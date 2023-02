Laajasalon Thai Papaya nousi julkisuuteen, kun lähes tuhat thaimaalaista matkailijaa päätti syksyllä tulla ravintolaan yhtä aikaa.

Thai Papaya ★★★★ Missä? Kauppakeskus Saari, Yliskylän puistokatu 4. Milloin? Ma–pe 10.30–21, la–su 12–17. Paljonko? Lounas 13,90 e, pääruuat illalla 16,90 e, lasten annokset 12,90 e.

Helsingin Sanomat uutisoi lokakuussa, että Laajasalon kauppakeskus Saaren pieneen Thai Papaya -ravintolaan on saapumassa noin 900 thaimaalaista ruokailijaa suuresta vakuutusyhtiöstä.

Ruokailijat olivat vierailulla Suomessa. Matkanjärjestäjä oli testannut eri paikkoja ja valitsi Thai Papayan, joka on tunnettu muun muassa festivaali- ja catering -palveluistaan.

Useissa kattauksissa kului yhteensä muun muassa 130 kuhaa.

Laajasalolaisille tämä ei kuitenkaan ollut suurin uutinen, vaan se, että vasta kesän lopulla ravintola oli päättänyt sittenkin jatkaa toimintaansa.

Ravintola on ollut varsin suosittu, mutta se päätti sulkea koronavuosien ja työvoimapulan aiheuttaman uupumuksen takia.

Thai Papaya on yksi niistä monista lähiöiden taidokkaista etnisistä ravintoloista, joihin harvoin lähdetään kauempaa tai joista ei ylipäätään tiedetä mitään.

Thai Papaya aloitti toimintansa ravintolapäivänä 2011.

Pääkokki Pradab Viherjuuren ja master of ceremonies- tittelillä itseään kutsuvan Lennu Viherjuuren yhteisen ravintolan taso on ollut tasainen. Ja mikä parasta, suurimman osan annoksista saa myös vegaanisena.

Lounas maksaa 13,90 euroa.

Sillä saa riittävän kokoisen pääruuan lisäksi myös alkukeiton, runsaan salaattipöydän ja kahvin tai teen.

Salaattipöydässä on useimmiten kymmenen kulhoa erilaisia kasviksia ja salaatteja, pari kulhoa hedelmiä sekä itsetehtyjä vegaanisia kevätkääryleitä. Kastikkeita on neljää sorttia.

Lounaan annokset ovat samoja kuin illallisella.

Thai Papyan salaattipöytä on runsas.

Monissa thairavintoloissa kaikki ruuat maistuvat aika samoilta. Joko ruuassa on makea kookosmaitokastike tai hapan kastike.

Thai Papyassa kastikkeet maistuvat jokseenkin aina riittävän erilaisilta ja raikkailta. Lisäksi raaka-aineet ovat useimmiten yllättävänkin tuoreita, mikä ei ole aina aasialaisissa ravintoloissa tapana.

Osaa annoksista saa neljällä eri vahvuudella, ja jos annoksessa on neljä chili-merkkiä, se myös on tulista.

Esimerkiksi larbin (16,90 e) tulinen versio tuntuu pitkään suussa, mutta silti sen makumaailma on laaja. On minttua, thaibasilikaa, sopiva liraus limettiä ja kalakastiketta.

Phad kra paon (16,90 e) kanaversion kana on tuoretta, chilistä on otettu lisää makuja paistamalla, pavut ovat napakoita ja thaibasilika tuo kontrastia. Kaiken kruunaa tyylillä käytetty osterikastike. Myös tätä annosta saa neljällä eri vahvuudella.

Ravintola tarjoaa myös yhden kaupungin parhaimmista porsaanniskoista.

Kaeng hung lay muun (16,90 e) liha on haudutettu pitkään marinadissa, jossa sokerin alta maistuu raikas inkivääri ja hapan tamarindikastike. Makumaailmassa on myös seesamiöljyä ja raputahnaa, kaikki sulassa sovussa.

Lempeää ihanuutta edustaa panang curry (16,90 e), jossa on runsas kookosmaitoliemi. Mausteina ovat muun muassa chili ja kaffirlimetinlehti sekä currytahna.

Panang curryn ihanuus syntyy lempeän mausteisesta kookosmaitoliemestä.

Klassikko on myös massaman curry (16,90 e), johon kuuluu perunaa sekä paahdettua maapähkinää kookosmaidossa. Tässä annoksessa thairavintolat harvoin epäonnistuvat, eikä Thai Papayan versio erotu muiden hyvien massamoiden joukosta.

Yksi vegaanisuosikkini on kaeng khiam-waan curry (16,90 e), vaikka monille siinä on liikaa sipulia. Sen perusmaku tulee puolitulisesta vihreästä currysta. Mukana on tofua, munakoisoa ja tietysti thaibasilikaa sekä chiliä.

Thai Papaya toteuttaa thairuuan perusidean eli mahdollisimman suuren harmonian makean, karvaan, happaman ja tulisen välillä. Thaikeittiö käyttää paljon sokeria, mutta Thai Papayassa sokeri on hyvin hallussa.

Thai Papaya ei keksi thairuokaa uudelleen eikä tee ihmetemppuja. Se valmistaa perusruokaa, jossa on raikkaat ja kutkuttelevat maut. Niiden pariin haluaa palata uudelleen ja uudelleen.