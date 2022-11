Olisikohan Helsingissä meneillään suorastaan hotelliravintoloiden nousukausi? Taidehotelli AX ja sen ravintola kuuluvat vuoden uutuuksiin.

AX ★★★ Missä? Välimerenkatu 18. Milloin? Lounas ma–pe 11.30–14, illallinen ma–ti 17–22 ja ke–la 17–24. Paljonko? Alkuruuat 11,50–13 e , pääruuat 18,50–32 e, lisukkeet 6–7 e, salaatit 12–13 e (pääruokakoossa 16–17 e), jälkiruuat 9–14 e. Lounas 13,80–14,50 e. Nouto? Nouto lounaalla.

Pelin henki käy selväksi heti ovella. Hotelli Axin sisäänkäynnin yllä virnuilee suuri merihirviön pää. Sama Stefan Lindforsin luoma mörkö luikertelee myös aulaan. Seinät ovat täynnä tauluja. Miestenhuone on punainen, ja siellä pyörii taukoamatta ääniraita, jolla kerrotaan kömpelöitä vitsejä eri kielillä.

Jep jep, taidehotellissa ollaan.

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva hotelli Ax avattiin kesällä. Se on osa Primehotels-ketjua, johon kuuluu persoonallisia majoitusliikkeitä, kuten vaikkapa Katajanokan entiseen vankilaan tehty hotelli tai Itä-Helsingin viehko merenrantahotelli Rantapuisto.

Merihirviö virnuilee hotellin sisäänkäynnin yllä.

Axin ravintolan ruokalistaa selatessa syntyy vaikutelma, että hotellin vastaanottotiskiä vastapäätä sijaitsevasta avokeittiöstä löytyy ainakin yritystä. Ruokailijoita ei selvästikään ole pyritty houkuttelemaan sillä hotelliravintoloiden tavanomaisimmalla tarjonnalla, joka usein tarkoittaa sitä, että haetaan pienimpiä yhteisiä nimittäjiä.

Vaikutteita on haettu suunnilleen maailman joka kolkasta. Mitään linjaa listalla ei ole.

Mieleen tulee ajatus, että olisikohan Helsingissä meneillään suorastaan hotelliravintoloiden nousukausi. Lähimenneisyydessä on tämän lehden arvioissa kaksi hotelliravintolaa saanut peräti neljä tähteä. Muutama vuosi sitten hotelli St Georgen Andrea teki saman tempun. Paikan keittiöpäällikkönä toimi silloin Axin nykyinen keittiöpäällikkö Filip Forsberg.

Ruokasalin seinällä on Jarmo Mäkilän Messier 31 -niminen teos.

Lounaslista tarjoaa muun muassa misokurpitsaa, joka kuulostaa kiinnostavalta. Annos paljastuu kuitenkin tavanomaiseksi, kitsaasti maustetuksi kylmäksi salaatiksi.

Toisen lounasannoksen paahdettu lohi on rapeapintainen, mutta minun makuuni hieman ylikypsä. Kalan lisukkeena tarjottu perunasalaatti olisi kaivannut lisää suolaa ja mausteita.

Ennen päivällistä aperitiivin virkaa ajaa mainiosti Axin nettisivujen lukeminen, sillä teksti on viihdyttävän lennokasta: ”sesongin vastuulliset raaka-aineet, paikalliset herkut ja runsaat maut ympäri maailmaa sulautuvat makutaiteeksi keittiöartistiemme käsissä.”

Kun päästään itse asiaan, paljastuu, että keittiöartistien uurastus on tuottanut kuin tuottanutkin alkuruokaosastolle mainion salottisipulipiiraan. Napsahtava, ihanan ohut taikinakuori pitää sisällään mehevänmakeaksi hautunutta sipulitäytettä. Lempeä vuohenjuusto antaa hyvän vastuksen makeudelle. Annoksen kruunaa italialainen kuuluisa San Danielen kinkku, joka on maineensa veroista.

Kolumbialainen ceviche on valmistettu lohesta ja kuhasta. Salaatinlehdellä tarjotun annoksen kala on raikasta ja juuri sopivasti limettimehulla kypsytettyä. Kokonaisuus on kuitenkin yllättävän säyseä. Mihin jäi chilin polte ja korianterin haastava säväys?

Sama varovaisuus vaivaa myös monia muita annoksia, muun muassa korealaistyylistä pientilan barbecuepossua. Pinta on tahmeaa, kyllä, mutta päällimmäisenä mieleen jää makeus, chilin potkusta ei ole tietoakaan. Liha sinänsä on mehevää ja hyvin haudutettua.

Taiteilija Riikka Purosen suunnitteleman suklaa-mantelikakun päälle on ripoteltu lehtikultaa. Leivos päättää aterian ylellisesti.

Parhaaksi testikäyntien pääruoka-annokseksi nousee meribassi. Kalafileiden paisto on osunut aivan nappiin. Nahkapuoli on kiitettävän rapeaa, mutta kala ei ole päässyt kuivahtamaan. Selleri-omenapyree on silkkistä, ja sellerin maanläheisyys ja omenan raikkaus ovat hienosti tasapainossa. Siiderikastike niittaa maut yhteen. Jos kala olisi meribassin sijasta ollut vaikkapa suomalaista kuhaa, annos olisi todellinen täysosuma.

Taidehotellin linjaan sopii hyvin, että jälkiruokalistalla on taiteilija Riikka Purosen suunnittelema suklaa-mantelikakku, joka on saanut nimensä kiinalaisen Room 704 -kauhuelokuvan mukaan. Annos on pelkistetyn kaunis lieriö, johon päälle on ripoteltu lehtikultaa. Ylellinen lopetus aterialle.

Monen annoksen kohdalla jäin kaipaamaan Axin keittiöltä uskaliaampaa otetta ja ronskimpaa mausteiden käyttöä. Kun mukaan laskee jännittävän miljöön sekä ripeän ja miellyttävän palvelun, onnistumisia oli kuitenkin kolmen tähden verran.

Oikaisu 30.11. kello 19.54: Filip Forsberg on Axin keittiöpäällikkö, ei ravintolapäällikkö, kuten arviossa aiemmin virheellisesti kerrottiin.