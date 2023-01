Odotukset olivat korkealla, kun maineikas grillaaja lähti luotsaamaan Kampin kauppakeskuksen bbq-ravintolaa.

Bang Bang -ravintola on erikoistunut yhdysvaltalaiseen savugrillaukseen.

Bang Bang BBQ ★★ Missä? Kampin kauppakeskus, 6. krs, Urho Kekkosen katu 1. Milloin? Ke–to 16–22, pe–la 11–22, la 11–su 12–18. Paljonko? Alkupalat 6,90–15 e, pääruuat 16,90–24,90 e, jälkiruuat 8,50–12,50 e.

Savustettu ja grillattu ruoka on kovassa huudossa ravintoloissa. Helsingissä muun muassa B-Smokery, Mat Distrikt ja Brasa tekevät taidokasta tuliruokaa.

Kampin kauppakeskuksen yläkerran ravintolamaailman Bang Bang BBQ kehuu tuoneensa Kamppiin aidon amerikkalaistyylisen barbecuen.

Uuden ravintolan liiketoimintajohtajana toimii grilliosaajan maineessa oleva Kaius Gestranius. Hinnatkin ovat lupaavasti kohtuulliset.

Bang Bang BBQ kuuluu We Are Group -konserniin, jonka siipien suojissa ovat myös varsin suositut Sushibar+Wine, Story ja Pikku Napoli -ravintolat.

Taustatarina ja nimet ovat siis kunnossa. Entä ruoka?

Grilliravintola sijaitsee Kampin kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa.

Ensimmäisellä käynnillä pöytään tulee ravintolan tervehdyksenä mainio aitoamerikkalaiselta maistuva jäätee, jossa on liraus maissiviskiä.

Alkupaloiksi otamme vain savustetut katkaravut (13 e). Enempään alkupaloja en uskalla tilata, sillä olen asunut vuosia Yhdysvalloissa, jossa bbq-annokset ovat jokseenkin aina valtavia. Ähkyn pelko oli turhaa, Bang Bangin annokset eivät ole ainakaan liian isoja.

Laihoja katkarapuja on vähän, mutta ne ovat kivasti savustettuja ja muhevia. Thousand Island -kastike ei erotu kaupan tusinatuotteista.

Memphis style pork ribs -annoksen (21,90 e) liha edustaa tavanomaisia grilliluita rasvaisempaa St. Louis -tyylistä porsaan kylkilihaa.

Grillikastikkeissa on usein runsaasti sokeria, mutta nyt kastike on suorastaan ällömakea.

Kaikkien annosten mukana tulee erillinen barbecue-kastike, joka on kuin siirappia. Myös siitä puuttuu täyteläisen bbq-kastikkeen kontrastit, kuten etikkaisuus. Grillauksen ydin on hidas kypsennys, ja se Bang Bangin lihoissa maistuukin. Ikävä kyllä tämä työ hukkuu heikkoon kastikkeeseen.

Kokki Jon Vuorisalo laittaa broilerinsiipiä savustimeen.

Ravintola kutsuu kuivahkoa leipäänsä savumaissileiväksi. Taitavaa tässä sahanpuruleivässä on ainoastaan se, miten täydellisesti siitä on saatu piilotettua sekä maissin että savun ihanuudet.

Pikkelöidyt suolakurkut maistuvat amerikkalaisilta kaupan suolakurkuilta eli makeilta. Coleslaw-salaatti on tylsä sipulikaalikasa ilman etikkaista vivahteikkuutta, joka on ominaista Yhdysvaltojen perussalaatissa.

Bourbon-kana (20,90 e) on onneksi valmistettu fileetä maistuvaisemmasta koivesta. Nyhdetty kana on tekeytynyt liemessä, jossa maistuu maissiviski. Jälleen lopputulos on innoton.

Jälkiruuaksi otamme kirsikkapiirakan (11 e), johon amerikkalaiset suhtautuvat hyvin vakavasti. Ainakin ennen laki määräsi, että pakastettujenkin kirsikkapiiraiden painosta pitää olla vähintään 25 prosenttia kirsikoita.

Bang Bangin kirsikkapiirakka on kuiva, sanoisin jopa laiton.

Classic Brisket -annoksessa on savugrillattua naudanrintaa lisukkeiden kanssa.

Seuraavalla testikerralla paras annos on minihampurilainen pulled chicken slider (6,90 e). Kana maistuu Bourbon-kanalta, mutta on mehevämpää ja kokonaisuudessa erottuu tällä kertaa myös chili. Raikas sitruunamajoneesi toimii kontrastina.

Corn dogissa (11 e) on rapea ohut maissikuori makkaran ympärillä. Jalapenomakkaran purutuntuma on hyvä, mutta muuten makkara osoittautuu persoonattomaksi.

Classic brisketin (24,90 e) häränliha tuodaan Yhdysvalloista. Brisketiksi kutsutaan naudanrinnasta leikattuja paloja, joihin on jätetty rasvaa pintaan.

Kypsennys on hyvä, mutta taaskaan maussa ei ole hyvälle bbq-ruualle ominaista ronskia viettelevyyttä.

Vegan brisketia (20,90 e) vaivaa sama kuin liha-annoksia: sokeri dominoi. ”Tämä maistuu seitanilta, jollaisia ne olivat kun ne tulivat markkinoille. Aika kuminen”, vieraani määrittelee.

Olen syönyt Yhdysvalloissa vuosikymmenien aikana lukuisia bbq-ruokia enkä koskaan yhtä kehnoa kuin Bang Bang tarjoaa.

Aivan kuin kokit olisivat poistaneet kastikkeista kaiken, jonka arvelevat säikyttävän edes yhden asiakkaan. Barbecue-kastikkeiden pitäisi olla rohkean reheviä, ei pelokkaita.

Sinänsä lihojen kypsennys toimi ja savustus on laadukasta vaikkakin välillä hiukan huomaamatonta. Tarjoilu on hymyilevää ja rentoa, ihan kuin Yhdysvalloissa.