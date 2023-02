Herkullisen, ravitsevan ja edullisen linssikeiton kaava on yksinkertainen. Kun annoksen viimeistelee vielä pakastimesta löytyvillä yrttiöljy­kuutioilla, arkinen ruoka saa lisää ihanaa makua.

Arjessa auttaa valmis lista toimivista ruoista, jotka onnistuvat aina. Kun pakkasesta löytyy vielä itse tehtyjä maustekuutioita, oikotie hyvään, nopeaan ja helppoon ruokaan on valmis.

Arjen kokkailu on haastavaa myös meille ruoan parissa työskenteleville. Ideat ja inspiraatio saattavat kadota kaupan hyllyjen edessä.

Kun niin käy, meillä on ratkaisu.

Salaisuutemme on puhelimen muistiinpanoista löytyvä kymmenen arkiruoan lista. Siellä on tuttuja, nopeita ja hyväksi havaittuja vaihtoehtoja. Osaamme kokata ne vaikka silmät kiinni.

Parhaat arkiruoat ovat sellaisia, joita voi muokata kaappien sisällön mukaan. Yksi hyvä esimerkki on linssikeitto. Jos kotoa löytyy purkki tomaattimurskaa, pussillinen kuivattuja linssejä ja pari kasvisliemi­kuutiota, ainekset ovat lähes kasassa. Riittää, että kurkkaa vielä jääkaapin vihanneslaatikkoon.

Linssikeitto on myös yksi tehokkaimmista hävikintorjujista. Sen kaava on ihanan helppo: pilko ja kuullota kasvikset ja lisää mausteet. Huuhtele linssit ja lisää ne liemen sekä tomaattimurskan kanssa kattilaan. Hauduta puoli tuntia.

Meidän reseptissämme on porkkanaa, varsiselleriä ja sipulia sisältävä klassinen mirapoix-pohja. Sitä voi varioida. Voit korvata porkkanan bataatilla, varsisellerin juurisellerillä tai palsternakalla ja lisätä joukkoon myös muutaman perunan. Tomaattimurskan voi vaihtaa esimerkiksi pakastepinaattiin.

Mausteita varioimalla saat makuun vaihtelevuutta. Kokeile ensi kerralla sekoittaa joukkoon esimerkiksi lusikallinen valmista curry- tai harissatahnaa.

Kermaisemman keiton saat lisäämällä purkillisen kookosmaitoa tai lorauksen kermaa.

Me lisäämme soppaan usein aivan lopuksi vielä jotakin vihreää, kuten esimerkiksi lehtikaalia, mustakaalia tai pinaattia. Tässä reseptissä on myös ohje monikäyttöisestä yrttiöljystä, jolla linssikeiton annokset voi viimeistellä.

Itse tehty yrttiöljy on sekin pieni arjen helpottaja, sillä se säilyy jääkaapissa noin viikon ja sopii moneen eri ruokaan. Voit myös pakastaa sitä esimerkiksi jääpala-astiassa ja lisätä jäisen öljykuution suoraan pannulle tai keittoon.

Linssikeitto viimeistellään mausteöljyllä ja jogurtilla.

Kuivattuja linssejä löytyy koko väriskaalassa. Niistä kaikista voit valmistaa keittoa. Me rakastamme ranskalaisia vihreitä linssejä. Erityisesti du puy -linssejä, joissa on vulkaanisen kasvupaikan vuoksi voimakkaampi, pippurinen ja hieman pähkinäinen maku.

Ne ovat tavallisia vihreitä linssejä pienempiä, vähemmän jauhoisia ja niissä on ohuempi kuori. Linssejä ei tarvitse papujen tapaan liottaa etukäteen, mutta tunnin liotus lyhentää keittoaikaa.

Jos linssikeittoa jää yli, voit valmistaa siitä seuraavana päivänä maukkaan pastakastikkeen. Sekoita joukkoon purkillinen tomaattimurskaa, tarkista maku ja pyöräytä spagetin joukkoon.

Näin onnistut:

1. Kuoritut punaiset linssit kypsyvät nopeasti ja hajoavat keittäessä. Vihreissä linsseissä on kuori tallella, jonka vuoksi niissä on pidempi keittoaika ja napakampi suutuntuma. Kuvassa näkyvät ranskalaiset vihreät linssit ovat hieman pienempiä kuin punaiset. Niissä on punaisia linssejä voimakkaampi, lähes maanläheinen maku.

2. Kuullottamalla vihanneksia saat keittoon enemmän makua. Mausteiden paistaminen öljyssä vapauttaa niistä enemmän aromeja.

3. Itse tehdyn liemen valmistus on helppoa. Lisää kattilaan kasvisten kantoja ja kuoria, yrttien varsia, pari laakerinlehteä ja muutama kokonainen mustapippuri. Jos kaapissa on parmesaanikannikka, voit lisätä sen joukkoon tuomaan umamia ja suolaisuutta. Peitä kasvikset vedellä ja keitä 30-60 minuuttia. Lisää vettä tarvittaessa keittämisen aikana. Siivilöi ja lisää halutessasi suolaa.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikoittaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.