöytään kahvi ja jäätelö erillään – jäätelön maku on sen verran haalea, että hulautan kahvin oitis sen joukkoon.

Tiramisu-jälkiruoka on kookas jopa kahdelle.

Triplan neljännen kerroksen asematasolla aiemman Storyn korvannut kookas ravintola on keskiviikkoiltana hiljainen. En epäile, etteikö paikka täyttyisi, kun junantuomat shoppaajat valtaavat kauppakeskuksen viikonloppuna.

Menekki ja ajan henkeen istuva, edullista hintaa korostava konsepti ovat aiheuttaneet sen, että saman ravintolayhtiön toinen Story Punavuoren Telakkarannassa on niin ikään muutettu pizzaa tarjoavaksi Pikku Napoliksi.