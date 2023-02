Kampin kauppakeskukseen avattu aasialaista ja länsimaista ruokaa yhdistelevä mammuttiravintola hämmentää tarjonnallaan.

Fusion ★★ Missä? Kampin kauppakeskus, 1. krs., Urho Kekkosen katu 1. Milloin? Ma–to 11–22, pe 11–02, la 12–02, su 12–20. Paljonko? Lounas 11–13,90 e, menu fusion 79 e, kasvismenu 69 e, alkuruuat 10–17 e, pääruuat 19,50–32 e, jälkiruuat 11–12,50 e.

Kampin kauppakeskus on saanut uuden yrittäjän. Kiinalaisen Empire Plazan paikalle on tullut Fusion, joka on levittäytynyt yli 200-paikkaiseksi aasialaista ja länsimaista keittiötä yhdisteleväksi mammuttiravintolaksi.

Erilaisia etnisiä ravintoloita löytyy Helsingissä jo lähes jokaisesta kaupunginosasta, joten pärjätäkseen niiden on oltava hyviä.

Esikuvaksi Kampin uudet yrittäjät kertovat muinaisen Babylonin, ”vehreän kaiken keskuksen”. Katse ravintolan kattoon tuo selityksen: riippuvat puutarhat! Vihreää muovia ei ole säästelty.

Yli 200 asiakaspaikan Fusion sijaitsee Kampin kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Kymmenen ruokalajin maistelumenu kertoo, mitä Fusion tavoittelee, kun se omien sanojensa mukaan ”yhdistää taidokkaasti länsimaisen ja aasialaisen keittiön maut saumattomaksi kokonaisuudeksi.”

Menukokonaisuudessa on porsaan potkaa ja häränposkea, naudanliharullia, katkarapua ja lohta, simpukoita, vuohenjuustoa ja halloumia, ja lopuksi vielä kaksi jälkiruokaa. Kasvisversiokin on saatavilla, hedelmä-tofu-falafeltyyppinen. Kaiken huipuksi menun syötyään voi suosikkiannoksensa tilata uudelleen ilman lisämaksua. Vierailukertojen jälkeen ravintola on pelkistänyt menuaan.

À la carte-lista tuntui kohtuullisemmalta valinnalta.

Listan ainoa keitto, thaivaikutteinen tom kha, osoittautui vaisuksi kookosliemilitkuksi. Parasta olivat pari napakkaa jättikatkarapua, mutta nuudelimestaria olisi tarvittu.

Pääruuaksi valikoitui kivitatti-siitakerisotto. Suomalaisissa ravintoloissa saa yhä useammin kelvollista, suorastaan taidokasta risottoa. Tässä keitoksessa ei risoton sakeasta kermaisuudesta ollut tietoakaan, vaan riisinjyvät uivat oudon makuisessa liemessä. Sieniä löytyi seasta, myös herkkusieniä, mutta ei luvattua kivitattia siis herkkutattia.

Kelvoton risotto maksoi 22 euroa, keitto 15,90 euroa. Jälkiruoka-annos, jossa oli banaanikakkua, jäätelöä ja suolaista kinuskikastiketta, 11 e, hyvitti alku- ja pääruuan aiheuttamaa pettymystä.

Jälkiruuat tarjotaan noutopöydästä.

Fusionin henkilökunta on kansainvälinen. Keittiöpäällikkö Marcin Piotrowski on esittelyn mukaan ”maailmalla useasti palkittu”. Hänen puolalaisuutensa ei näy pitkän listan ruuissa, mutta lounaalla on joskus ollut kaalikääryleitä.

Keittiössä työskentelee vietnamilaisia kokkeja, ja onpa Fusionissa myös vaatimaton vietnamilainen lounaslista. Sen valikoimassa oli kevätkääryle, jota ei ollut kääräisty riisipaperiin eikä filoon. Ohut taikina oli selvästi omatekoinen. Täyte oli oikeaoppinen: possua, katkarapua, porkkanaa, nuudelia ja sienen hippujakin.

Toinen lounaalla maistettu vietnamilainen ruoka oli pho-keitto, Vietnamin kadunvarsien varhaisaamun ruoka. Muhevaa lientä keitetään siellä tuntikausia naudan tai kanan lihasta. Nautaversion liemi oli täälläkin erinomaista, vaikka en maistanutkaan siihen yleensä kuuluvia inkivääriä, tähtianista enkä kardemummaa. Ainakaan chilissä ei säästelty. Se olikin ongelma, koska varsinkin äkäistä vihreää chiliä oli liikaa.

Fusionin vietnamilainen lounaslista on vain kalpea aavistus maailman hienoimpiin kuuluvasta ruokakulttuurista. Koska taitoa keittiössä on, tästä narusta kannattaisi vetää ja monipuolistaa tarjontaa.

Salaattipöytä on tarjolla lounasaikaan. Kuvassa Fusionin keittiöpäällikkö Marcin Piotrowski.

Lounaspaikkana Fusion on saanut nopeasti suosiota. Päivän listalla on ollut tutulta kuulostavia ruokia, esimerkiksi lihapullia. On myös monen ravintolan kestosuosikkia, lohikeittoa, myös korianterin maustamana versiona.

Kampin jättikokoinen ravintola vetoaa runsaudellaan, joka alkaa tavanomaisesta salaattipöydästä. Pääruokiin on tarjolla oheen ranskalaisia, perunamuusia, riisiä tai salaattia. Jälkiruokapöydässä on hempeitä värejä ja runsaasti makeutta. Mutta useallakaan käynnillä ei saa tolkkua siitä, mihin ravintola moneen suuntaan kurkottamisella pyrkii.

Fusionin palvelu on mukavaa ja vikkelää. Kunpa osan siitä energiasta saisi kanavoitua huolellisempaan ruuan valmistukseen.