Jouluruokiin voi olla vaikea löytää täydellisesti sopivia viinejä.

Joulupöytään voi olla vaikea hakea täydellisiä viinipareja, koska jouluruoat ovat tyyliltään niin vaihtelevia. Varmaa on kuitenkin ruokien herkullisuus, ja siksi itselleni on tärkeää, että viinitkin ovat mahdollisimman hyviä – ja mielellään sen luonteisia, että ne eivät ole aivan mahdottomia pareja eri ruokien kanssa.

Ohessa on neljä omaa suosikkiani joulupöytään. Kaksi valkoista ja kaksi punaista, kahdesta eri hintaluokasta. Pihistä tai panosta.

Ranskan Etelä-Rhônen perinteisissä valkoviineissä minua kiehtoo monipuolinen eri rypälelajikkeiden muodostama aromikirjo, joka ei tammea kaipaa. Hedelmäinen ja vienon aromikas kokonaisuus tekee niistä oivia yleisviinejä ruokapöytään, kuten Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45 Côtes-du-Rhône Blanc 2021 (14,98 e) osoittaa.

Sen maku on kuiva, keskihapokas ja melkein täyteläinen. Suussa maistuu monipuolisesti erilaisia aromeja: yrttejä, sitrusta, greippiä, omenaa ja kukkaisuutta. Maun muodostuminen ottaa aikansa, joten se on miellyttävän pitkä.

Viinissä on aluksi kepeää yrttistä ilmavuutta, mutta loppumaussa selkeä ja todella tyylikäs hedelmäisyys.

Viinin saatavuus on Alkon myymälöissä heikko, mutta verkkokaupassa hyvä.

Selvästi arvokkaampi vaihtoehtoni on trendin mukainen riesling. Valintani Prüm Sonnenuhr Wehlen Riesling GG 2011 (27,36 e) ei kuitenkaan ole aivan tavallinen riesling. Se on Moselin parhaimmistoa ja vielä sangen hyvin ikääntynyt ja kehittynyt. Sen vahva maku alkaa upealla mineraalisuuden ja kuivatun omenan sävyillä ja kerrostuu lisäksi hiukan jopa kukkaisuudella. Pitkä, jäntevä ja erittäin tyylikäs viini.

Viinistä saa hienostuneen parin kaikille muille jouluruoille paitsi sillille, jolle ei mikään viini sovi. Viinin saatavuus on hyvä sekä myymälöissä että verkkokaupassa.

Punaviineistä moni kaipaa joulupöytään muhkean täyteläisiä makuja. Lämmittävän oloinen viini sopiikin hyvin joulun henkeen.

Muhkeita viinejä löytyy trendikkäästä Portugalista. Valintani on LAB Signature 2018 (14,98 e), jossa on erinomainen hinta-laatusuhde. Sen täyteläisessä maussa on kohtalaisesti pituutta ja lämpöä. Tammisuuden aromit tuntuvat limittäin tanniinien karvauden kanssa, ja niitä peittää intensiivinen marjaisuus. Muhevan hedelmäinen ja antoisa viini.

Sen saatavuus on hyvä sekä myymälöissä että verkkokaupassa.

Jos käytettävissä on hieman enemmän rahaa, joulupöytään voisi valita jonkin arvokkaan klassikkoviinin, esimerkiksi punaisen bordeaux’n tai riojan.

Oma suosikkini klassikkoalueista on Italian Toscana, jonka Sangiovese-rypäleestä tehdyt viinit ovat maailmanluokan ruokaviinejä.

Tenuta Friggiali Brunello di Montalcino 2016 (30 e) on maultaan keskitäyteläinen ja runsaan hapokas viini. Maku alkaa vienolla kirsikkaisuudella, sitten suussa tunkevat esiin pähkinäiset, mausteiset ja paahteiset aromit. Todella pitkän maun lopussa on hieno aromien kirjo, ja hitaasti kehittyvät tanniinit luovat sopivasti ryhtiä.

Tiukahko tanniinisuuden vuoksi viini ei ole kovin pehmeän oloinen. Itselleni karvauden tuoma ryhti on tärkeä punaviinin ominaisuus, silloin viinin maku pysyy hienosti koossa erilaisten ruokien kanssa.

Pitkän, upean ja huipputyylikkään brunello-viinin saatavuus on Alkon myymälöissä heikko, mutta verkkokaupassa hyvä.