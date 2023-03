Fredan uudessa pitaravintolassa hampurilainen vie voiton pitasta.

Mama’s Pita Bar Missä? Fredrikinkatu 47. Milloin? Ma–to 11–22, pe–la 11–00. Paljonko? Pitat 9,90–11,90 e, purilaiset 6,90 e, salaatit 12–13,50 e, lisukkeet 4,90 e.

Fredrikinkadun Fafa’s pakkasi kamansa ja lähti. Samalle paikalle ilmestyi marraskuussa toinen pitaleipiä tarjoava ravintola Mama’s Pita Bar. Uuden pitapaikan takana on samoja tekijöitä kuin Fafa’sin perustajissa, kokkia myöten.

Mama’s Pita Barin suuri tila on loskaisena arki-iltana tyhjä. Kokki Georgiana Iordache odottaa vieraita saapuvaksi.

”Kukaan ei tunnu tietävän, että me olemme tässä”, kertoo kassahenkilö.

Paikan nimi viittaa pitabaariin, mutta listalla on ihan yhtä paljon purilaisia. Tilaamme yhdet kumpaakin. Vegetarian fritters -pitaksi nimetty kasvisversio kuulostaa falafelien kauan kadonneelta serkuilta. Se on maistettava. Otamme myös yllättävän edullisen (6,90 e) lammashampurilaisen. Lisukkeiksi valikoituvat perunat ja sieniannos. Kylkeen tusinalager ja passionhedelmälimonadi.

Seinillä on loman ja vapauden täyteisiä kuvia lämpöiseltä rannalta ruokien äärestä. Manu Chao ja Ricky-Tick Big Band letkeyttävät tunnelmaa entisestään.

Kysymme, mitä tiskin leipätikut toimittavat. Ovat kuulemma vapaata riistaa. Nappaamme tikkuja, joissa ei ole säästelty öljyä ja suolaa. ”Saatte vielä maistaa tätä”, tarjoilija sanoo ja tuo eteemme makeahkon majoneesin.

Tuntuu, että opettelemme kaikki yhdessä, miten Mama’sissa ollaan ja mitä täältä saa. Kysyessämme kokki ja kassahenkilö kertovat lisää tuotteista.

Sieniannoksessa on rutkasti makua. Sienien lisäksi minttu ja tahini maistuvat eniten. Hapokkuutta saisi olla enemmän: granaattiomenan siemenet eivät jaksa kannatella suolaisuutta ja tahinin lähes suklaista tymäkkyyttä. Poreilevat juomat taltuttavat ähkyä.

Rouheat lisukeperunat ovat kotoisia ja herkullisia. Punajuuriketsuppi on nokkela, mutta aioli voisi olla iskevämpi.

Hampurilainen ja pita saapuvat. Pitan päällimmäisiksi mauiksi nousevat pinaatti ja suola. Kasvispihvien rakenteeseen kaipaisi ryhtiä. Kaivatut raikkaat ja hapokkaat ainesosat – tomaatti, punasipuli – löytyvät vasta pitan pohjalta, onneksi kuitenkin löytyvät. Pitan rakenteen ja maun arkkitehtuurissa on kehittämisen varaa.

Mutta hampurilainen. Se on äärimmäisen maukas. Pihvi, tomaatti, suolakurkku, sipuli, aioli – purilaisessa ei ole mitään turhaa. Briossi on perunasämpylä, joka tulee keittiöön muualta. Liha on medium ja mehukas. Tällainen ruoka aiheuttaa annoskatetutta.

Lähtiessä tuntuu siltä, että poistumme isoäidin pöydästä – ruoka on ollut tuhtia ja siitä on maistanut rakkauden.

Viikonloppuna puoleen yöhön asti auki oleva Mama’s on selkeästi valmis pitkiin illallisiin. Kuulemme myös, että menu tulee pian monipuolistumaan. Sielukas Mama’s kaipaa lentoon lähteäkseen vähän harkitumpaa suolan käyttöä, tempoa ja puheensorinaa – ihmisiä.