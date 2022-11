Mate Barissa tarjotaan cocktaileja perunarieskan ja muiden suomalaisten makupalojen kera.

Bar Maten omistaja Mika Amunét on Australiassakin työskennellyt, palkittu baarimestari.

Pikatesti Bar Mate Missä? Pieni Roobertinkatu 9. Milloin? Ke–to 16–00, pe–la 16–02, su 18–(myöhään). Paljonko? Drinkit 11–14 e, ruoka-annokset 4–10 e.

Cocktailbaarien taso ja lukumäärä ovat olleet viime vuosina Helsingissä nosteessa. Suuri osa juomasekoituksiin palavahenkisesti suhtautuvista paikoista sijoittuu Kaartinkaupunkiin: Chihuahua Julep, Runar, Liberty or Death, Lilla E., Groteskin baari, Goldfish, Version. Näiden joukkoon liittyi viime kesänä Bar Mate.

Pieni Roobertinkadun uusi kuppila on perjantai-iltana ennen viittä vasta avannut ovensa. Pöydissä istuu lisäksemme kolme seuruetta ja lisää saapuu. Paikan ravintoloitsija Mika Ammunét on kuluvan vuoden PRO-baarimestari sekä sijoittunut korkealle kansainvälisissä baarimestarikilpailuissa.

Bar Mate sijaitsee Pikku Roballa kiinteistössä, jossa toimi aiemmin muun muassa dumpling-ravintola.

Maten kruununjalokivi on highball-juomat. Highball on nimitys tasalevyiselle ja paksupohjaiselle pitkän drinkin lasille. Tällaisissa laseissa tarjoiltavia klassisia juomia ovat gintonic ja screwdriver. Matessa drinkit lasketaan hanasta ja ne on maustettu ajankohtaisilla mauilla. Myöhäissyksyssä niitä ovat esimerkiksi sitruuna, chai-mausteet ja timjami.

Tilaamme Mating season -highballin, joka määritellään menussa karvaaksi ja yrttiseksi. That autumn spritz -drinkin puolestaan luvataan olevan mausteinen ja raikas.

Ruokamenu on juomalistan tapaan laaja mutta hallittavissa. Tilaamme perunarieskan, sienivartaan sekä hummusta ja sienipateeta. Syksyssä ollaan.

Tunnelma on kepeä ja viipyilevä. Palvelu lähentelee kuitenkin jo sitä tasoa, mihin korkealaatuisissa paikoissa törmää. Vettä ei ehtinyt kaivata lisää, kun lasi oli jo huomaamattomasti täytetty. Tosin sienivartaan mukana tuoduille oliiveille olisi kaivannut jonkinnäköistä haarukkaa.

Mating season oli raikkaampi kuin määreet antoivat ymmärtää. Kotimaisen vähäalkoholisten juomien valmistajan Kåskan rubiininpunainen aperitivo antoi juoman muille hienovaraisille ainesosille tilaa. Rehevä mintunoksa tarjoili tuoksullaan yrttisyyttä, maraschinokirsikka hienostunutta karvautta, sitruunamehutiiviste raikkautta.

That autumn spritz oli kurpitsan, mandariinin ja tumman rommin ansiosta mehukas ja täyteläinen. Juoma tuntui suussa samettiselta.

Bar Matessa luotetaan suomalaisen ruuan ja pirskahtelevien cocktailien yhtälöön.

Perunarieskan päällä oli paistettua perunaa, perunasipsejä ja vegekaviaaria.

Runsaat ruoka-annokset olivat kuin moderneista sadonkorjuujuhlista. Perunarieska paistetulla perunalla, perunasipseillä ja vegekaviaarilla oli nerokas. Raaka-aineen toisto onnistuu harvoin näin mielenkiintoisesti. Hummus oli perushyvää, ei mitään erikoista. Herkku- ja siitakesienipatee oli täynnä makua ja pateille tunnistettavasti jähmeää. Sienivartaan maku ja rakenne juhlistivat sienen ominaispiirteitä. Oli kuin sieniä ei olisi käsitelty ollenkaan, vaikka totuus oli toinen. Timjami korosti maun metsäisyyttä.

Matessa on tyyliä, luovuutta ja tasoa. Baari on löytänyt yksinkertaisuuden ja raaka-aineiden kauneimmat puolet ja antaa niiden kukoistaa. Niin absurdilta kuin arkisten perunoiden ja eleganttien juomien yhdistäminen kuulostaakin, Mate Barissa valinta tuntuu täysin luonnolliselta.