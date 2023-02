Asian­tuntija teki löydön: Edullinen valko­viini on blinien kanssa viiden tähden valinta

Napakan mineraalinen ranskalainen muscadet on nappipari mätiblineille.

Mikä?

Biskajanlahden pohjoisosassa, Loire-joen suistossa sijaitsee Muscadet’n viinialue. Viileässä meri-ilmastossa tuotettu muscadet on vakiotuote Ranskan brasserie-tyyppisten ravintoloiden valikoimassa. Muscadet on klassinen valinta ”meren herkkujen” seuraan.

Tyyliltään kevyt, hapokas ja mieto viini antaa näet tilaa niin simpukoiden, ostereiden kuin äyriäistenkin mauille ja raikastaa suun mainiosti. Lisäksi viini on yleensä sangen edullinen.

Millainen?

Tuoksun vahvin piirre on nenää hiukan kutittava mineraalisuus. Lisäksi mukana on hiivaleipää, omenaa ja sitrusta. Suussa viini on kuiva ja erittäin hapokas. Kevyt maku alkaa omenan ja sitruksen sävyillä, mineraalisuus valtaa suun ja jälkimaussa nousee esiin leipämäisyyttä ja hentoa kukkaisuuttakin.

Maku ei ole kovin pitkä, mutta napakka ja mineraalinen olemus on hyvin raikas.

Minkä kanssa?

Viini on mitä parhain valinta juuri nyt sesongissa oleville blineille. Viinin kuiva ja erittäin hapokas maku leikkaa blinien ja smetanan rasvaisuuden hienosti kielen päältä. Viinin mieto maku yhdistyy sopuisasti niin blinin kuin herkän makuisen mädinkin kanssa.

Parasta on kuitenkin viinistä jäävä piristävä tunnelma, joka puhdistaa suun seuraavaa herkullista ja houkuttelevaa suupalaa varten. Viini on kolmen tähden laatuinen, mutta blinien kanssa se on viiden tähden valinta.