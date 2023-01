Arket-vaatekaupan kasvisruokakahvila tarjoaa maukasta salaattia, jonka äärellä voi pohtia kulutusvalintoja.

Arket Café Missä? Aleksanterinkatu 44. Milloin? Ma–pe 11–20, la 11–18, su 12–17. Paljonko? Salaatit 12,50 e, leivät ja leivonnaiset 3,50–8,90 e. Nouto? Kyllä.

Ruotsalainen Arket-vaatekauppa avasi ensimmäisen Suomen-myymälänsä marraskuun lopussa. Minimalistisesta, pohjoismaisesta tyylistään tunnettu Arket asettui taloksi Aleksanterinkadulle.

Uusi liike herätti kahtalaisia reaktioita. Mediassa iloittiin, että kuihtuvaan keskustaan ylipäätään avataan uusia kauppoja, kun taas monet avajaisiin kutsutut somevaikuttajat jättivät tilaisuuden väliin todeten, ettei Helsinkiin tarvita enää yhtään pikamuotikauppaa.

H&M-konserniin kuuluvan Arketin tuotteet valmistetaan samoissa tehtaissa kuin yhtiön muidenkin liikkeiden. Arket kuitenkin tavoittelee henkkamaukasta poikkeavaa mielikuvaa. Se ei halua olla pelkkä vaatekauppa, vaan kokonainen elämäntyyli, lifestyle-brändi. Juuri siksi sillä taitaa olla oma kahvila, Arket Café, joka ei ole mikään peruspullapaikka.

Arket Café avattiin Väinämöisen linnana tunnettuun jugend-rakennukseen Aleksanterinkadulla.

Arket Cafén ruuat tehdään kahvilassa, leivonnaiset tulevat raakapakasteina ulkomailta, muun muassa Tanskasta.

Arketin kahvilan konseptin on suunnitellut ruotsalainen keittiömestari Martin Berg. Aiemmin Michelin-ravintolassa työskennellyt Berg kertoo Instagramissa olevansa ”Chef on a mission”, kokki, jolla on tehtävä. Se tehtävä on Arketin kahvilan vastuullisuus.

Kahvilan verkkosivujen manifestissa julistetaan vastuullisuuden, paikallisuuden ja pohjoismaisuuden ideologiaa sen verran pompöösisti, että väistämättä tulee mieleen, miten huonosti nämä teesit sopivat yhtiön vaatteisiin. Mutta miten ne kahvilan puolella näkyvät?

Erinomainen kahvi on luomua ja se tarjotaan kauniista, mukavasti käteen sopivasta kupista. Kokeilen myös ällömakealta kuulostavaa dulche de leche lattea, siis karamellikahvia. Yllätyn, sillä karamellin maku on tasapainotettu tahinilla ja espressolla suorastaan taidokkaasti.

Korvapuusti sen sijaan ei ole pohjoismaista traditiota nähnytkään. Se on valmistettu pullataikinan sijaan croissanttia muistuttavasta lehtevästä voitaikinasta. Rasvaista, mutta herkullista.

Pääruokana Arketissa nautitaan keittoa ja salaattia. Tarjolla on vegaanisia ja lakto-ovo-vegetaristisia vaihtoehtoja, ei kalaa tai lihaa.

Bataatti-hummussalaatti on melkoinen tapaus. Suuren kulhon pohjalla on varmaan kaksi desiä hummusta, sen päällä iso kasa paahdettuja ja garam masalassa pyöriteltyjä bataattilohkoja, kikherneitä sekä vino pino lehtisalaattia ja raakaa lehtikaalia kastikkeen kera. Salaatin ainekset eivät ole erityisen paikallisia tai edes pohjoismaisia, mutta makuprofiili on kyllä maukas ja täyteläinen. Vegaanista salaattiannosta saa harvoin syödä ähkyyn asti, mutta Arketilla se onnistuu. Loppuvaiheessa alkaa jo kaivata jotain raikasta elementtiä, sillä maut ovat pidemmän päälle raskaita.

Muhkea bataatti-hummussalaatti ei jätä nälkäiseksi.

Lehtikaalilla, tuorejuustolla, erilaisilla siemenillä, pikkelöidyllä sipulilla ja sinappisella kastikkeella täytetty sandwich on herkullinen ja persoonallinen kokonaisuus.

Hieman erilaista kasvisruokaa kaipaavalle Arketin kahvilaa voi ilman muuta suositella. Satunnaiselle shoppailijallekin se tarjoaa kaksi tärkeää asiaa: maukasta kahvia sekä tilaisuuden pohtia vielä kerran, tarvitseeko uutta neulepuseroa ihan oikeasti.

