Master Chef -voittaja ja kokkiopiskelija Petra Väänäsen vinkeillä valmistat edulliset, maukkaat ja värikkäät annokset helposti ja nopeasti.

Opiskelijabudjetilla ei ole pakko tyytyä harmaaseen makaronimössykkään vaan voi tehdä helppoa, maukasta, kaunista ja trendikästä ruokaa.

Näin sanoo Master Chef -voittaja ja 22-vuotias kokkiopiskelija Petra Väänänen. Eikä vain sano, vaan kokkaa Hesarin koulutusliitteen lukijoille innoittajaksi yhden arkiviikon ruoat yhden kauppareissun aineksista.

Väänänen syttyy heti aiheesta tehdä oikeasti hyvänmakuinen, kaunis, ravitseva, mutta opiskelijan kukkarolle sopiva ruoka-annos – ja alkaa heti ideoida niitä useampia.

Unicafen ravintoloissa opiskelijan tuettu lounas maksaa 2,95 euroa, vegaaniannos kymmenen senttiä vähemmän. Otetaan siis yhden annoksen tavoitteeksi noin kolmen euron hinta, kun Petra suunnittelee arkiviikon päivälliset kahdelle hengelle.

Ensiksi kauppaan!

Petra Väänäsen mukaan annoksen hinnassa voi säästää, kun katsoo ainesten litra- ja kilohintoja ja suosii raaka-aineina sesongin kasviksia.

Kangaskassiin Väänänen panee sitruunan, limen, riisiä, nuudeleita, kananmunia, tofua, kookoskermaa, japaninsoijakastiketta, limettimehua, broilerin paistileikepaketin, mustapapuja, hapankaalia, puna- ja valkosipulia, porkkanaa ja korianteria.

Keittiön kaapeissa on ennestään chilitahnaa, liemikuutioita, suolaa, mausteita ja öljyä.

”Valmiiksi maustetut nuudelit olivat tosi kalliita”, Väänänen pyörittelee päätään latoessaan raaka-aineita kassista keittiön työtasolle. ”Itse maustamalla nuudeliannoksen saa huomattavasti halvemmalla. Katson aina kilo- ja litrahintoja kaupassa.”

Toinen Väänäsen suosima ja suosittelema säästövinkki on kunkin sesongin kasvisten suosiminen.

Kolmas tärppi on esivalmistella samoista raaka-aineista isompi satsi kerralla ja varioida niistä monta ruokaa kuten nyt tehdään.

Usean eri ruoan raaka-aineet paahtuvat helposti samalla uunipellillä.

Uunipellillisestä kasviksia ja proteiinia voi valmistaa monta eri ruokaa.

Väänänen aloittaa kokkaamisen pilkkomalla: porkkanat, sipulit ja parsakaali pieniksi paloiksi, samoin tofu. Broilerin paistileikkeitä hän ei pieni, jotta liha säilyy mehukkaana paistamisen aikana.

”Kypsennän kasviksia usein paahtamalla ja höyryttämällä, sillä keittäminen liuottaa vitamiineja.”

Kun kasvikset, sekä soijalla marinoidut tofu ja broileri kypsyvät uunissa, Väänänen panee vettä kiehumaan riisiä ja nuudelia varten.

Hän käyttää yleensä lasia riisin ja sen keitinveden mittaamiseen: yksi lasillinen riisiä ja puolitoista vettä.

”Jos haluaa suosia kotimaista vaihtoehtoa, ohra tai kaura käyvät oikein hyvin hiilihydraatiksi näihin kulhoihin.”

Paahdetut kasvikset sopivat mainiosti muuten sosekeittojen tekoon, Väänänen vinkkaa.

”Tykkään pilkkoa usein porkkanoita jääkaappiin rasiaan, josta niitä saa nopeasti ruoanlaittoa varten. Ne pysyvät muutaman päivän hyvinä kostean paperin alla.”

Väänänen pitää aasialaisista mauista, mutta kyllä hänelle skandinaavinenkin ruoka maistuu. Yksi lemppari – ja myöskin halpa ruoka – on uuniperuna, joka Väänäselle uppoaa kaikkein mieluiten tillillä höystetyllä kylmäsavulohitäytteellä.

Uunissa paahtaminen säilyttää kasvisten vitamiinit keittämistä paremmin.

Maukkailla kastikkeilla voi varioida annoksia. Ja kastikkeita taas voi muokkailla makunsa mukaan pehmeämpään tai tulisempaan suuntaan.

Umamisesta misotahnasta Väänänen tekee usein pikakastikkeen. Myös gochujang-kastike on hänen suosikki. Gochujang on korealainen käyttämällä soijapavuista ja chilijauheesta tehty tulinen tahna. ”Jääkaapissani on aina myös limen mehua, jolla saa makua ja hapokkuutta kastikkeisiin.”

Väänänen kertoo olevansa kotikeittiössä rento ruuanlaittaja, eikä noudata ohjeita millilitran tarkasti paitsi leipoessa. Hän pikemminkin inspiroituu resepteistä ja soveltaa niitä makunsa ja kaapeista löytyvien ainesten mukaan. Broilerin voi korvata kalalla, tofun soijasuikaleilla.

