Kuukausien jonon synnyttäneen Latituden paikalle aukesi uusi sympaattinen ravintola. Yhden miehen miniravintola tuo japanilaisuuden lähemmäksi.

Murasaki ★★★★ Missä? Korkeavuorenkatu 47. Milloin? Lounas 11–15, illallinen 17–21. Illalliselle vaaditaan varaus. Paljonko? Lounaalla 3–5 pikkuannosta 14 e, pääruuat 16–17 e. Illallisella pikkuannokset 2,50–3 e. Pääruuassa päivän hinta. Nouto? Ei.

Korkeavuorenkadulle avautui joulukuussa japanilaisravintola Murasaki, joka kiinnitti nopeasti ravintoloista kiinnostuneiden huomion.

Uutukaisen nimellä on tarinaa tukenaan. Maailman vanhimpiin romaaneihin lukeutuvan Genjin tarina koskettaa vielä tuhat vuotta ilmestymisensä jälkeen. Lähes jokainen japanilainen tietää sen kirjoittajan Shikibu Murasakin, hovinaisen purppuranvärisessä kimonossaan. Murasaki tarkoittaa purppuraa.

Ravintoloitsija Saki Tatsunari osoittaa arvostusta ja historian tajua antaessaan ravintolalleen purppuraa tarkoittavan nimen. Sinipunaiselle purppuralle Saki huomasi vielä uuden merkityksen: Suomen lipun sinisen ja Japanin lipun punaisen.

Saki teki Suomessa aikansa sushia, mutta on nyt sitä mieltä, etteivät suomalaiset enää kaipaa sitä ainakaan ravintolaan. Omaa paikkaa suunnitellessaan Saki kokkaili joskus varsinkin japanilaisten turistien suosimassa Kamomessa Punavuoressa.

Saki pyörittää ravintolaansa yksin. Jaksamista on toivoteltu ja tarvittu. Paikka avasi joulukuussa ja piti ovensa jopa jouluna auki.

Yhden miehen show on siirtynyt keittiön puolelta tiskin taakse.

Murasaki on perinyt hyvät puitteet samassa tilassa aikaisemmin toimineelta, suureen suosioon ampaisseelta luksussushien Latitude 25:lta. Kyllin matala tiski ja mukavat tuolit jäivät Latituden siirryttyä isompiin tiloihin Kauppatorin kupeeseen.

Illallisaikaan Murasakiin otetaan vain yhdeksän asiakasta. Lounaalla paikkoja on enemmän.

Japanilainen lounas koostuu pienistä annoksista, kuten kanansiivistä, perunasalaatista, uppopaistetuista vihanneksista sekä riisistä ja misokeitosta.

Teishoku, lounashetken ateriakokonaisuus, syntyy asiakkaan silmien alla. Kasvispitoisia pikkuruokia paistetaan ja haudutetaan huolella kulloisenkin annoksen verran. Höyry nousee misokeitosta ja riisistä. Lämpimän pääruuan tilalle voi tilata sashimia, jota viilletään alkaen edullisimmasta lohesta ja päätyen arvokkaisiin kampasimpukoihin.

Juomana voi olla talon omaa teetä, jossa maistuvat riisinjyvät. Kiinnostava jälkiruoka on vahva kahvihyytelö. Kahvin suhteen Japanissa ollaan nirsoja.

Illalla Murasakin isäntä on tarkkana siitä, ettei asiakkaita tule liikaa, ohi varausten ovelta. Enintään yhdeksän henkeä pääsee pöytään kerrallaan, mutta paikan varanneet saavatkin sitten viipyä kaikessa rauhassa.

Höyry nousee, kun lientä keitetään komeassa käsin taotussa alumiinikattilassa.

Iltaisin Murasakissa on mahdollisuus tilata yksittäisiä annoksia tai valita omakase, siis jättäytyä isännän valintojen varaan.

Neljän alkuruuan joukossa on tutun näköistä japanilaista munakasta, joka yleensä on miedosti makeutettua. Suolaisempi versio vie tällä kertaa voiton. Lautasella on myös vasta raastettua retikkaa, joka on maustettu muutamalla tipalla soijakastiketta ja sakea.

Sashimin valikoima on runsaampi ja ylellisempi kuin lounaalla. On myös siikaa ja kahdenlaista makrillia.

Yllätysruoka on hamachi-kala, piikkimakrilli, joka on löytynyt tukusta. Hamachinposket liemessä maistuvat.

Piikkimakrillin­poskien jälkeen tuntuu, että ruokamäärä on jo riittävä, mutta pöytään tulee vielä riisiä ja kirjolohenmätiä sekä maukkaan rasvakerroksen höystämää possua. Kauniissa tokkuri-karahveissa tarjottu laatusake auttaa runsaan ruuan sulatusta

Uusi sympaattinen ravintola tuo japanilaisuuden lähemmäksi kuin pitkään aikaan. Japania tuntevat ovat kehuneet Sakin otetta ravintolassaan ja kiitelleet sitä, että ravintola tarjoaa laadukkaasti valmistettuja japanilaisia perusruokia.

Yhden miehen ravintolassa ei harrasteta mitään kummallisuuksia, vain sitä mikä on parasta arjessa. Se toteutetaan huolella ja huomaavaisesti, koko sydämestä.