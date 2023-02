Canvasissa tuntee olevansa syömässä jonkun tuntemattoman keittiössä.

Pikatesti Canvas Missä? Pursimiehenkatu 21. Milloin? Ma–pe 11.30–15. Aukioloajoissa on muutoksia yksityistilaisuuksien takia. Paljonko? Lounas 15 e, leipä 2 e ja jälkiruoka 8 e

Punavuoren Pursimiehenkadun uusi Canvas on yksi Helsingin pienimpiä ravintoloita.

Istumapaikkoja on 25, ja jokainen neliö on käytetty hyväksi. Ahtauden tuntua vähentävät isot ikkunat, joista voi seurata Punavuoren elämää.

Canvasissa tuntuu aivan kuin olisi syömässä tuntemattoman keittiössä. Ruoka tehdään avokeittiössä kaikkien nähden. Jääkaapitkin ovat ”ruokasalissa”. Kaikki on pientä, mutta tunnelma on luonteva ja jutteleva.

Myös aukioloaika on erikoinen. Ravintola on auki vain lounaalla, muulloin se on tilausravintola. Ruokalista on lyhyt ja vaihtelee päivittäin.

Canvas on saanut varsin hyvää palautetta.

Tarinakin on kohdallaan, sillä Canvasin ovat perustaneet taitavien kokkien maineessa olevat Ina Niiniketo ja Roni Kerttula. He työskentelivät Ruotsissa vuodesta 2014, mutta palasivat Suomeen vuonna 2021.

Ennen Ruotsia he kävivät hakemassa oppia Helsingin huippuravintoloissa, kuten Chez Dominiquessa, Olossa, Fishmarketissa ja G.W. Sundmansissa. Ruotsissa Kerttula työskenteli Rutabagassa ja Niiniketo The Sparrow -hotellin ravintolassa.

Yleensä ravintolassa on tarjolla vain kaksi pääruokaa.

Testikerralla tarjolla on possuvoileipää (15 e) ja keltajuurisalaattia (15 e). Jälkiruokina ovat tiramisu tai päärynäpiirakka. Kanniston leipomon valmistama leipä ja erinomainen paahdettu ja vaahdotettu voi maksaa erikseen kaksi euroa. Pääruuan, leivän ja jälkiruuan saa yhteensä 20 eurolla.

Kahvia saa, mutta se tulee termoksesta.

Annokset ovat varsin yksinkertaisia, mutta niissä maistuu, että tekijöillä on taitoa.

Pienessä ravintolatilassa myös ikkunalaudat ovat käytössä.

Päivittäin vaihtuva ruokalista kerrotaan vain englanniksi.

Leipäannos koostuu kahdesta hapanleivästä, joiden väliin on laitettu iberianporsasta, sulatettua juustoa ja hapankaalia. Annos ei ole iso, mutta se on tuhti. Lisukkeita ei ole muita kuin vähän suolakurkkua ja makeaksi marinoitua sipulia.

Possujuustosisus on täyteläinen pamaus, jollaisen varmaan moni söisi mieluusti välipalaksi Sveitsin vuoristossa laskettelun lomassa.

Raaka-aineet ovat laadukkaita, eivätkä ne vaadi lisäkseen mausteita. Ainesten määrälliset suhteet toimivat, joten annos on miellyttävä. Hintaa ei voi pitää lounaaksi halpana, sillä reippaasti yli puolet lounaasta on naapurissa olevasta Kanniston leipomosta ostettua leipää.

Canvasin salaatit ovat kauniita.

Salaatin raaka-aineet sopivat täydellisesti yhteen. Keltajuurta, linssejä, minttua, lehtipersiljaa ja runsaasti tilliä. Annos on kaunis, kuten Canvasin salaatit yleensäkin. Proteiinilähteenä on halloumijuusto ja kastikkeena kirpakka jogurttikastike. Salaatti on varsin pieni.

Vegaaniannoksia en ole huomannut listoilla, mutta ravintola sanoo keksivänsä tarpeen tullen annoksen myös vegaaneille.

Jälkiruoka on ranskalais­tyyppinen mantelipiirakka, jossa on sitkeän tuhti ja maittava taikina ja erinomainen pitkä päärynän maku.

Canvasin tunnelma on kiehtova, ja ruuatkin herättävät uteliaisuutta. Tännehän voi piipahtaa vaikka viinille ja jälkiruualle. Lounasta ei voi kutsua monipuoliseksi, mutta se ei kaiketi ole tarkoituskaan.

Oikaisu klo 19.22: Korjattu Chez Dominique -ravintolan nimi oikeaan muotoon.