Kypsennetty riisi ja nuudeli säilyvät pari päivää jääkaapissa ja ne voi paistaa, jos haluaa seuraavan päivän ruokaan vaihtelua. Kun tekee nuudelisalaattia, kannattaa keittää nuudeleita sen verran, että niitä jää vaikkapa seuraavan päivän kookosmaidolla maustettuun wokkiin.

Esivalmistelut ja kypsentämiset on tehty ja ei kun kulhoja kasaamaan. Noin 32 euron kauppakassillisesta syntyy viisi kirkkaanväristä ja maittavaa annosta: aasialainen kanariisikulho, parsakaaliraastesalaatti, kanaramen-keitto, kookostofuwokki ja tulinen papukulho.

Yksinkertaisista raaka-aineista syntyi viisi erilaista ruokaa, kuten wokki, keitto, salaatti ja pari riisikulhoa.

Viiden päivän opiskelijalounaat maksavat kahdelta 29,50 euroa.

Väänäsen annokselle tuli keskimäärin hintaa kolmisen euroa, joten tavoitebudjetissa pysyttiin. Monia raaka­aineita jäi jonkin verran käytettäviksi vielä seuraaviinkin ruokiin.

Väänänen ei tykkää heittää ruokaa roskiin, joten pakkaa kuvauksista ylijääneitä aineksia mukaansa.

”Terveyspommi parsakalistakaan ei tule yhtään hävikkiä, kun varren käyttää pilkottuna tai raastettuna.”

Reseptit laatinut Petra Väänänen opiskelee kokiksi Perhon Liiketalousopistossa.

Kuka? Petra Väänänen 22-vuotias

Syntynyt Kontiolahdella, jossa kävi peruskoulun. Suoritti lukion Joensuussa. Muutti Helsinkiin syksyllä 2021, kun kokkiopinnot alkoivat.

Valmistuu kokiksi keväällä 2023 Perho Liiketalousopistosta.

Osallistui kesällä 2021 MTV3:n MasterChef Suomi -sarjan kuvauksiin. Kilpailun voittajan ratkaiseva jakso nähtiin televisiossa kesäkuussa 2022. Väänänen sai voitostaan 10 000 euron palkkion. Hän sijoitti sen tulevaisuuteen ja osti uudet veitset.

Osa-aikainen yrittäjä. Perusti ruoanlaittoon liittyvän yrityksen kaksoissiskonsa Noora Väänäsen kanssa vuonna 2021. Siskokset pitävät ruoka-aiheista blogia.

Haaveilee omasta ruokaohjelmasta ja keittokirjasta

Ohje ja reseptit

Paahda ensin uunnipellillinen kasviksia ja broileria tai tofua

Pilko tofu, parsakaali, puna- ja keltasipuli sekä porkkana. Laita tofu ja broileri marinoitumaan hetkeksi soijakastikkeeseen. Laita kaikki ainekset leivinpaperin päälle uunipellille ja paista niitä 20–25 minuuttia 225 asteessa. Pellillisestä raaka-aineita valmistat monta eri ruokaa, kun lisäät kastiketta ja hiilihydraattia kuten riisiä, nuudelia, ohraa tai perunaa. Paahdetut kasvikset ja broileri tai tofu säilyvät rasioissa jääkaapissa muutaman päivän.

Gochujang-kastike eli chilikastike

1 rkl gochujang-tahnaa

2 rkl (seesami)öljyä

1 rkl happoa (esim. riisiviinietikkaa tai sitruunanmehua)

2 rkl vettä

(1rkl soijakastiketta tai ripaus suolaa)

Sekoita kaikki ainekset kastikkeeksi. Lisää enemmän vettä, jos haluat ohuempaa tai laimeampaa kastiketta. Mausta kastikkeella wokkia ja/tai salaattia.

Misokastike

1 rkl sitruunanmehua

1 rkl misotahnaa

1 rkl öljyä

Sekoita ainekset kastikkeeksi. Mausta kastikkeella esimerkiksi keittoa tai proteiineja. Sopii hyvin esimerkiksi lohen, broilerin tai tofun kanssa.

Wokki

Paahdettuja kasviksia ja tofua tai broileria.

2 levyä nuudelia

1 dl kookosmaitoa

1 rkl chilikastiketta

limen mehua

tuoretta korianteria

Sekoita ja kuumenna ainekset pannulla. Viimeistele korianterilla ja limenmehulla ja -lohkoilla.

Nuudelisalaatti

1 levy nuudelia

raastettua porkkanaa ja parsakaalia

1/3 raaka punasipuli viipaloituna

hapankaalia

tuoretta korianteria varsineen

gochujang-kastiketta

sitruunan tai limen mehua

Keitetyt, kylmät nuudelit sekoitetaan kaikkien ainesten kesken.

Ramen-liemi

1 liemikuutio tai 1 rkl fondia (mielellään kanaliemi tai umaminen liemi)

1 rkl soijakastiketta

1 raastettu valkosipulin kynsi

vettä

Kiehauta ainekset kattilassa kunnes liemikuutio sulaa. Kaada lientä runsaasti kulhoon keitetyn nuudelin ja paahdettujen kasvisten ja broilerin päälle.

Viimeinen vinkki: Voit halutessasi lisätä riisikulhon ja keittoannoksen päälle paistetun kananmunan, jonka keltuainen on hieman löysä.

Oikaisu: Korjattu kuvatekstistä Petran sukunimi oikeaksi.