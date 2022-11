Somehitiksi noussut uunifetapasta saa kehuja julkkiskokki Gordon Ramsaylta. Reseptin keksijä Jenni Häyrinen on kehuista erityisen iloinen, sillä Ramsay tunnetaan vaativana kokkina.

Ruokabloggaaja ja -kirjailija Jenni Häyrinen keksi uunifetapastan vuonna 2019.

Hän julkaisi pastareseptin Liemessä-blogissaan ja kirjoitti saatesanoiksi:

”Uunifetapasta! Oletko jo maistanut uutta hittipastaa? Minä olen. Just tänä aamuna kun keksin sen.”

Häyrynen ei luultavasti arvannut, kuinka moni pastaa vielä tulisikaan maistamaan.

Todella moni.

Ensin siitä hullaantuivat Häyrisen blogin lukijat:

”Nam, olipa hyvää! Tästä tulee vielä loistava arjen pelastaja, kun on niin simppelit ainekset ja helppo ja nopea valmistaa.”

”Täydellistä ruokaa. Todella herkullinen pasta. Tästä tuli uusi hittiruoka.”

Vuonna 2021 uunifetapastasta tuli kansainvälinen hitti.

Tuolloin Häyrinen julkaisi uunifetapastasta reseptivideon videopalvelu Tiktokissa. Tämän jutun kirjoitushetkellä videota on katsottu 1,1 miljoonaa kertaa. Ihmiset ovat myös julkaisseet omia videoita, joissa kokkaavat kyseistä pastaa.

Vuonna 2021 uunifetapastasta kirjoitti muun muassa yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times ja ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter.

Eikä kiinnostus ole hälvennyt vieläkään. Noin kolme vuotta sitten syntynyt ruokakeksintö saa edelleen huomiota maailmalla. Ruoka-alan suurnimi ja mediapersoona Gordon Ramsay kehui pastaa tämän viikon maanantaina.

Ramsayta miellytti pastan kekseliäisyys ja edullisuus, kertoo yhdysvaltalaislehti People.

“Se on vastustamatonta, koska ensin ajattelet, että toimiiko tuo todella. Ja yhtäkkiä sinulla on edullinen ruoka, jota tarjota kuudelle tai kymmenelle vieraalle”, Ramsay sanoi lehdelle.

Häyrinen on kehuista yllättynyt mutta iloinen.

”Mieletön fiilis. Leukani loksahti, kun sain tiedon People-lehden artikkelista”, hän sanoo.

Sosiaalisen median seuraajat pitävät huolen siitä, että Häyrinen tietää, missä yhteydessä uunifetapasta mainitaan. Nytkin Häyrisen seuraaja lähetti hänelle Instagramissa linkin Peoplen juttuun.

” ”Gordon Ramsay on omaa luokkaansa, koska hänet tunnetaan niin kranttuna.”

Häyrinen kertoo, että vuosien varrella muutkin isot julkisuuden nimet ovat kehuneet uunifetapastaa, muun muassa Australian Masterchef-tuomari Matt Preston.

Ramsayn kehut kuitenkin lämmittävät Häyrisen mieltä erityisesti.

”Gordon Ramsay on omaa luokkaansa, koska hänet tunnetaan niin kranttuna.”

Suurelle yleisölle Ramsayn tarkkuus ja vaativuus on tullut tutuksi muun muassa Kurjat kuppilat -nimisestä televisiosarjasta. Ohjelmassa Ramsay arvostelee kovin sanankääntein ravintoloiden annoksia.

Häyrisen reseptiä Ramsay sen sijaan ylistää. People-lehden mukaan Ramsay kehuu, että pasta ”auttoi monia ihmisiä selviämään pandemiasta”.

Vaikuttaa siis siltä, että Ramsayn mielestä uunifetapasta on täydellistä lohturuokaa. Herkku täyttääkin varmasti monen kriteerit lohturuoalle: täyteläistä suolaista juustoa, pastaa ja raikkautta tuovia tomaatteja.

Brittikokki Ramsay seuraa ruokatrendejä videopalvelu Tiktokissa, People-lehdessä todetaan. Tiktokista hän löysi myös suomalaisen Häyrisen reseptin.

Ramsay on lehden mukaan innoissaan siitä, että some on nykyisin osa ruoka-alaa, hänen mukaansa ”se on paras asia, mitä alallemme on koskaan tapahtunut”.

Somessa huippukokki inspiroituu muiden ruokaideoista.

Häyrinen hakee niin ikään inspiraatiota resepteihin somesta. Hän uskoo, että ilman somea uunifetapasta tuskin olisi noussut nykyisenlaiseksi hitiksi.

Hän veikkaa myös, että koronapandemia myötävaikutti pastan laajalle levinneeseen suosioon.

”Ihmisillä on varmasti aina tarve nopeille ja helpoille resepteille. Tuohon aikaan ihmiset olivat kotona, joten uskon helpoille ruoille olleen vielä enemmän kysyntää.”

Helppouden kaipuusta syntyi myös idea uunifetapastaan: eronnut Häyrinen ei jaksanut kokata sen kummempaa ateriaa pelkästään itselleen. Ruoanlaiton viehätys perustui hänellä nimenomaan siihen, että sai kokata muille, Häyrinen kertoo blogissaan.

Helppouden lisäksi pastasta tuli Häyrisen mukaan ”hyvän fiiliksen juttu”, jota intensiivisimpään korona-aikaan kaivattiin – somen avulla reseptistä oli helppo innostua porukalla.

Helppous viehätti myös muita.

Siitä huolimatta, että uunifetapasta saa yhä uusia faneja, sen keksijää se alkaa kyllästyttää.

”Teen sitä nykyisin aika harvoin”, Häyrinen sanoo.

Etenkin hänen lastensa kanta on selkeä: ”Ei enää uunifetapastaa.”

Kiireisinä ja väsyneinä iltapäivinä uunifetapasta voittaa kuitenkin luovuuden.

Tilanne on luultavasti monissa kodeissa sama.

