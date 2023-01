Käytännössä kaikki uunissa tehtävä ruuanvalmistus onnistuu myös takassa.

Takan lämmittäminen säästää sähköä ja luo tunnelmaa talvipäiviin, mutta takan lämmössä piilee myös usein unohdettu hyöty.

Perinteistä, varaavaa takkaa voi hyödyntää ruuanvalmistukseen samaan tapaan kuin leivinuunia, sanoo kotitalousasiantuntija Tiia Koppanen Pohjois-Karjalan Martoista.

”Sitä ei ehkä ensimmäisenä ajattele, mutta tulipesä on todella hyvä ja vapauttaa lämpöä vielä pitkään takan lämmittämisen jälkeen.”

Käytännössä kaikki uunissa tehtävä ruuanvalmistus onnistuu myös takan tulisijassa. Takka on oiva valmistusväline esimerkiksi erilaisiin pitkään hautuviin patoihin, puuroihin ja kiusauksiin, mutta muutamilla vinkeillä takassa voi valmistaa lähes mitä tahansa uuniruokaa.

Ruoanvalmistus takassa kannattaa ajoittaa niihin aikoihin, kun kotia lämmitetään. Kun takka on varautunut täyteen lämpöä ja tulen polttaminen lopetetaan, hiilloksella voi alkaa valmistaa ruokaa.

Takan lämpötilan eri vaiheet kannattaa ottaa huomioon ja hyödyntää ruuanlaitossa. Kun takka on kuumimmillaan heti tulen polttamisen jälkeen, sitä voi käyttää esimerkiksi pizzojen, lämpimien voileipien tai muiden kuumempaa lämpötilaa vaativien ruokien valmistamiseen.

Kun takan lämpötila pääsee laskemaan, takkaan voi laittaa miedompaa lämpötilaa vaativia, pidempään hautuvia ruokia.

”Yleensä noin 100 astetta sopii hauduttamiseen, ja yöksi voi jättää hautumaan esimerkiksi puuron, hernekeiton tai jonkin padan.”

Takan avulla voi tehdä myös nopeammin valmistettavia välipaloja. Pizzojen paistamisessa suosittu paistokivi on tähän hyvä väline, Koppanen vinkkaa.

”Paistokiven voi ottaa kuumana pois takasta ja paistaa sen päällä esimerkiksi röstiperunoita, quesadilloja tai muita ruokia, jotka tarvitsevat vain pienen pintavärin ja lämmityksen.”

Paistokivi toimii myös paistinpannun tavoin esimerkiksi kasvisten tai kalan kevyessä kypsentämisessä.

Paistokivi sopii kevyeen kypsennykseen ja sellaisiin ruokiin, jotka tarvitsevat vain pienen pintavärin ja lämmityksen.

Takassa voi käyttää ruoanlaittoon samoja välineitä kuin uunissa. Uuninkestävät keraamiset astiat kestävät myös takan lämpötilat.

Varaavan takan lämpötila on hieman miedompaa kuin sähköuunin, eikä se Koppasen mielestä kärvennä ruokaa niin helposti.

”Ehkä helposti ajatellaan, että takan lämpö on todella kuumaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole käyttää astioita silloin, kun takassa on liekit, vaan silloin kun tulen poltto on lopetettu ja takka on hiillosvaiheessa.”

Esimerkiksi vuolukivi on takkaan toimiva materiaali, koska se varaa lämpöä hyvin. Myös valurautapadat sopivat mainiosti takkaan. Koppanen kuitenkin korostaa, että tavalliset, uuninkestävät keraamiset astiat toimivat takassa aivan yhtä hyvin.

Koppanen suosittelee takkakokkaukseen riittävän pitkiä patakintaita, jotka suojaavat käsiä takan kuumuudelta.

Grillissä käytettävät työvälineet ovat hyviä ruokien kääntelyyn. Pääsääntöisesti takassa kuitenkin saatetaan valmistaa haudutettavia ruokia, jotka kypsyvät itsekseen padassa tai vuoassa kannen alla.

Ruoanlaiton apuvälineenä voi käyttää erilaisia ritilöitä, mutta Koppasen mukaan ruoka voidaan laittaa astiassa myös suoraa hiillokselle.

Ritilä voi helpottaa ruoanvalmistusta ja auttaa lämmön tasaisessa jakautumisessa, kun esimerkiksi pataa ei tarvitse laittaa suoraa hiilloksen päälle. Koppanen ei kuitenkaan näe erityisvälineitä välttämättöminä.

”Suosittelen hyvin matalalla kynnyksellä kokeilemaan ruoan valmistusta takassa.”

Jos takka ehtii jäähtyä ruoan vaatimaa lämpötilaa alemmaksi, ruoan voi jättää takkaan tavallista pidemmäksi aikaa. Jos takka taas on liian kuuma, sen voi antaa hetken jäähtyä tai ruoat voi paistaa hieman nopeammin.

”Lämpötilan kanssa kannattaa olla joustavampi kuin uunin kohdalla, koska takan lämpötilaa ei voi samalla tavalla hallita.”

Koppanen suositteleekin jonkinlaisen lämpömittarin hankkimista takkakokkailuja varten.

”Oli se sitten infrapunalämpömittari, jolla lämpötilan voi itse mitata, tai lämpömittari jonka voi laittaa takan sisälle. Auttaa paljon, kun takan lämpötilaa ei tarvitse arvailla.”

Ruoka kannattaa valmistella jo tulisijan lämmetessä. Siten ruoan voi suoraan laittaa takkaan, kun tulipesä on sopivan lämpöinen. Lämpötila ehtii laskea, jos valmistelut aloittaa liian myöhään.

”Kun tuli on sammunut, lämpötilan kannattaa antaa tasaantua hetken aikaa. Kun liekit loppuvat, lämpötila tasoittuu aika nopeasti ja alkaa hitaasti laskea.”

Koppanen korostaa, että ruoanvalmistukseen takassa ei tarvitse erityisiä kommervenkkejä, vaan korkeintaan hieman kärsivällisyyttä.

”Olen kokenut, että takkaruoanlaitto on rentoa ja rauhallista. On hyvä valmistautua siten, ettei ruokaa ala laittaa takassa nälkäisenä, vaan tekee haudutettavan ruoan vaikkapa seuraavalle päivälle.”